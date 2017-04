Interior anuncia la creación de tres nuevos CIE en Málaga, Algeciras y Madrid

El ministro del Interior planea que en estos nuevos Centros de Internamiento no haya policías en su interior, sino que se mantengan en sus inmediaciones – ONG denuncian que la propia existencia de los CIE es una vulneración de derechos humanos en sí misma ya que encierran a personas que no han cometido delitos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este martes la creación de tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid. La decisión llega cuando el debate por el cierre de estos centros, denunciados desde hace años por organizaciones de derechos humanos, había llegado a las instituciones.

Así lo ha asegurado el ministro del Interior en el pleno del Senado, donde ha sido preguntada por María Isabel Mora, de Podemos, sobre si tiene intención de abrir nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), centros no penitenciarios donde se encierra a migrantes en situación irregular durante un máximo de 60 días con el objetivo de proceder a su expulsión forzosa del país.

Este anuncio, según Zoido, “no tiene otra explicación” que la mejora de la situación de los centros de internamiento que, según ha señalado, “no son un capricho del Gobierno” y responde a la intención de Interior de proponer un nuevo diseño, en el que “pueden participar todos los grupos políticos”.

No obstante, para las ONG y colectivos contra los CIE, estos lugares suponen una “vulneración de derechos humanos en sí mismos”, dado que privan de libertad a personas por residir en España sin papeles, lo que supone una falta administrativa, no un delito.

La senadora ha preguntado al ministro el motivo por el que se preveían nuevos centros, cuando en los actuales la ocupación media “no llega al 36%”, y además los decretos de internamiento de los jueces se han reducido “drásticamente”. En concreto, según Mora, en 2012 hubo 11.600 decretos de internamiento, mientras que en la actualidad el número es de casi la mitad.

Los CIE acumulan denuncias de maltrato a los internos

Interior planea crear un CIE Málaga, que sustituye al que se cerró, y otros dos nuevos, uno en Algeciras y otro en Madrid, “dada la situación que tiene el que hoy está en vigor”, ha apostillado.

“Desde Madrid se suelen hacer los expedientes para las expulsiones y desde aquí salen los aviones y, por tanto, así habrá mayor comodidad para los internos y mayor operatividad para el servicio público que tenemos que organizar”, ha precisado el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press. Estos centros se acumulan denuncias relativas a maltrato policial, falta de asistencia sanitaria, casos de menores y mujeres embarazadas encerradas, etc.

Mora ha recriminado al ministro que no haya contado con los grupos antes del anuncio de estos tres centros. “¿El consenso dónde está?”, ha dicho la senadora.

Zoido ha apuntado que desde hace tiempo se está trabajando en el plan de mejora de los CIE, que al mismo tiempo se está diseñando un nuevo proyecto de centro, y que una vez que se lleve a cabo se convocará a todos los grupos políticos para que puedan opinar.

“La idea es sacar a los policías de dentro”

El ministro asegura que con la creación de estos tres centros mejorará la situación de los CIE. “La idea que tenemos es sacar a los policías de dentro y que otro tipo de persona con otra cualificación sea la que se encargue de los internos dentro y que la policía se ocupe de sus misiones fuera”, ha apuntado. Si bien, ha aclarado que es su “opinión” y que aún no han tomado ninguna decisión en firme.

“Pero no le vamos a pedir información, ni opinión antes de que tengamos nosotros un boceto de qué características tienen que tener”, ha replicado el ministro, quien ha subrayado que estos centros son necesarios porque son “una herramienta para controlar la política migratoria que tiene la UE”.

Interior anuncia la creación de nuevos CIE cuando las peticiones por su cierre suenan cada vez más alto en el seno de las instituciones. La batalla más encarnizada se ha fraguado en Barcelona, donde el Ayuntamiento de Ada Colau ha amenazado al Ejecutivo central con llevarle a los tribunales si no precinta el centro de internamiento de Zona Franca. En Madrid, el debate se intensificó tras la protesta de decenas de internos en la azotea del CIE de Aluche, tras el que varios inmigrantes denunciaron agresiones por parte de la policía.

“Lo que no es de recibo es que no tengan ustedes reparo alguno en utilizar una institución como el Ayuntamiento de Barcelona para exigir una licencia al CIE de Barcelona como si fuera un bar o una discoteca, porque los CIE y las comisarias y centros penitenciarios no necesitan licencia”.

El Diario