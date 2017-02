CUNETAS, el cortometraje que trata el tema de las desapariciones del franquismo y las fosas comunes

CUNETAS es un cortometraje de 15 minutos que nace de la necesidad de contar otra historia sobre la Guerra Civil española desde una perspectiva genérica poco habitual: el terror histórico. Alejándose del tono melodramático del que se han servido tradicionalmente este tipo de producciones, CUNETAS emerge con la contundencia necesaria para acercarse sin dobleces a uno de los temas más dolorosos que sigue arrastrando nuestra sociedad: los desaparecidos del franquismo.

A ratos terror, a ratos acción y western crepuscular, y a ratos una seca y contundente película de venganzas. Pese a su clara voluntad por convertirse en un espectáculo popular y para todos los públicos, CUNETAS no olvida en ningún momento su auténtica razón de ser: aportar su pequeño grano de arena para que las nuevas generaciones sigan valorando la importancia de preservar la memoria de aquellos que otros quisieron enterrar a balazos.

https://player.vimeo.com/video/198608464?title=0&byline=0&portrait=0&color=ffffff



España, verano de 1936

Un general falangista se dispone a fusilar a varios presos republicanos en la cuneta de una carretera, pero un joven campesino que volvía de caza mata a los soldados que iban a llevar a cabo la ejecución y logra escapar.

Enfurecido, el general se dirigirá a la masía donde vive el chico y advertirá a toda su familia: si no lo entregan todos serán ejecutados. Pero lo que los militares no se imaginan es el plan que llevará a cabo la humilde familia para deshacerse de los fascistas.

PAU TEIXIDOR – guión y dirección

Pau Teixidor estudió cine en la ESCAC y desde entonces trabajó en distintas producciones cinematográficas como auxiliar y segundo ayudante de dirección. En 2011 se lanza a la dirección con Leyenda, su premiado cortometraje de terror que le supuso un reconocimiento internacional, siendo seleccionado en más de un centenar de festivales de todo el mundo. En 2014 da el salto al largometraje con Purgatorio, un thriller psicológico de potente atmósfera protagonizado por Oona Chaplin y producido por Atresmedia Cine. CUNETAS supone su regreso al mundo del cortometraje, con el que espera superar los buenos resultados conseguidos con Leyenda.

El resto del equipo está compuesto por técnicos de cine con una larga trayectoria, entre los que se incluyen ganadores de premios Goya y otros galardones de contrastado prestigio.

Productora: Marta Ramírez

Director de Fotografía: Àlex Sans

Directora Artística: Laia Serra

Casting: Anna Gonzàlez

Ayudante de Dirección: Albert Auladell

Jefa de Producción: Raquel Giménez

Sonido Directo: Jordi Rossinyol

Figurinista: Maria Armengol

Maquillaje y Peluquería: Natalia Montoya

Maquillaje de FX: Pablo Perona

Efectos Especiales: Lluís Rivera

Efectos Digitales: Lluís Castells

Diseño de Sonido: Marc Bech

Montaje: Pau Luzón

Compositor: Javier Rodero



PEDRO CASABLANC como CAPITÁN ASENSIO

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Ha interpretado personajes importantes del teatro universal en obras como La gaviota, Casa de muñecas, Antígona, Marat/Sade y El rey Lear. En cine ha trabajado con directores como Steven Soderbergh en Guerrilla, Jean-Jacques Annaud en Sa majesté Minor, Imanol Uribe en Días contados y Extraños, y Fernando Colomo entre otros. Recientemente le hemos visto en Truman de Cesc Gay y El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez. Nominado al Goya 2016 al mejor actor protagonista por “B, la película”.



OONA CHAPLIN como PILAR

Oona Chaplin interpreta su primer papel en cine en Quantum of Solace, una de las entregas de la serie de James Bond. Sin embargo, su salto definitivo llega con su papel en la serie de la HBO, Game of Thrones. En España la pudimos ver en cine en Para qué sirve un oso, de Tom Fernández o en No llores, vuela de Claudia Llosa. Su primer papel protagonista en cine le llega con Purgatorio de Pau Teixidor. Recientemente ha estrenado Proyecto Lázaro de Mateo Gil y la serie para HBO Taboo.



ZOE STEIN como SARA

Interesada desde siempre en el cine, el teatro y la interpretación, Zoe Stein debuta con 11 años en el cine con el corto Leyenda de Pau Teixidor. Recientemente ha sido protagonista del cortometraje La regla son los padres de la directora Carmen A. Mier (ESCAC) y en L’Oreig de Blanca Camell y José López Pizarro (UPF).





Rodaje: Abril 2017

Postproducción: Mayo / Junio 2017

Estreno: Octubre 2017

Recompensas: Noviembre 2017



El planteamiento realista del proyecto implica un diseño de producción propio de una película de época, y eso afecta a todos los departamentos: todos los elementos deben de estar enfocados a situar la historia en la sierra durante el verano de 1936.

Los 10.000 euros que necesitamos para completar la financiación, irán destinados principalmente a poder financiar el diseño de vestuario, los efectos especiales, las armas y los vehículos de escena.

Vuestras aportaciones son fundamentales para lograr la cuidada ambientación del proyecto. Solo recibiremos el dinero en caso de que logremos el objetivo. En caso contrario, las aportaciones serán devueltas a los mecenas.

Por otro lado, entendemos que si habéis llegado hasta aquí, posiblemente sea porque vuestro interés en el proyecto va más allá de las recompensas que os podemos ofrecer a cambio de vuestras aportaciones. Hacemos este corto porque difundir un mensaje. Si creéis que todo esto vale la pena, os agradeceremos cualquier tipo de ayuda.





Creemos que CUNETAS es un proyecto que puede interesar a mucha gente. Otra forma de ayudarnos es difundiendo nuestro proyecto y darlo a conocer a aquellas personas que creáis que pueden estar interesadas en él.

Un mensaje personalizado es mucho más eficaz que un envío masivo. Pensad en todas aquellas personas que puedan sentirse identificadas con los desparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y dadles la oportunidad de que conozcan el proyecto.



