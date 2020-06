Del borboneo al golpismo: la jauría patriotera, por Manuel Ruiz Robles*

Aunque la Real Academia Española (RAE) no reconoce la palabra borboneo, su significado es bien conocido: la habilidad recurrente de los Borbones para intervenir en política en provecho propio.

Prueba de su uso es que el Sr. García-Margallo, a la sazón Ministro de Exteriores del Gobierno de España, afirmó: “La Constitución prohíbe que el rey borbonee”, convirtiéndose tal afirmación en titular de un conocido diario.

En cuanto al vocablo golpismo la RAE lo define como:

1. m. Actitud favorable al golpe de Estado.

2. m. Actividad de los golpistas.

Por otro lado la Constitución española proclama solemnemente:

ARTÍCULO 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 56

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

ARTÍCULO 64

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. (Por ejemplo, al Jefe del Cuarto Militar del Rey).

En virtud de los citados artículos de la Constitución española se infiere que todo acto ilícito del rey, no refrendado por el Gobierno, ha de ser punible en un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, la pretendida inviolabilidad del rey en actos no refrendados por el Gobierno es nula de pleno derecho, pues “obedece a un vicio de tal gravedad que justifica que no prescriba la acción de nulidad”.

El borboneo en el Ejército es tradicionalmente llevado a cabo por un militar monárquico de la máxima confianza de la Corona, generalmente nombrado Jefe del Cuarto Militar del Rey por el Borbón reinante, además de toda una cohorte de “compis-yogui”.

Borboneo fue la forma en que se desarrollaron las presiones militares para condicionar la Transición, incluso para la redacción de determinados artículos esenciales de la Constitución.

Borboneo fue la actividad que llevó al general Armada a urdir el complot que derivó en el 23-F.

Borboneo han sido, y son, las actividades presuntamente delictivas del rey emérito, o no emérito, que han posibilitado a la Familia Real acumular una fortuna fabulosa a espaldas de la Agencia Tributaria, con grave perjuicio para la Hacienda Pública.

Golpismo es que un almirante monárquico, ex Jefe del Cuarto Militar del Rey, de la máxima confianza de los Borbones, firme un manifiesto franquista en contra de una decisión legítima del Gobierno del Estado.

Golpismo son los intentos de derrocamiento de un Gobierno de coalición progresista, elegido democráticamente, mediante proclamas desestabilizadoras de grupos políticos y militares afines al borbonismo.

Golpismo es todo acto de prevaricación de un juez cuyo fin sea el derrocamiento de un Gobierno legítimo sustentado por una mayoría parlamentaria.

En fin, golpismo es tirar la piedra y esconder la mano.

