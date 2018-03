La furia pensionista se organizó con más boca a boca que redes sociales

“Se usaron las redes para convocar las manifestaciones, pero no ha sido el canal principal”, dice a ‘Verne’ una portavoz

El jueves 22 de febrero, miles de personas salieron a la calle en defensa de las pensiones. Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla… Miles de jubilados se concentraron para expresar su enfado ante la ínfima revalorización de las pensiones, un 0,25%, por debajo de la subida del IPC.

Mientras transcurrían esas manifestaciones en toda España, Twitter estaba a otras cosas. Las concentraciones no fueron trending topic en ningún momento del 22 de febrero. “Cuando mis padres me dijeron ayer que irían a la protesta de pensionistas, les comenté: Pues no se ve gran movimiento en redes, no creo que haya gente. Me equivoqué. Y cuánto me alegro. Está la generación que sale a la calle y la otra, que tuitea (tuiteamos). Qué gran lección”, comentaba la periodista Clara Campos en Twitter.