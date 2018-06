Decenas de miles de personas toman las calles de España en protesta por la libertad de ‘La Manada’

La oleada de indignación popular desatada por la puesta en libertad de los cinco de “La manada” ha sido unánime y contundente.

En todas las concentraciones y manifestaciones que se han realizado en todo el estado los gritos mas coreados han sido: “No es abuso, es violación” y “Basta ya con la justicia patriarcal”. No es un problema de justicia patriarcal (que también) si no de una justicia monárquica –heredera del franquismo- y unas leyes que condena a la cárcel a artistas por sus canciones (Valtonyc y otros), secuestro de libros (“Fariña”), vetar exposiciones (fotos de los presos políticos de ARCO), despedidos por sus dibujos (Eneko), apoyar huelgas (Alfon siguen en la cárcel y hay encausados más de trescientos trabajadores) o ser víctimas de montajes policiales y judiciales como los jóvenes condenados de Altsasu mientras corruptos y corruptores, violadores, prevaricadores son tratados con benevolencia por esas leyes y justicia monárquica cuando no blindado su estatus (caso del rey emérito) para permanecer intocables. Lo que esta puesta en libertad ha dejado claro es que el rechazo a esta justicia es unánime y cada vez mayor, y que, lo que toca, es romper con esta monarquía que la sostiene y alimenta.

Algunas de las concentraciones y manifestaciones

En Madrid, frente al ministerio de Justicia la concentración de varios miles de personas ha sido masiva y contundente. Después han realizado una marcha para concentrarse frente al Congreso.

En Barakaldo la respuesta ha sido que centenares de personas se han movilizado y echado a la calle recorriendo varias calles.

En Bilbao, miles de personas se han concentrado ante los Juzgados y han llegado hasta la Plaza Moyúa obligando a cortar el tráfico en los accesos colindantes, abarrotados por los manifestantes y querían concluir ante el Ayuntamiento.

En Pamplona, miles de personas fueron la plaza del Ayuntamiento para gritar “no es no” y evidenciar su indignación y rechazo con la decisión judicial.

En Barcelona, concretamente la plaza Sant Jaume ha sido de nuevo escenario de una multitudinaria manifestación. Destacaba una pancarta con el escrito “No es abuso, es violación. Nosotras sí que te creemos”.

Santa Cruz de Tenerife se ha sumado a la oleada de indignación y al menos medio millar protestaron en la plaza Weyler para mostrar su apoyo a la víctima y el rechazo a la puesta en libertad de los cinco condenados por abuso sexual.

En Santander, la cifra de manifestantes frente a la Delegación del Gobierno superó el medio millar. Denunciaron que “violar sale barato” en España y colgaron carteles en la fachada de la Delegación con fotos de los miembros de ‘La Manada’ y con consignas como “Ellos violan, la justicia lo permite”, “No es abuso, es violación”, “Esta justicia es una mierda” o “Violar sale barato”.

En Granada mas de un millar de personas se han concentrado esta tarde a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en contra de lo que consideran un “justicia patriarcal”.

En Castilla-León, cinco mil ciudadanos se han echado a la calle para clamar contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra y para exigir la reforma del Código Penal y unas penas más duras porque las leyes sobre violencia sexual en España “dejan mucho que desear”. Las concentraciones se han desarrollado en todas las capitales de provincia convocadas.

En Valencia, mujeres y hombres de todas las edades se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno para protestar y han llenado el centro de la capital valenciana. Lo mismo ocurría en Toledo y Murcia, donde centenares de manifestantes se han dado cita contra esta puesta en libertad de “La Manada”.