Respuesta del CRAM ante la noticia aparecida en el Norte de Castilla

RESPUESTA DEL COLECTIVO REPUBLICANO ANTONIO MACHADO ANTE LA NOTICIA APARECIDA EN EL NORTE DE CASTILLA EDICIÓN SEGOVIA DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2018

Desde el CRAM, hemos leído con sorpresa la noticia aparecida en “El Norte de de Castilla” edición Segovia publicada el día 30 de julio de 2018 https://www.elnortedecastilla.es/segovia/restos-asesinados-guerra-20180730121454-nt.html , cuyo encabezamiento es el siguiente “Los restos de 200 asesinados en la guerra permanecen en las cunetas de Segovia”, en la cual se afirma el siguiente comentario “Con el fin de aunar esfuerzos y lograr mejores resultados, esta asociación está manteniendo los primeros contactos con otros grupos de la provincia como el CRAM…”

Desde el CRAM consideramos que esto no se corresponde con la verdad, pues el único contacto que hubo con la misma fue en la reunión de presentación de la misma cuando todavía no estaba constituida como tal. En la misma manifestamos ciertas reservas en la forma de entender la Memoria Histórica por parte de dicha asociación y el CRAM. Por ello manifestamos que trasladaríamos lo tratado en la reunión al CRAM para que tomara una decisión al respecto de participar en la misma. Después de mantener dicha reunión el Colectivo, aprobó no seguir participando en la misma, lo que se traslado por correo electrónico a Miguel Ull, responsable de la citada asociación.

¡¡¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!!!

Coordinadora CRAM.