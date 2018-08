Margarita Robles readmisión del Exteniente Luis Gonzalo Segura

En junio de 2015, el exTeniente Luis Gonzalo Segura fue expulsado de las Fuerzas Armadas por denunciar corrupción, abusos, acosos y privilegios anacrónicos.

Luis Gonzalo Segura tuvo que pasar 139 días de encierro en un centro disciplinario militar – fue encubierto como “aseveraciones contrarias a la disciplina militar” – para después sufrir la pérdida de su destino dentro del Ejército por publicar su libro “Un paso al frente”, un relato donde de forma novelada cuenta todas las irregularidades y corruptelas que él mismo fue denunciando sin éxito.

Para intentar acallar todas estas críticas, el militar recibió todo tipo de presiones y promesas de mejora en sus condiciones laborales. Desde su experiencia pudo ver y denunciar irregularidades en la contratación de materiales y servicios informáticos con gastos sobredimensionados, facturas troceadas para evitar la necesidad de pasar por concurso público...la lista de comportamientos delictivos es grande, y ante eso, la solución fue echarle del ejército.

La injusta expulsión fue firmada por el entonces Ministro de Defensa Pedro Morenés. Tras tres años expulsado, creemos que este calvario particular no debe continuar y debe ser readmitido en el Ejército. No puede ser que el Teniente Segura tenga que esperar a que la Justicia Europea le devuelva su puesto de trabajo en, al menos, 5 o 10 años.

Firma esta petición para pedir a la Ministra de Defensa Margarita Robles que readmita al teniente Luis Gonzalo Segura.

Creemos que es de justicia que recupere su vida y su trabajo de forma inmediata, sobre todo porque el propio PSOE se comprometió con todos los demás denunciantes de corrupción a apoyarles, incluido el propio exteniente Segura. El PSOE debe resparar lo que el PP destrozó.

Ser una persona honrada, decir la verdad y denunciar el incumplimiento de la ley no puede traer consecuencias negativas para quien lo denuncia, solo para quien comete esos delitos.