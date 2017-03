A juicio seis años después de una manifestación

La fiscalía acusa a dos hombres de agredir a la policía y a un tercero de insultar a los agentes en una protesta contra la subida de la edad de la jubilación en 2011

Poco antes de que el 15M instalara su indignación en la Puerta del Sol, el 27 de enero de 2011 los sindicatos convocaban una manifestación para protestar por el aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La manifestación hacía el recorrido de la Glorieta de Atocha a Sol, con el lema “En derechos sociales ni un paso atrás, no al pensionazo”. Al terminar la protesta se produjeron incidentes y la policía terminó deteniendo a tres personas. Esas tres personas, tres hombres, pasaron dos días en el calabozo y después un juzgado de instrucción se hizo cargo de los detenidos y de las denuncias que contra ellos presentó la policía.

Desde entonces, seis años han pasado para que se ponga fecha al juicio oral en el que se escuchará a todas las partes. Será el próximo martes en el Juzgado de lo Penal número 6. Para uno de los acusados, R. R. C., la fiscalía pide prisión de un año y dos meses por un delito de desórdenes públicos y también le atribuye una falta de respeto a los agentes a quienes habría insultado utilizando la expresión “perros, hijos de puta, os vamos a matar, cabrones”.

Para otro de los detenidos, L. F. D., la fiscalía pide tres años y ocho meses de cárcel por desórdenes públicos, lesiones y un delito de atentado contra la autoridad. En el relato de la fiscalía acusa a este hombre de haber dado un puñetado a un policía en el pecho y diversos golpes mientras estaba en el suelo.

El tercero de los denunciados es Sergio Alonso. Para él la fiscalía pide dos años y ocho meses de cárcel por haberle lanzado una botella de cristal a un policía, al que habría dado en una rodilla y que necesitó cinco días de curación, aunque no impedimento para trabajar. Un relato que no comparte Sergio que niega que tirase ninguna botella a la policía. “No, por supuesto que no. Nosotros estuvimos en la manifestación que transcurrió de forma normal y al final hubo algunas cargas policiales y nosotros que estábamos allí concentrados fuimos detenidos de forma totalmente arbitraria”.

Este profesor de Secundaria que ha tratado de seguir viviendo con normalidad mientras espera para ver si se resuelve su juicio, mantiene que lo único que hizo fue coger a su novia del brazo para evitar que la policía le golpeara con la porra. Él mismo en el parte de lesiones que presenta para el juicio del próximo martes expone que fue golpeado en el muslo derecho y en la espalda.

Apoyo a los detenidos

Para apoyar a los tres detenidos en lo que consideran que es una ataque contra el derecho de manifestación se ha creadouna plataforma que ha organizado desde un recital de poesía (este miércoles 15) en el Centro Social Seco con Ángel Petisme o Laura Casielles a un manifiesto que ya han firmado más de 1.000 personas entre políticos de Podemos y concejales de Ahora Madrid (Irene Montero, Miguel Urbán o Rita Maestre) o nombres de la cultura como Alberto San Juan, Isaac Rosa o Antonio de la Torre.

Sergio tiene claro que lo que le ha pasado va mucho más allá de su detención y que quería ser un aviso. “Creemos que el objetivo de estas condenas tan altas y de que cuando hay recortes se detenga a la gente es para que la gente no salga a la calle. Por eso creemos que tenemos que seguir saliendo a la calle y defendiendo los derechos”.

Esta redacción también se ha puesto en contacto con el departamento de Comunicación de la Policía que declinan hacer comentarios con un proceso judicial en marcha.

