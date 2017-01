Andrés Ollero : Un comercial del Opus en el Tribunal Constitucional

Un vistazo a su biografía no oficial ni autorizada

En una operación diseñada desde hace algún tiempo en los despachos monclovitas en los próximos meses está a punto de perpetrarse el relevo en la presidencia del Tribunal Constitucional. Previamente deberá renovarse a un tercio de los actuales magistrados y reubicar a su actual Presidente, Francisco Pérez de los Cobos, a ser posible más allá de nuestra fronteras pero dentro de las de la UE, es decir, trasladarle de destino para ocupar plaza durante 9 años en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El mecanismo formal para la elección ha sido aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 20 de enero.

Para que todas las piezas de este puzzle encajen se deben de dar, al menos, las siguientes condiciones.

1º) Vista la composición del Parlamento, los genoveses originales y genuinos tendrán que encontrar en el Senado apoyos para esta renovación parcial ya que a pesar de su cómoda mayoría absoluta no alcanzan las 3/5 partes que necesitan. Todo apunta que esta condición no presentan especial complejidad dado el estado de las negociaciones con el PSOE.

2ª ) La siguiente es que una vez renovado el Tribunal el candidato a presidirlo sea un genovés de acreditado prestigio y lealtad debida. Este requisito mire por donde se mire es un puro trámite. Si todo va como está previsto, y nadie duda de ello, la proporción de magistrados “conservadores”frente a “progresistas” es tan apabullante que en Moncloa y en Génova tienen que contener la risa institucional.

3ª) Y la última es localizar, entre los magistrados proclives, al candidato más idóneo para ocupar la Presidencia. Y es aquí donde aparece el nombre y apellidos de nuestro protagonista de esta biografía no oficial ni autorizada : Andrés Ollero Tassara.

Una familia de orden

Las referencias a la familia de nuestro protagonista son numerosas en noticias relacionadas con la alta sociedad sevillana, católica, apostólica y romana. Dentro de la prolífica “Saga de los Ollero”, de modo resumido, su padre Ernesto Ollero de la Rosa era hijo de Ernesto Ollero y Sierra, General de Artillería y hermano mayor de la Macarena. Durante los años 30 fue Presidente de la Federación de Padres Católicos de Sevilla. Licenciado en Medicina. Durante la Guerra Civil fue ascendido a Teniente Médico “por resolución de S, E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales y reunir las condiciones determinadas en la Orden de 7 de octubre último (B. O. núm. 362)”. Fallecido en 1977. Su madre , Pilar Tassara Fernández-Barrón falleció en Sevilla en 1991.

El matrimonio tuvo 9 hijos : Ernesto, Andrés, Nicolás, Pilar, José Manuel, María Teresa, Alejandro, María de Regla y Reyes.

Profesor universitario y jurista

El segundo de los chicos, Andrés Ollero Tassara, nace en Sevilla un 15 de mayo de 1944. Según su propio relato en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados “ en 1960 con dieciséis años ingreso en la Facultad de Derecho de Sevilla “. Sus estudios de licenciatura en Derecho los cursa, entre 1960 y 1965, además de Sevilla en las Universidades de Barcelona y Murcia. Profesor de la Universidad de Granada de 1965 a 1999. Catedrático de Filosofía del Derecho desde 1982.Desde 1999 la plaza la tiene en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es también Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (desde 2009) y fundador y ex Presidente de la Fundación Ciudadanía y Valores.

Numerario del Opus Dei

Tras finalizar sus estudios de Derecho, cuentan las crónicas que se desplaza a Granada, al ser nombrado director del Colegio Mayor “Albayzín” que según reza en su web es “un proyecto educativo de inspiración cristiana promovido por San Josemaría, fundador del Opus Dei”. Por tanto, ya por aquellas fechas, cabe presuponer que era miembro Numerario del Opus Dei. Relación que mantiene, cultiva y exhibe desde entonces en perfecto celibato apostólico, máxima disponibilidad personal para las labores apostólicas y de la formación de los demás miembros del Opus Dei.

Diputado por Granada al Congreso

A su formación como jurista y a su militancia religiosa hay que añadir una tercera característica que le ha mantenido ocupado durante 17 años, es decir, entre el 14 de julio de 1986 y el 30 de septiembre de 2003: su condición de diputado por Granada.

Según su versión, “el profesor don Oscar Alzaga, con el que tenía una relación académica, me sorprende proponiéndome ser parlamentario. Acepté y encabecé la lista de Granada por la Coalición Popular, que agrupaba a tres partidos. Al llegar a esta Cámara, por razones que no son del caso, acabé en la agrupación parlamentaria del Partido Demócrata Popular. Al producirse luego la refundación que dio paso al Partido Popular —al día siguiente de esa refundación— me afilié a este partido y continué cuatro legislaturas más”.

Para los más despistados no está de más recordar que su padrino Óscar Alzaga Villaamil durante años fue el referente de los sectores conservadores demócratas cristianos. Fundador en 1981 del Partido Demócrata Popular (PDP) formó parte de una coalición electoral con el PP y el Partido Liberal. Tras su disolución, la mayor parte de sus dirigentes acabaron integrándose en el Partido de Manuel Fraga. Entre otros, entre sus dirigentes se encontraban Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, José María Álvarez del Manzano, Luis de Grandes, José Antonio Bermúdez de Castro, José Ramón Pin Arboledas, Jaime Ignacio del Burgo y José Ignacio Wert.

