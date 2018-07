Felipe VI, el hijo que vivía en la ignorancia ¡JA!, por David Bollero

¿Saben qué es lo peor del último escándalo de las grabaciones de Corinna sobre los supuestos chanchullos de Juan Carlos I? Que a nadie nos sorprende. Uno tiene la sensación de que es uno de esos secretos a voces que, cuando al fin se hace público, apenas provoca estupor.

Siempre fue un misterio cómo se había gestado una fortuna como la de la Casa Real. La opacidad en su gestión, tan deleznable como la imposición de la Corona misma, no ayudaba a arrojar luz sobre este asunto. Diría más, tal falta de transparencia incrementaba aún más las sospechas de regalos, comisiones bajo cuerda por gestiones que el campechano rey se cobraba mientras los monárquicos gritaban “¡Viva el rey!”. Un buen ejemplo de ello es el AVE a la Meca.

Público.es lleva mucho tiempo revelando las Cloacas del Estado, que salpican a Gobiernos, Casa Real, cúpula policial, CNI… El puñado de patriotas me dirán que si no me gusta el país que me vaya, que sólo critico este país tan maravilloso… Más maravilloso sería, les diré, si nos quitáramos de encima a cierta gentuza.

Al final, los raperos exiliados y condenados van a tener que ser indemnizados por haber dicho verdades como puños. ¿Qué pinta en todo esto el actual rey Felipe VI? Pues nada, como en el resto de las situaciones. Dado que su cargo no goza del respeto ni la legitimización de una base social enorme, cada vez que la Casa Real a la que representa se ve salpicada por la corrupción, el Borbón opta por agazaparse en su madriguera.

Yo, personalmente, ya no espero nada de él, ni siquiera un ápice de decencia, de honestidad que le lleve a dar la cara al público, que le ponga frente a su reino (pareciera que estuviéramos en una película de dragones, príncipes y princesas) y tome decisiones, asuma responsabilidades. De ser cierto todo lo que está saliendo a la luz, ¿alguien cree que Felipe VI no se benefició de algún modo de cierto dinero sucio? La sombra de la duda, al menos, se cierne sobre el actual monarca que, como mínimo, debería poner su cargo a disposición de la ciudadanía.

Al fin y al cabo, nada ha hecho él para hacernos pensar que la Casa Real ha abandonado ciertas prácticas. ¿Acaso no viajó a principios de año a Arabia Saudí para dar un empujón a las obras del AVE a la Meca? Su padre llegó dos meses después y, ya en abril, se recibió al heredero saudí con máximos honores en España. Felipe VI, no se ancle en la Zarzuela y tenga el coraje y la honestidad de impulsar un referéndum sobre la monarquía, dado que el PSOE, presumiblemente, no lo hará… su arrojo no llega a tanto.

Público