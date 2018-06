A Vallecas tampoc no volen rei, por Jordi Navarro

Benvinguts a la república de Vallecas. Així ho han decidit les veïnes i els veïns del barri. 35 punts de votació i uns 200 voluntaris han fet possible aquesta consulta simbòlica i no vinculant. Sense cens, sense cap validesa legal. Però carregada de simbolisme. Quan fa tres anys que el Centre d’Investigacions Sociològiques no demana opinió sobre la monarquia, Vallekas Decide ha plantejat, sota la premissa de la necessitat d’un procés constituent, una doble pregunta: “Vol decidir la forma de l’estat”, i “En cas afirmatiu, vol que aquesta sigui una república?”.

A tocar de l’avinguda de l’Albufera, en un dels espais socials que abunden al barri, una samarreta llueix a l’aparador amb el lema «Vallecas is not Spain». Estranya proclama, incomprensible per aquells que mai han passejat per aquest districte de la capital espanyola. Rara avis madrilenya, l’excepció que qüestiona la vila i cort. Amb un pes demogràfic que la situa per damunt de capitals de províncies castellanes, Vallecas és un punt i a part de Madrid. Com un check point, un pas fronterer, el pont de Vallecas és l’entrada al barri madrileny obrer i rebel per excel·lència. I per motius ben merescuts.

Lavapiés, Moratalaz, Tetuán, Carabanchel, Hortaleza. Són barris on un altre Madrid hi respira, un d’allunyat dels focus de poder, de Florentino Pérez i la seva llotja, de les desfilades militars i els tripijocs de milions d’euros. Però en cap d’ells com a Vallecas batega l’autèntica pulsió republicana de classe treballadora. Hi són els bukaneros, també la batalla naval de cada juliol, els centres socials de La Villana i La Atalaya, seu de la PAH i espai okupat del jovent combatiu. I també hi és la parròquia de San Carlos Borromeo, sempre capdavantera en l’església social i alliberadora. Primer amb el capellà Enrique de Castro, ara amb el seu relleu, Javier Baeza. Va ser precisament en aquesta parròquia, vestigi d’un cristianisme primitiu, on a missa es combrega amb el que cada feligrès comparteix de casa –pa de pessic, galetes-, que es va presentar la iniciativa Vallekas Decide.