Carta a la Alcaldesa de Paris para un lugar y el reconocimiento nacional de los Republicanos españoles en Paris

Excelentísima Señora Alcaldesa de París,

Nos alegramos de que haya inaugurado el 20 de abril de 2017 el Jardín de los Combatientes de la Nueve en Madrid con la Señora Alcaldesa de Madrid, quien encontró para los héroes de la Liberación de París un lugar de homenaje digno de ellos y de su generosa epopeya.

Desearíamos que Ud pudiera encontrar también en París, para todos los Republicanos españoles, un lugar de homenaje digno, con el fin de honrarlos en fechas esenciales de la Historia francesa en las que se ilustraron o por las cuales están directamente concernidos (el 25 de agosto, el 8 de mayo entre ellas) pero también en fechas históricas para ellos, el 14 de abril por ejemplo, fecha de la proclamación de la II República española, hermana de la República francesa a la que tomó por modelo y que nosotros, descendientes de Republicanos españoles -y sus amigos- festejamos el 14 de abril en la Plaza de la République de París, antes de llevar nuestras flores tricolores al monumento de la FEDIP del cementerio del Père-Lachaise para rendir homenaje a todos los « españoles muertos por la libertad de 1939 a 1945 ».

En efecto, estando aquel insigne monumento parisino situado en un cementerio, la fiesta de la República española [1]no puede conmemorarse en él. Pero conmemorar la República es para los republicanos españoles y sus descendientes que viven en Francia, en París, no solo un placer sino también una necesidad y un deber. Y son numerosos los países que tienen calles, avenidas y plazas en París. No es justo, Ud lo reconocerá, Señora Alcaldesa, que la gran República española, indignamente borrada del mapa por el fascismo, no tenga un lugar en nuestra capital. Creemos que es una injusticia que Ud sabrá reparar, lo que constituiría de parte suya un magnífico homenaje a todos los Republicanos españoles.

No dudamos, en efecto, de que Ud encuentre rápido, como lo hizo la Sra Alcaldesa de Madrid, en un barrio por cierto periférico, pero totalmente digno, un lugar en París tan digno para todos los republicanos españoles, a los que hay que rendir homenaje como a los primeros combatientes antifascistas y por lo tanto de la Libertad, de la Igualdad y de la Fraternidad en su país, que tuvieron por desgracia que abandonar, a menudo sin esperanza de volver, a veces sin voluntad de volver a un país no liberado del fascismo, la España franquista y la España de la Transición post-franquista. Muchos murieron en Francia, como el « Comandante Robert quien, convertido en un « ciudadano » (de honor) de nuestro país, no pudo resolverse a volverse un « súbdito » más allá de los Pirineos.

Por fin, para que los jóvenes de París puedan honrar a « los Republicanos españoles » en cualquier ocasión y particularmente el 14 de abril, éstos necesitarían un lugar que les sea atribuído específicamente y donde pueda reinar la alegría, para que nuestros jóvenes despierten a la vez al « Deber de Memoria » y a la alegría de mantenerla viva. También para los docentes, tal lugar facilitaría mucho su tarea de transmitir el conocimiento histórico imparcial a la juventud de nuestro país.

Estamos seguros que después de la inauguración del Jardín de la Nueve español a Ud la conmoverá, como Republicana, nuestro pedido del que tenemos el honor de dirigirle esta nueva expresión.

Reciba, Señora Alcaldesa de París, nuestros saludos republicanos más atentos.

Los Amigos de los Repúblicanos españoles en región parisina

Enviar adhesiones a

Rose-Marie Serrano :

rosemarie.serrano9@gmail.com

amisdesrepublicainsespagnols@gmail.com

FERNANDO VALERA, ÚLTIMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO REPUBLICANO EN EL EXILIO

MAGNÍFICAS CELEBRACIONES DEL 86 ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA EN BOBIGNY Y PARÍS, 14 DE ABRIL DE 2017

EL 8 DE MAYO DE 2017, 72 ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE EL NAZISMO Y LOS OLVIDADOS DE LA VICTORIA

[1] Numerosos representantes de la República española –como dos Presidentes del Gobierno republicano, don Juan Negrín y don Fernando Valera Aparicio, enterrados respectivamente en el Père-Lachaise y en el cementerio de Montparnasse en París, como don Manuel Azaña, Presidente de la República, enterrado en Montauban, como el poeta Antonio Machado en Collioure- están enterrados en Francia. Los restos mortales de Francisco Boix, actualmente en Thiais, serán trasladados al Père-Lachaise el 16 de junio de 2017.