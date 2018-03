PP, PSOE y Ciudadanos apoyan que las injurias a la Corona sigan siendo delito pese al varapalo de Estrasburgo

PP, PSOE y Ciudadanos rechazan que el Congreso tramite una propuesta de ERC para despenalizar las injurias y ofensas a la Corona

Las injurias, ofensas y calumnias a la Corona seguirán tipificadas como delitos en el Código Penal a pesar del varapalo que se ha llevado España en Estrasburgo con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que quemar fotos de los reyes se enmarca dentro de la libertad de expresión. PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado en el Congreso la propuesta de ERC que planteaba despenalizar las injurias al jefe del Estado y sus familiares.

La proposición de ley no se ha admitido a trámite con 249 votos en contra de la iniciativa y 94 votos a favor (los de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu). El diputado de Nueva Canarias se ha abstenido. La iniciativa que ha defendido Gabriel Rufián proponía eliminar los artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal.

Rufián ha aprovechado la sentencia de Estrasburgo para argumentar la defensa de su iniciativa. “Entiendo que incluso el PP y Ciudadanos consideran que este tribunal es algo merecedor del respeto. No es separatista, adoctrinado ni bolivariano”, ha expresado el diputado de ERC, que ha pedido sin éxito el apoyo al PSOE: “Les ruego que salgan del bloque del 155 –ha interpelado a los socialistas–. Esperamos al mejor PSOE, al PSOE digno que dio tantas tardes de gloria a este Congreso”.

“Usted interviene en nombre de un partido republicano y yo de uno republicano y de izquierdas, y no nos ponemos de acuerdo”, ha comenzado el diputado socialista José Andrés Torres Mora en su respuesta a Rufián: “Nos piden que legislemos para que ofender, calumniar o ultrajar a España deje de ser delito (…). La libertad como la entiende el republicanismo no corresponde a hacer mi capricho sin consecuencias. Eso lo defiende el liberalismo”, ha proseguido el parlamentario del PSOE, que ha afeado que ERC ponga como ejemplo en la exposición de motivos a EEUU.

“Con su proposición de ley invierten los términos de la ecuación: quieren que todos puedan ultrajar al jefe del Estado. El resultado sigue siendo la tiranía. El republicanismo no debería confundir la democracia con la tiranía de la mayoría, como por cierto hicieron ustedes el 6 de septiembre en el Parlamento de Catalunya“, ha afirmado el diputado socialista. “Ser antifascista no te convierte en un demócrata. Ser antimonárquico no es lo mismo que ser republicano; por eso votaremos desfavorablemente a su proposición de ley porque no es republicano y, por cierto, no es de izquierdas”, ha sentenciado.

También el PP ha recriminado a ERC que se fije en EEUU y que “omitan” lo que hacen otras “democracias más próximas” como Alemania o Portugal: “Castigan con penas de libertad los delitos contra los símbolos”, ha expresado la diputada Silvia Valmaña, que ha considerado que la sentencia de Estrasburgo no justifica la petición de ERC porque “no invalida los tipos penales”. “No nos dan argumentos, nos dan demagogia”, ha dicho la parlamentaria conservadora.

“Ustedes odian profundamente todo lo español”

Ciudadanos ha cargado contra ERC por plantear la despenalización de las injurias a la Corona: “No nos plantean un debate jurídico, plantean legislar en beneficio propio, despenalizar actuaciones que son ustedes los que protagonizan”, ha dicho el vicesecretario general, José Manuel Villegas. “Quemar constituciones españolas y banderas españolas es lo que hacen las juventudes de ERC en sus actos”, ha dicho el número dos de Albert Rivera.

“Ustedes odian profundamente todo lo español. Quieren despenalizar sus propias actuaciones, si pudieran borrarían todo lo español que hay en Catalunya, pero tienen el problema de que la mayoría de catalanes nos sentimos españoles”, ha finiquitado Villegas.

Unidos Podemos, que llevó de la mano de Alberto Garzón una propuesta similar para despenalizar las injurias a la Corona así como el enaltecimiento del terrorismo, ha apoyado la defendida por ERC. “A quienes consideran que se tiene que proteger a la patria de sus críticos aplicando el Código Penal, les tenemos que responder que la patria no es la suma de quienes somos idénticos. La patria no es una suma excluyente. La patria es el otro. El otro no es el enemigo interno. La patria es la lucha democrática por defender el derecho a que se expresen quienes piensan de la manera más crítica sobre este sistema político y sus instituciones”, ha expresado Marcelo Expósito.

PNV ha votado a favor de la toma en consideración de la despenalización de las injurias al jefe del Estado y sus ascendientes y descendientes al entender que “estas conductas deberían estar amparadas por libertad de expresión”, según ha afirmado el diputado Mikel Legarda. Igualmente, PDeCAT se ha posicionado a favor: “Nunca la quema de un retrato puede ser asimilada al odio, ni mucho menos considerada por la vía penal. Este es un debate superado”, ha afirmado Feliu Joan Guillaumes.

Compromís saca a Valtonyc y Ana Pastor lo retira

También Compromís ha defendido la despenalización que ni siquiera se tramitará en el Congreso. “Para ustedes la Corona es intocable, como las calles franquistas”, ha afirmado Marta Sorlí, que ha aprovechado el debate para parafrasear al rapero condenado a tres años y medio de prisión por sus letras: “En palabras del censurado Valtonyc, son respetuosos con la Constitución; en cambio, los derechos humanos se los pasan por los cojones”.

En ese momento, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha pedido que se retirara esa expresión del acta del orden del día “por dignidad de la Cámara y el respeto a sus señorías”. Ha sido el momento más encendido del debate.

El Diario