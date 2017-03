Madrid: la sierra noroeste ¡Por un Servicio de Transporte Público, Seguro y de Calidad!

Los trabajadores de la empresa de trasporte de viajeros Larrea cuentan con el apoyo y solidaridad de los usuarios de la Sierra de Guadarrama, en Madrid.

La Mesa de las 3P (Paro, Precariedad y Pensiones) , espacio unitario creado a comienzos de este año, en el que participamos asociaciones, partidos de izquierda y sindicatos, así como personas a título individual, para coordinarnos, apoyar las diferentes luchas y conflictos locales e impulsar la unidad popular, tan necesaria, en la práctica concreta.

El comunicado siguiente explica el conflicto de los trabajadores y el llamamiento a la solidaridad con su lucha.

Una vez más, la gestión del buitre empresarial, el Grupo Avanza-Larrea, deja a los vecinos de la Sierra Noroeste de Madrid sin el transporte necesario, regular y seguro que necesitamos. La Inspección de Trabajo atendió positivamente, el pasado verano, la denuncia de los trabajadores y obligó a la empresa a cumplir estrictamente con los tiempos y descansos en la conducción, establecidos por la ley para la seguridad del transporte; pero la empresa ha creado un nuevo plan de producción que sigue poniendo en riesgo a los viajeros.

Al Grupo Avanza-Larrea no le importa que puedan producirse accidentes, si de este modo aumenta sus beneficios (“contención en los gastos y el incremento de los viajeros”, le llaman). ¡No queremos viajar en autobuses conducidos por trabajadores agotados por jornadas ilegales de 8 y 9 horas al volante! El Comité de Huelga de los trabajadores ha explicado sus razones y ha pedido disculpas por las inevitables molestias que sufre el viajero. La mayoría de los viajeros ha mostrado su respeto, incluso su apoyo a los huelguistas. Pero Larrea está intentando que seamos los viajeros los que defendamos a la empresa, enfrentándonos a los trabajadores.

La huelga de los trabajadores de esta empresa merece todo el apoyo de los ciudadanos. La huelga no es solo un derecho constitucional; el Comité de Huelga, además, está cumpliendo estrictamente los servicios mínimos, no es una huelga salvaje. Pero, sobre todo, es una huelga justa, que no solo busca la defensa de los trabajadores de los abusos que la empresa quiere imponer.

¡Defiende nuestra SEGURIDAD en los viajes!

Avanza-Larrea es una empresa transnacional que presume de ser el “primer operador del mercado” en el transporte de viajeros urbano, de cercanías y de gestión de estaciones de autobuses, y el segundo en largo recorrido. Es una empresa de capital-riesgo, que no arriesga nada, pues se trata de un negocio “enfocado principalmente al viajero recurrente -trabajadores, estudiantes…”, basado en “contratos concesionales que otorgan el derecho a prestar en régimen de exclusividad servicios de transporte público”; estos contratos los otorga el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Esta clase de empresas tiene un modelo de negocio que consiste en lo siguiente: 1) especulación en el mercado de capitales. 2) obtención de concesiones públicas, mediante el tráfico de influencias y las corruptelas habituales. 3) aprovechamiento de las oportunidades que la Reforma Laboral de Rajoy ofrece para exprimir a los trabajadores. 4) la reducción salvaje de costes, sacrificando incluso la SEGURIDAD DE SUS VIAJEROS. Llamamos a todos los vecinos y viajeros a manifestar su apoyo a los trabajadores de los autobuses, a sus representantes sindicales y a la huelga que están llevando a cabo

Mesa de las 3P (Paro, Precariedad, Pensiones) de la Sierra Noroeste de Madrid. Marzo de 2017 Concentraciones: lunes 28 y martes 29 de marzo, a las 6:30 de la tarde,y el martes a las 12h., ante las Oficinas de LARREA: calle Buril 7, Polígono P29 de Collado Villalba

Aviso: todas las frases “entre comillas” están tomadas de la página WEB de la empresa.