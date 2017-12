La Guardia Civil implica a un total de 43 personas en la preparación del ‘procés’

La Guardia Civil ha entregado alTribunal Supremo (TS) un informe con la que considera la lista definitiva de todos los políticos, representantes independentistas y técnicos a los que consideran responsables de “diseñar, orientar, dirigir y controlar” el proceso soberanista. Entre ellos se cuenta a todo el ex Govern al completo deCarles Puigdemont, el propio president cesado, además de la secretaria general de ERC y número 2 de la candidatura republicana de este 21-D, Marta Rovira; el ex president de la Generalitat Artur Mas o la ex portavoz de laCUP en el Parlament Anna Gabriel.

El juez del Tribunal Supremo que ha asumido toda la causa estudiará a partir de ahora si acaba imputando a todos los mencionados en la investigación policial. El último informe al que ha tenido acceso este diario incluye desde las Diadas celebradas desde 2013 -consideradas como movilizaciones “para alentar a las masas”- hasta todas las gestiones para contratar publicidad institucional y de promoción del referéndum del 1-O. También se mencionan los “escraches” sufridos por la propia Guardia Civil y las delegaciones judiciales durante la investigación o la celebración de actos con participación de personalidades como el ex entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola.

Comité Estratégico y Comité Ejecutivo

El Instituto Armado afirma en el informe remitido al juez Pablo Llarena que los integrantes del denominado como Comité Estratégico controlaron los “planes para la creación de un estado soberano” y “movilizaron los recursos humanos y materiales para ello”. Hasta el momento, la Unidad de la Policía Judicial ha cifrado en medio millón de euros públicos lo invertido en el procés.

El informe diferencia a los responsables del procés en dos niveles. El primero el Estatrégico -recogido en el informe Enfocats- y que incluye una veintena de nombres. Además de Rovira, Mas y Anna Gabriel, también se menciona al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al president cesado Carles Puigdemont. También los líderes de la ANC yÒmnium,Jordi Sànchez yJordi Cuixart, y sus números 2. En la misma línea la Guardia Civil coloca a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; a la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresidente de la cámara Lluis María Corominas; el jurista y ex vicepresidente del TC Carles Viver Pi i Sunyer; o la ex vicepresidenta de la Generalitat Neus Munté, quien abandonó el Govern en julio de 2017.

En un segundo nivel se encontraba el Comité Ejecutiva, cuyos nombres recogía la agenda Moleskine encontrada en casa de Josep Maria Jové e incluida en el mismo informe. La Unidad de la Policía Judicial considera que todos ellos “resultaron fundamentales para ejecutar las normas de desconexión y llevar a cabo el referéndum del 1-O planeados desde el Comité Estratégico”.

En ese segundo nivel se cuenta todo el Govern de Carles Puigdemont en bloque, además de la por entonces cúpula de los Mossos d’Esquadra. Se menciona de forma concreta al ex secretario general de Interior Cèsat Puig; al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; y el ex director de los Mossos Pere Soler. Los tres, sostienen, “constituían la cúpula de un cuerpo policial que se consideraba estructura del Estado y del que resultaba imprescindible su control para no dar al traste con los planes de celebración del referéndum”.

Más de 120 escraches a la Guardia Civil

En el atestado policial, la Guardia Civil también documenta los más de 120 escraches que sufrieron desde el 10 de septiembre hasta finales de octubre pasado en diversos puntos de Cataluña. En algunos de ellos, como el de Berga del 20 de septiembre, aseguran que habían representantes municipales, como la alcaldesa de la localidad. También relatan cómo fueron insultados, les lanzaron objetos y fruta, -naranjas en Lleida- o incluso se encontraron con la cerradura de sus vehículos sellada con silicona. Además, relatan las concentraciones frente a los hoteles de Calella en el que se alojaban los agentes o que el director de un establecimiento en el Bruc “les invitó a abandonar el hotel”.

También relatan varias actuaciones de protesta contra los agentes el día de la huelga general del 3 de octubre. En Igualada contabilizaron 50 menores de edad; o los cuatro camiones de bomberos de Canovelles identificados que pasaron delante del cuartel con pancartas sobre el referéndum “haciendo uso de las sirenas a modo intimidatorio y desafiante hacia los Guardias Civiles y sus familias”, lo que se repitió el 24 de octubre. En Amposta contabilizaron el 2 de octubre por la mañana otra protesta frente al cuartel en la que había unos 120 menores. El informe policial narra que hay varias protestas con la presencia de alumnos de institutos.

La Guardia Civil también identifica a partir de imágenes y documentos videográficos a los principales líderes políticos y de las fuerzas soberanistas que participaron en la concentración frente a la sede de Economía el día de las detenciones del 20 de septiembre.

En el escrito se transcriben las intervenciones de los representantes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, frente a la multitud: “Siempre con actitud no violenta, nos quieren provocar, vamos a demostrar que vamos a defender las instituciones de este país con democracia. Que se quede aquí un grupo y el otro hacia Gran Vía”..

También detalla que hubo parlamentos de Oriol Junqueras y de diputados de la CUP. En esta identificación también se señala a agentes de los Mossos, activistas y líderes sindicales que presuntamente cometieron algún delito durante las protestas. Además, también hay una identificación de las personas que guardaron urnas el 1-O y aparecen en un reportaje de TV3 o un periodista de la cadena saltando encima de un vehículo policial el 20 de septiembre.

Intento de liberación

El informe policial narra cómo el 20 de septiembre, durante la operación policial contra miembros del Govern por preparar el referéndum pese a la resolución judicial en el Departamento de d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, cuando el arrestado Xavier Puig, responsable del área tecnológica de la Generalitat, “iba a ser introducido en el vehículo oficial” hubo un “momento de tensión ante la actitud de la multitud que rodeaba el lugar y que intentaron liberar al detenido” con “forcejeo” con los agentes. La Guardia Civil detalla que la multitud golpeó y zarandeó el vehículo policial en el que se fue la secretaria judicial y el jefe del operativo policial. Detallan que la multitud tuvo una “actitud hostil” y hostigamiento y que incluso no dejaron que los coches salieran.

Diadas para “alentar a las masas”

El informe revelado este jueves, en coincidencia con la celebración de las elecciones al Parlament, incluye como parte de la investigación las Diadas celebradas en Barcelona desde 2013. En el escrito se considera que las movilizaciones organizadas tenían por objetivo “alentar a las masas” contra lo que entendían como “opresión de la justicia española”., informa Efe. “Estos movimientos tenían por finalidad intimidar, menoscabar, amedrentar e incluso violentar derechos y libertades constitucionales”, añade el informe.

