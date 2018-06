Andrés Perelló: “No tendría sentido que la nieta de Hitler pidiera un ducado de su abuelo”

Tras la medida de anular el Ducado de Franco por parte del Gobierno del PSOE, Andrés Perelló, Secretario de Justicia, Nuevos Derechos y Libertades del PSOE, ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’para explicar los motivos que han llevado a su partido a tomar esa decisión. Perelló ha asegurado que es algo que no tiene sentido igual que no sería aceptable que “la nieta de Hitler pidiera un ducado de su abuelo” y ha señalado al PP como responsable de estar todavía en esta situación: “La culpa la tiene el Partido Popular por no quererse sacudir la tradición franquista”. (Ver video)