Según las fichas publicadas en la web del Congreso, entre otros cargos, ha sido :

Dentro del PDP/AP/PP

Miembro del Consejo Político Nacional del Partido Demócrata Popular

Presidente de la Comisión de Educación del PP

Presidente de la Comisión de Justicia y de la de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del PP

Miembro del Comité Ejecutivo Regional de Andalucía

Dentro del Congreso de los Diputados:

Vocal de la Comisión de Educación y Cultura

Vocal de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas

Vocal de la Comisión de Justicia e Interior

Vicepresidente Segundo de la Comisión de Educación y Cultura

Vocal de la Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Vocal de la Comisión Constitucional

Portavoz de la Comisión de Justicia e Interior

Vocal de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte

Vocal de la Comisión de Reglamento

Magistrado del Tribunal Constitucional

En julio de 2012, con Rajoy de Presidente del Gobierno, a propuesta del GPP, el Congreso de los Diputados le elige como Magistrado del Tribunal Constitucional. Desde entonces no ha habido por su parte la más mínima reserva, además de sumarse de manera entusiasta a la mayoría conservadora, para dejar constancia de su posición ultra católica en cuestiones relacionadas con el aborto y los matrimonios entre homosexuales.

Para no marear la perdiz estas son algunas de sus frases más celebres y más celebradas por los sectores contrarios a la despenalización del aborto :

– “Cinco lustros después, la situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea. La sentencia de 1985 fue de las más discutidas de la historia del TC: empate a seis y voto de calidad del presidente. Para los magistrados discrepantes, la mayoría se había propasado al empeñarse en indicar al legislador qué garantías habría de tener en cuenta para proteger a los no nacidos. El resultado de las discutidas garantías ha sido nulo. La salud psíquica de la embarazada se ha convertido en fórmula omnicomprensiva, con la llamativa pasividad del Ministerio Fiscal; se ha olvidado lo que tan claramente expresó la sentencia: cuando la ley admite un aborto ‘necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada’, el término necesario ‘solo puede interpretarse en el sentido’ de que el conflicto ‘no puede solucionarse de ninguna otra forma’. Entre eso y el aborto libre parece haber un trecho, pero no lo ha habido ni gobernando socialistas ni gobernando populares: entre los que se despreocuparon de su protección y los que no se atrevieron a protegerlos, los no nacidos no han ganado para sustos”. Diario Médico. Enero de 2012

– “El aborto es una cuestión alarmante para cualquier persona con más sentido común que frivolidad, sea creyente o no. El Papa sí que abordó el problema; si Zapatero no lo hizo es porque no tendría nada positivo que ofrecer al respecto…”. Análisis Digital.14.06.10

– “(la mayor injusticia) es la capacidad de la sociedad de mirar hacia otro lado cuando se vulneran derechos humanos básicos, como por ejemplo el aborto. La historia nos llamará a capítulo por ello. ABC.10.03.10.

“Somos muchos los que consideramos que la vida de un ser humano inocente e indefenso es contenido innegociable del mínimo éxito de una sociedad que merezca el nombre de humana…. Es preciso cambiar en su raíz una sociedad que, para mantener su lógica, se ve obligada a permitir e, incluso a promocionar, que las madres dejen destrozar a sus hijos antes de nacer”. YA. Despotismo moral.18.03.87

“Si hay un ser humano, dejar a su madre en paz supone autorizar un acto de guerra contra su hijo, permitiéndole que se desembarace de él. Si no hay un ser humano o, al menos, no es digno de protección penal, alguien debería molestarse en exhibir argumentos”. El País. 21.01.87.

“Despenalizar el aborto no es simplemente tolerarlo, sino que equivale a normalizarlo, ya que algo que no es rechazable jurídicamente se convierte en un derecho”. Recogidas por Gerardo Hernández Rodríguez en El aborto en España: análisis de un proceso sociopolítico. Edt. Universidad Pontificia de Comillas. 1983.

Y sobre el matrimonio entre homosexuales también tiene opinión formada :

“Hablar de matrimonio homosexual no tiene sentido alguno en términos jurídicos; es algo inconcebible…..se está imponiendo desde el poder una opción moral y con esta medida a lo único que se aspira es a que la sociedad deje de considerar determinadas conductas íntimas -faltas de toda relevancia jurídica- como inmorales…..El Consejo de Estado lo ha considerado inconstitucional y el Consejo General del Poder Judicial ha suscrito un dictamen similar. Para modificar la naturaleza del matrimonio habría que cambiar la Constitución; lo difícil es encontrar alguien que opine lo contrario sin falsear el texto constitucional o reducirlo a papel mojado”. Universidad de Navarra. 10.05.05

Bienes y rentas terrenales

A diferencia de los diputados y senadores, poco o nada se conoce ya que a diferencia de los parlametarios, no se publican los bienes y rentas de los miembros del Tribunal Constitucional. Asi las cosas el único dato que está disponible para el contribuyente es la retribución anual de los magistrados. En el caso que nos ocupa, dado que es además Presidente de su Sección 2ª, sus retribuciones brutas anualesascienden a 143.469,78€.

Vamos acabando ya a sabiendas que Andrés Ollero Tassara representa y es mucho más que lo que hemos podido resumir en esta su rápida biografía no oficial. La cuestión de fondo es que si finalmente acaba siendo elegido como décimo Presidente del Tribunal Constitucional de hecho supondría dar un nuevo paso para que paradójicamente cualificados miembros defensores de un nuevo nacional catolicismo fueran los representantes de los poderes más representativos de un Estado aconfesional como es España. Esta es la cuestión y no los méritos académicos del candidato Ollero.

El Plural