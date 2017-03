Un bar franquista, el sitio elegido del PP para una cena institucional

La localidad madrileña de Pelayos de la Presa, gobernada por el Partido Popular, acoge la cena conmemorativa del 8 de marzo en ‘El Mirador de Pelayos’

Este viernes, el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa celebraba “la tradicional cena de las mujeres”. Un año más, el consistorio elegía ‘El Mirador de Pelayos’, un polémico establecimiento en el que se rinde tributo a la figura del dictador Francisco Franco, para conmemorar el 8 de marzo.

Todo ello a pesar de la polémica que la elección del establecimiento originó años atrás. Fue en 2014 cuando este periódico desveló el tipo establecimiento elegido para honrar a las mujeres. La estética franquista del lugar ocasionó que hasta la televisión nacional se acercarse a este pequeño pueblo madrileño, de apenas 2.500 habitantes, para hacerse eco de la peculiar decoración de ‘El Mirador de Pelayos’.

Así es el bar franquista

Ideado como una especie de mausoleo franquista, en el bar elegido por el PP para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuelgan hasta siete imágenes de Francisco Franco y abundan numerosos bustos del dictador, cuadros religiosos y banderas preconstitucionales. Por haber, incluso hay un maniquí vestido de Policía Nacional. Una estética que ha situado a este establecimiento entre uno de los más destacados de los bares franquistas que aún perduran en España.

“Mis coca-colas me las tomo donde a mí me da la gana”, dijo en su día el exregidor de Pelayos de la Presa, Herminio Cercas, para justificar la elección del bar franquista. Peculiar forma de pensar que parece no haber cambiado entre los dirigentes de Pelayos de la Presa. Todo ello a pesar de que en el presente mandado el Partido Popular ya no goza de mayoría absoluta (aunque sigue gobernando el municipio) y ha habido cambio de regidor (Antonio Sin es el actual alcalde).

La única diferencia es que ahora, el Gobierno del Partido Popular pretende ocultar el establecimiento elegido para este acto institucional. De hecho, en el cartel promocional de la Semana Internacional de la Mujer Trabajadora no se especificaba dónde iba a tener lugar evento. Desde el Ayuntamiento tampoco confirmaban si la cena se celebraría en El Mirador de Pelayos, algo que comprobó este periódico llamando directamente al bar ornamentado con simbología fascista.

El PP de Madrid guarda silencio

ElPLURAL.COM se ha puesto en contacto con el Partido Popular de Madrid para obtener explicaciones sobre la elección por parte del Gobierno de Pelayos de la Presa de un bar franquista con el objetivo de celebrar una fiesta tan emblemática como el Día de la Mujer Trabajadora. Hasta el momento de la publicación de este artículo, el PP no ha realizado comentario alguno.

El Plural