PODEMOS Móstoles y su responsabilidad sobre la realización del festival “Amanecer bailando” en el parque de Prado Ovejero

Podemos y su marca municipal Ganar Móstoles están dejando muy claro qué defienden en el municipio con la polémica sobre la ubicación del macro festival “Amanecer Bailando”. Sus contradicciones, opacidad y medias verdades no les están sirviendo esta vez para eludir responsabilidades ni para engañar y confundir a los vecinos de Móstoles. Iban a traer el cambio y la transparencia. Han demostrado en todo este tiempo que solo son caras nuevas para las prácticas caciquiles de siempre.

Ya el pleno del 11 de julio dejó en evidencia las graves desavenencias entre los grupos que componen el gobierno municipal, especialmente PSOE y Ganar Móstoles(GM)/PODEMOS a tenor de la ubicación del macrofestival “Amanecer Bailando” en el parque natural de El Soto. En ese mismo pleno también quedó en evidencia la falta de coordinación de las dos concejalías implicadas (cuyos responsables son uno del PSOE y otro de GM/PODEMOS) al “desaparecer” informes previos y tomar decisiones unilateralmente sin esos informes. Y en él se aprobó una comisión de seguimiento que, a día de hoy, solo se ha reunido una vez sin dar nuevas informaciones ni tomado ninguna decisión.

Estos hechos, graves de por sí y nunca aclarados, hacen que la movilización popular (asociaciones de vecinos, partidos políticos y ecologistas) haga una campaña y concentración el dia 26 de julio contra la ubicación de dicho festival en El Soto y que, en ese mismo día, obliga al gobierno municipal sacar un apresurado comunicado, y no pocas malas artes por parte del alcalde en funciones, cancelando esa ubicación.

El 9 de agosto, tras conocerse la nueva ubicación, decidida unilateralmente por el gobierno municipal, en el parque de Prado Ovejero, GM juega a la indefinición a esta decisión. Por su parte, el teniente de alcalde G. Ortega y miembro de los órganos directivos de PODEMOS, declaró que “los técnicos municipales de Medio Ambiente no encuentra riesgos medioambientales para la celebración del festival en el parque de Prado Ovejero”. Anuncio y declaración que levantan una oleada de indignación y reproches vecinales, sociales y políticos (incluidos los de sus propios compañeros de Ganar Alcorcón) ante esta nueva chapuza caciquil del gobierno que es aun peor que la anterior.

GM/PODEMOS queda en evidencia pero sus despropósitos van mas allá. El dia 11 de agosto, el concejal de GM responsable de Medio Ambiente publica en su cuenta de Facebook un surrealista comunicado con el que busca eludir las mas que evidentes responsabilidades que su coalición y partido no cumplen. En él se escuda en que no tuvo ningún acceso a ninguna información sobre la nueva ubicación (no siendo esto problema para darle su apoyo) y en que el portavoz del PSOE le informó el día 8 que el proyecto quedaría restringido a dos escenarios, en vez de 5 y una asistencia de 5000 personas (siendo mentira una vez consultados los planos del proyecto). También reconoce en ese comunicado que no ha tenido acceso al Plan de Gestión de Residuos del proyecto lo que en roman paladino quiere decir que GM/PODEMOS ha dado su apoyo a la nueva ubicación diciendo públicamente que no existen riesgos medioambientales sin haber tenido acceso a un documento “imprescindible” para evaluar el impacto medioambiental del mismo, como es el Plan de Gestión de Residuos. El concejal termina su comunicado con esta lapidaria frase: “si (ubicar el festival en el parque de Prado Ovejero) es la única vía que permite a este gobierno termine su mandato no tendré más remedio que acatarla”. En definitiva, el concejal admite sin ninguna duda, que el interés fundamental de GM/PODEMOS es garantizar el gobierno del PSOE a cualquier precio, aunque les mienta descaradamente en los asuntos internos del gobierno y tengan que aprobar cuestiones de la máxima importancia sin realizar el mínimo control y evaluación de riesgos en materias de su responsabilidad, avalando así las chapuzas y cacicadas de un gobierno que no escucha a su pueblo.

Por todo ello es aun mas indignante que ahora GM/PODEMOS haya sacado un comunicado y un video en el que quiere aparecer como adalid de la defensa de nuestros parques cuando, como se ha descrito mas arriba, han sido parte interesada de todo el proceso en contra de las demandas de los mostoleños. Una vez mas mienten.

Con estas declaraciones de intenciones, contradicciones y vaivenes GM/MOSTOLES (aun están por dilucidar las sanciones a COFELY, las concesiones de la limpieza de los colegios, la BESCAM, etc, etc) demuestra meridianamente por enésima vez que no representa una unidad popular que vaya a llevar las reivindicaciones de los mostoleños a las instituciones. Su falta de transparencia, de criterios y objetivos claros, de una política auténticamente popular que fuerce al gobierno municipal hacer políticas que demanda el pueblo mostoleño solo se debe, como hemos visto, en que su misión era y es instalar en las poltronas municipales caras nuevas para seguir con las prácticas de siempre: unilateralidad, opacidad y hechos consumados. Todo lo contrario de lo que predican.

Móstoles, 18 de agosto de 2018

Agrupación Republicana de Móstoles