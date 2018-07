¡Salvad al soldado Ryan!, por Manuel Ruiz Robles*

En respuesta al artículo del Coronel del Ejército español Octavio Vázquez Sotelo.

Estimado compañero, sin comprender muy bien a qué llamas reflexiones, me atrevería a afirmar que más bien parecen un deslavazado pliego de cargos que una crítica seria y fundamentada.

Lamento, por tanto, que estés molesto y reacciones de forma tan poco amistosa a mi artículo.

Sin embargo, me has hecho reflexionar y he llegado a la conclusión que mi modesta persona no debería haber osado tocar tres temas tabús del régimen del 78, hoy en crisis: La Transición, la Monarquía y Catalunya.

Voy a ceñir mi sucinta respuesta a dichos conceptos.

La Transición

A estas alturas pocas personas se atreven ya a denominar modélica a la llamada Transición; en consecuencia, permíteme que no me extienda más sobre ello.

La Monarquía

Si además de condenar a la dictadura, cosa que ya hizo el Congreso de los Diputados por unanimidad, se anulase la legalidad franquista, caería de inmediato el régimen de los Borbones, y con él Felipe VI.

Esa es su nula legitimidad: el golpe militar de 1936.

Catalunya

Nunca me han gustado los nacionalismo, sean cuales fueren. Sin embargo, todos los pueblos me parecen respetables, aunque a veces no lo sean sus gobiernos.

Como demócrata, defenderé el derecho del pueblo de Catalunya y de sus instituciones democráticas a expresarse de forma cívica y pacífica, e incluso a proclamarse republicanos (dudo que haya mucho monárquico al norte del Ebro). Al igual que defenderé el derecho a expresarse -también libremente, de forma cívica y pacífica- de las instituciones democráticas de Euskadi, Galiza, Andalucía…

Obviamente, me gustaría que Cataluña no se fuese, pero el cerril nacionalismo españolista la empuja a una huida hacia delante. Por algo los asesinos que se sublevaron el 18 de julio de 1936, que es de donde emana la legalidad del régimen monárquico parlamentario del 78, se autodenominaban nacionales.

Solo hay dos alternativas viables: dialogo o represión pura y dura. Los resultados de la represión ya hemos visto que no han sido muy halagüeños para ninguna de las dos partes en conflicto. Solo queda el diálogo.

Epílogo

En definitiva, con todos mis respetos, tu réplica me suena a “Salvar al soldado Ryan”, lo que, a primera vista, parece una misión harto compleja, pues esta monarquía española, y mucho española, está desnuda de legitimidad democrática.

*Manuel Ruiz Robles, es Capitán de Navío de la Armada (retirado), portavoz del colectivo de militares demócratas Anemoi.

La jauría militar: otra forma de dominación por el terror , por el capitán de navío Manuel Ruiz Robles , por el capitán de navío Manuel Ruiz Robles