Todo el estado arde de indignación por la sentencia a “La Manada”

Tras saberse esta mañana la sentencia condenatoria a los miembros de “La Manada” han sido convocadas manifestaciones y concentraciones en todo el estado que han sidos secundadas por miles de personas.

Los miembros de la autodenominada”La Manada”, han sido condenados por abuso sexual (no violación como pedía la fiscalía y la acusación particular) a nueve años de cárcel para cada uno de los cinco miembros de esa banda que agredieron y violaron a una joven en los Sanfermines de 2016. Uno de los tres jueces del tribunal emitió un voto particular expresando su absolución a los cinco individuos.La indignación popular no se ha hecho esperar y decenas de miles de mujeres, hombres, jóvenes y mayores, se han concentrado o manifestado esta tarde ante las sedes de la justicia española y otros lugares para mostrar su rechazo; cada día más convencidos de que la justicia de la corrupta monarquía solo defiende y ampara a los suyos, no a las clases populares.

A continuación algunas de las imágenes de esas movilizaciones en Madrid, Pamplona, Elx, Barcelona, Bilbao, Valencia, Burgos, Salamanca, Cáceres, Zaragoza, Las Palmas, Sevilla, Palencia…

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Video de La Crónica de Salamanca:

Estos son los miembros de “La Manada”

En el 2016 al menos tres de ellos ya tenían antecendentes penales. Uno de ellos era José Ángel. El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva lo condenó a dos años de cárcel en 2011 por un delito de robo con fuerza cometido dos años antes. Forma parte de la peña ultra del Sevilla «Biris Norte» y de ahí habría «sacado» a su gran fichaje: el abogado más mediático durante el juicio, Agustín Martínez Becerra, que defiende a otros tres de los acusados.

Alfonso Jesús C.E. (1988). Hijo de un mecánico, era militar de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en Morón de la Frontera. Con antecedentes por lesiones, riña tumultuaria y desorden público, en mayo de 2015 la Audiencia Provincial de Sevilla le condenó a dos años de prisión por un delito de lesiones cometido el 15 de diciembre de 2013.

Ángel B. (1991). Aunque acumula menos tiempo de cárcel, es el más reincidente. Ha sido pillado más de una vez conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas. También fue fichado por delitos de robo con fuerza. Durante el juicio se supo que fue el primero que besó a la chica mientras el resto del grupo caminaba por la calle.

A. M. G. (1989). Es el guardia civil del grupo y su nombre no puede publicarse por resolución judicial. Cuando fue detenido se encontraba realizando las prácticas de la Benemérita en la localidad cordobesa de Pozoblanco. Fue él quien meses antes del viaje a Pamplona, convocó a los otros miembros juzgados de «La Manada» —a excepción de Ángel B.— para trasladarse a la localidad cordobesa de Torrecampo, donde había fiestas en honor al patrón local. Esa noche, dentro de un coche, supuestamente grabaron un vídeo mientras abusaban de una joven en aparente estado seminconsciente. Tras llevarla a Pozoblanco, la joven se despertó «completamente desnuda en el asiento de atrás» y con la ropa hecha trizas. Este juicio se celebrará este año.A. M. G. fue también quien robó el móvil de la denunciante en los sanfermines «por avaricia», según su declaración en el juicio, que tildó de «un fallo».