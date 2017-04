La asociación Ve-La Luz rompe las negociaciones con el gobierno para el pacto de estado

Dos de los argumentos que nos ha dado Gloria Vázquez, presidenta y portavoz de la asociación Ve La Luz, es que no ha habido actitud de reforma ni la transparencia suficiente con ellos.

Entre las razones más importantes se encuentran el poco dinamismo de la mesa de negociación y “un boicot por parte del secretario de estado, Mario Garcés, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat”. Lo ha calificado de boicot debido a que según Gloria, ha habido un trato desigual hacia ellas “como si fuésemos visitantes y no colaboradoras”. Ejemplo de ello es que “no han querido darnos la información solicitada” por esta organización, y en cambio, a las demás asociaciones pertenecientes a esta mesa del Observatorio de Violencia de Género sí. Parte de la información que solicitan es la cantidad real de los presupuestos destinados que realmente llega a las víctimas de Violencia de Género, el cual el ministerio no se lo ha querido proporcionar.

Gloria Vázquez solo ha asistido a una reunión del Observatorio de Violencia de Género, el cual se encarga de analizar los problemas que conllevan a la violencia machista y formado por otras cinco asociaciones más aparte de Ve La Luz, que según Gloria Vázquez, cuatro pertenecen al PSOE y una al PP. Gloria cuenta que cuando llegó al observatorio, este ya estaba reunido, y hasta que no terminó la reunión no le permitieron pasar dentro. Según nos ha contado hay una gran ineficacia dentro de esta mesa ya que hoy están trabajando en el informe de Violencia de Género de 2015, por lo que dice que no pueden actuar sobre los problemas que hoy acarrean la violencia de género ya que los desconocen.