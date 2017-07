Es urgente, el próximo podrías ser tú, por Alex García

Mi nombre es Alex García, tengo 23 años y vivo en Madrid. El pasado viernes 21 de julio recibí una llamada de la Audiencia Nacional, para avisarme de una citación judicial que tenían a mi nombre. En dicha citación se me llama a declarar como investigado el próximo viernes 28 de julio a las 9:00 en el Juzgado Central de Instrucción nº3 (de la Audiencia Nacional). Sin tener más información ni explicaciones, contacté con mi abogado, con quien me he presentado en dicho Juzgado hoy, día 25 de julio, para ver el sumario y de esta forma conocer los motivos por los que se me procesa y así poder preparar una defensa.

Llegados a este punto os preguntaréis por qué, y qué clase de “delito” habré cometido.

Hace tres años tuve la “osadía” de crear el canal de YouTube “Resistencia Films”, con el objetivo de crear una plataforma en la que poder difundir los problemas sociales con los que me encuentro día a día. Desde entonces he realizado diferentes trabajos artísticos y sociales, entre ellos, dos documentales, diversos vídeos de denuncia social, videoclips, cortometrajes de ficción, etc. En todos mis trabajos audiovisuales trato de denunciar las condiciones de miseria a las que se nos condenan, quitándonos nuestras casas, recortando en sanidad, educación y derechos laborales, además, denuncio la represión que ejerce este Estado contra las clases trabajadoras y todos aquellos que luchan por conquistar una vida digna.

Pero en este país no sólo nos reprimen por luchar por nuestros derechos, sino también por denunciar la represión a la que son sometidos quienes se atreven a luchar. No quieren que visibilicemos cómo las cárceles del Estado español están llenas de presos políticos, y que cada vez seremos más los que nos sumemos a esa gran lista. No quieren que denunciemos que en este país no existen libertades políticas y que hay partidos políticos que son ilegalizados por sus ideas revolucionarias. Quieren tenernos como esclavos sumisos, que aceptemos nuestra miseria de buen grado. En los últimos años hemos observado cómo han aumentado de forma considerable las detenciones y condenas por hacer uso de la libertad de expresión, que por derecho humano nos corresponde, y que engañosamente recoge la Constitución de la que tanto hablan. Cada dos por tres se procesa y se condena a personas por expresarse en redes sociales como Twitter o en formas artísticas como el rap o el teatro con títeres. Pero no, no nos confundamos, la represión no es algo nuevo. En este Estado nunca ha habido libertad de expresión, desde que los fascistas ganaron la guerra allá por 1939. Sin embargo, cada vez somos más las personas que nos negamos a permanecer calladas y, por ello, en un intento desesperado no cesan en poner todo su empeño en silenciar nuestras voces, como si su represión no nos diera más razones para seguir por esté camino.

Y es que la represión nos reafirma en que este país nunca rompió con el fascismo, que el fascismo se disfrazó pero que sigue gobernando y reprimiendo a todas aquellas voces que se atreven a señalarles. No podemos permitir que sigan intentando amordazarnos, porque la represión cada vez irá a más, al igual que todos los problemas sociales de este país. Tarde o temprano te puede tocar a ti pasar por la Audiencia Nacional por haber hecho uso de tu libertad de expresión, por denunciar los crímenes que comete a diario este Estado y que, de algún modo u otro, a todos nos afectan.

Volviendo a mi caso, en un sumario de unas mil páginas, se me investiga por supuestamente enaltecer el “terrorismo” con los videos de mi canal. Pero la realidad es que mis videos lo que hacen, precisamente, es denunciar el terrorismo de Estado, que reprime y asesina a diario, porque, como decía Bertolt Brecht “Hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre. Quitarte el pan. No curarte de una enfermedad. Meterte en una mala vivienda. Empujarte hasta el suicidio. Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo. Llevarte a la guerra, etc… Sólo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado”.

En mis vídeos y mis obras hago uso de mi derecho a la libertad de expresión y de creación artística transmitiendo lo que veo. Nada de lo que expresan mis vídeos me lo he inventado yo, si alguien tiene culpa de que esas realidades existan es el propio Estado. Yo sólo me dedico a observarlas y mostrarlas al mundo a través de mi pequeña cámara. Ellos difunden a diario su realidad, esa que quieren que convirtamos en nuestra, en todos los canales de televisión. La clase obrera también tiene derecho a mostrar su realidad, la cual es censurada continuamente.

Este es mi único “delito”.