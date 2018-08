El macrofestival “Amanecer Bailando”sigue amenazando el parque natural “el Soto”

El pasado 26 de julio el gobierno de Móstoles anunció en la página web oficial del Ayuntamiento que el Festival Amanecer Bailando no se celebrará en el Parque Natural de El Soto. Sin embargo la empresa promotora sigue publicitando este parque como lugar de emplazamiento.



Después de la exitosa concentración que tuvo lugar hace dos semanas en la mostoleña Plaza del Pradillo, el tejido social, ecologista, asociativo y político del municipio, celebró la rectificación del gobierno municipal. Sin embargo, la empresa 4Every1 S.L sigue publicitando el evento y vendiendo entradas para celebrar en el parque municipal El Soto un macrofestival de música Techo-TechnoHouse-Hardstyle-Urbanel, que albergará unas 25.000 personas.

Esta situación ha puesto en alerta, de nuevo, a la vecindad que defiende que no se debe realizar este macrofestival en El Soto. Varias personas de diversos colectivos han podido ver el expediente con toda la documentación que se aporta para la realización de este macrofestival, y han podido comprobar que no está la comunicación a la empresa de que no se puede realizar en el parque El Soto. Además, tras el 16 de julio, tampoco se ha vuelto a reunir la Comisión de Trabajo y Seguimiento creada a raíz de la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento del 11 de julio con el fin de buscar una nueva ubicación al macrofestival, opción que desean vecinos/as, ecologistas, asociaciones y numerosos partidos políticos.

Por eso, los colectivos implicados en la defensa de El Soto, le harán llegar al Ayuntamiento un escrito donde solicitan que se retire la publicidad donde se promociona que la ubicación será el Parque de El Soto por la empresa promotora 4Every1 S.L y que se cumpla el cometido de la Comisión de Trabajo y Seguiento, informado a sus componentes recogiendo las aportaciones que se puedan ofrecer sobre el festival y su nueva ubicación.



Desde estos colectivos quieren recordar, como ya hicieron en la concentración del pasado 26 de julio y en redes sociales que está a favor de que la juventud de Móstoles pueda disfrutar de un ocio respetuoso con el entorno natural y celebran que exista variedad cultural y de ocio.

Más información:

https://twitter.com/abfestival2018?lang=es

http://amanecerbailando.com/

Socialismo Mostoleño (SOMOS)

Ecologistas en Acción Suroeste

Asociaciones de Vecinos de Móstoles

