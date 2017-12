Miles de catalanes reclaman en la capital belga la implicación de la Unión Europea

Con un tiempo de perros en la capital belga, la cabecera de la manifestación ha llegado a la plaza Jean Rey pasadas las 14.00, donde se ha celebrado el acto político que ha concluido un Puigdemont que se ha dirigido a las instituciones europeas y que ha llamado a llenar las urnas el 21 de diciembre. Un mensaje que ha subrayado también la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, que le ha precedido en el escenario. «Si no ganamos, gana Ciudadanos», ha advertido.

Rovira ha empezado su discurso leyendo una carta de Oriol Junqueras fechada el 4 de diciembre en la cárcel de Estremera, tras despedirse del conseller de Justicia, Carles Mundó, que salió de prisión bajo fianza. Una misiva en la que asegura sentirse acompañado de todos y en la que llama también a votar el 21D.

El triplete político lo ha completado el concejal de la CUP en Vic Joan Coma, que ha exigido la libertad de los presos políticos y ha denunciado que «la agresividad del Estado español no sería posible sin la complicidad de la UE».

‘Europe, wake up’

La manifestación se ha desarrollado bajo el lema ‘Europe wake up, democracy for Catalonia’ (Europa, despierta, democracia para Cataluña).

En un ambiente reivindicativo y festivo, los manifestantes han acudido ataviados con senyeras, esteladas, alguna bandera europea, y bufandas y lazos amarillos. ‘Democracia, algunos la defienden cuando le conviene. Vergüenza’ y ‘Respeten la democracia en Catalunya, dejen de mirar a otro lado’, son algunas de las pancartas en inglés, francés y catalán dirigidas a la Unión Europea pque se han podido ver durante el recorrido.

Hora y media antes del arranque de la manifestación, en el Parque del Cincuentenario de Bruselas se concentraban cientos de personas a la espera de que comenzara la marcha, con lazos amarillos y esteladas, gritos a favor de Puigdemont como president y pancartas reclamando la libertad de los presos políticos.

Durante el recorrido no han faltado cánticos de «independencia», «Puigdemont es nuestro presidente», «Libertad» y «Libertad para los presos políticos». El circuito trazado les ha permitido recorrer el barrio europeo y pasar cerca de las principales instituciones de la Unión Europea (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo), aunque no han llegado a concentrarse ante ellas porque el acceso a la plaza de Schuman en la que se encuentran no se les ha permitido, pese a haberlo solicitado.

