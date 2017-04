La Subdelegación continúa a la ‘caza’ de banderas republicanas: ahora llama a la “legalidad” al Ayuntamiento de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real, como ya lo hiciera el pasado año alrededor del 14 de Abril –sin problema alguno entonces- ha izado en el patio del Consistorio de la Plaza de Jesús la tricolor, acompañando las actividades que celebrarán junto al Ateneo Republicano. Pero se ve que la obsesión con la tricolor este año es mayor y la Subdelegación del Gobierno ya ha exigido el Ejecutivo municipal la “retirada inmediata” de este símbolo: “no queremos de ningún modo entrar en mayores polémicas”. Se repite lo vivido en los últimos días en la capital.

El Ayuntamiento de Puerto Real, como ya lo hiciera el pasado año alrededor del 14 de Abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, ha izado en el patio del Consistorio de la Plaza de Jesús la tricolor, en un mástil adicional sin retirar las banderas oficiales, acompañando las actividades que celebrarán tras la Semana Santa junto al Ateneo Republicano local.

Se ve que la Subdelegación del Gobierno no descansa en su obsesión de ‘cazar’ banderas que no le gustan. Y como ya hizo el pasado año en la capital gaditana –mientras miraba para otro lado con este mismo acto en el Consistorio puertorrealeño y otros gaditanos-, o esta misma semana de nuevo en Cádiz, donde se colocaba esta bandera legal en el jardín frente a las Puertas de Tierra con motivo de otras jornadas memorialistas, se ha requerido a esta administración local –curiosamente también con gobierno izquierdista, la coalición de Sí se puede Puerto Real y Equo- la “inmediata” retirada de la bandera, que el mismo Gobierno del PP reconoce en su nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que no es más que un “símbolo”.

También se le ha requerido desde la Subdelegación al Ayuntamiento que traslade el acuerdo plenario donde se recoge la aprobación para llevar a cabo tal izado.

“Estamos ante un nuevo caso de intento de situar la acción de una administración por encima de las normas y la legalidad vigente”, interpreta el subdelegado del Gobierno en la provincia, Agustín Muñoz, que confía que “el equipo de Gobierno recapacite y dé marcha atrás, porque no queremos de ningún modo entrar en mayores polémicas”.

“Pero las normas y los principios de neutralidad y objetividad están para cumplirlos y hacerlos cumplir y la Subdelegación va a estar atenta a que así sea”, agrega este político jerezano.

La derecha a través del Gobierno central señala que “la Ley Orgánica 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas es clara e inequívoca: en un edificio público no se puede exhibir ninguna bandera que no sea oficial o la propia del municipio”.

Muñoz dice esperar una “rápida y satisfactoria” respuesta municipal, “dentro de la responsabilidad que los gobernantes, instituciones y administraciones públicas tienen en el ordenamiento constitucional vigente”.

Diario Bahía de Cádiz