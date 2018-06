Grande-Marlaska dice que los rescatados del Aquarius podrán ser expulsados como quienes llegan a España en patera

El ministro del Interior ha asegurado en Onda Cero que los 629 migrantes que llegarán a Valencia este fin de semana recibirán “el mismo trato” que quienes arriban en patera a España. Sus declaraciones chocan con el carácter “exepcional” por “razones humanitarias” explicado hasta ahora por el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana. El titular de Interior niega que los migrantes que llegan en patera a España sean encerrados en un CIE, una afirmación que choca con la realidad

Durante los últimos días, el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana insistían en que las 629 personas rescatadas por el Aquarius cuentan con permiso para llegar a España y, por tanto, recibirían un trato “excepcional” por “razones humanitarias”, diferente al activado cuando llega una patera a las costas españolas, que incluye el riesgo de su encierro en un CIE y su consiguiente expulsión. El ministro de Interior, sin embargo, ha descartado un protocolo “diferente” y ha asegurado que, si no piden asilo, serán tratados como los demás, por lo que podrán ser deportados.

“No vamos a tratar distinto a quienes vienen en el Aquarius y quienes llegan en patera a España a

través de Marruecos. El tratamiento es el mismo”, ha afirmado Fernando Grande-Marlaska en una entrevista con Onda Cero. Según ha explicado, “si no piden asilo, se estudiará su situación y, en su caso, se aplicará al expediente de expulsión que proceda”, ha afirmado. “Se va aplicar la Ley”.

“Si una persona pide asilo se abre un expediente, se tramita con respecto a la ley y se decidirá si es una persona susceptible de protección o no lo está. Pero no vamos a adelantar resoluciones que tienen su trámite”, ha declarado Grande-Marlaska. “Si no lo pide, se estudiará su situación y se abrirá un expediente de expulsión. Es así”, ha repetido el ministro.

El titular de Interior explica que este gobierno tomó la decisión de recibir al Aquarius por una “responsabilidad ética” porque entiende que “las fronteras son de Europa y estamos haciendo un ejercicio de solidaridad”. Sin embargo, añade, “no estamos tratando distinto a quienes llegarán a Valencia y a aquellas otras que vienen en patera. El tratamiento es igual en uno u otro caso”.

Esta afirmación rompe con las explicaciones que se habían dado hasta ahora desde la Generalitat Valenciana, la Delegación del Gobierno en Valencia, el Ministerio de Trabajo y el propio Ministerio del Interior, que insistían en un dispositivo de acogida “excepcional” por las “razones humanitarias” derivadas de la situación por la que habían tenido que pasar los rescatados del Aquarius, tras el cierre del puerto italiano.

“Habrá que analizar cómo llegan, después de haber estado en alta mar durante tantos días en esas situaciones de estrés. Todos los estreses son importantes, pero quizá estos vengan en condiciones psicológicas de mayor gravedad”, ha matizado el ministro. “Pero el trato es idéntico”.

“Los que vienen en patera no van al CIE”

Entonces, ¿los rescatados del Aquarius podrán acabar en un Centro de Internamiento para Extranjeros como suelen ser encerrados muchos migrantes recién llegados en una patera?, preguntó el periodista de Onda Cero, Carlos Alsina.

Grande-Marlaska ha negado que las personas que alcanzan las costas españolas de forma irregular sean internados en centros de detención para migrantes. “Los que vienen en patera tampoco van a los CIE sino que son dirigidos a centros de ONG que colaboran con la Secretaría de Estado de Migraciones”, ha asegurado el titular de Interior. Según dice, no acaban en estos espacios policiales porque “no hay plazas”.

Su afirmación no se corresponde con la realidad, según demuestran los datos oficiales y las denuncia el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados. Los CIE situados en zonas fronterizas han encerrado a la mayoría de personas internadas durante el año 2016 (el último del que se disponen datos desglosados). Según las ONG con presencia en los CIE, se están utilizando como centros de primera recepción.

Es cierto que, debido a la falta de plazas o a la vulnerabilidad de algunos casos, no todas las personas que llegan en patera son encerradas de forma inmediata en los CIE y, algunas de ellas, pasan a la red de acogida del programa de atención humanitaria del Ministerio de Trabajo y Migraciones, al que se refería Grande-Marlaska.

La “arbitrariedad” a la hora de decidir qué personas recién llegadas a las costas españolas son enviadas a los CIE y cuáles pasan al sistema de acogida para migrantes en situación irregular ha sido denunciada recientemente por la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Para solucionar este problema, la representante en España de Acnur ha exigido recientemente la creación de un “plan interministerial e integral” que organice una respuesta “rápida y protocolarizada” para acabar con la “descoordinación” que reina actualmente en la recepción de quienes llegan a las costas españolas en inestables embarcaciones.

“Se da una situación en el que no hay sistema. Quienes llegan son enviados al CIE, otras no. A veces se habilitan lugares para encerrarlos no adecuados o son derivados a la red de acogida”, advertía Francesca Friz-Prguda hace poco más de un mes.

Las ONG especializadas en migración también llevan años alertando de la necesidad de recibir a las personas rescatadas en contextos de travesías migratorias traumáticas como víctimas de tragedias múltiples, atendiendo sus requerimientos psicológicos y humanitarios por encima de las cuestiones de “seguridad”, evitando así estancias prolongadas en calabozos de comisarías -donde pueden permanecer un máximo de 72 horas- tras su llegada a puertos.

