Móstoles: Sobre la moción presentada en el Pleno Municipal del 27 de abril de 2017

La Agrupación Republicana de Móstoles ( ARM) nos ha hecho llegar el siguiente comunicado sobre “Sobre la moción presentada en el Pleno Municipal del 27 de abril de 2017″

El Pleno Municipal de abril de 2017 nos ha deparado una inesperada sorpresa; el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid-Los Verdes (IUCMLV) ha presentado una moción reclamando la inclusión de Móstoles en la Red de Municipios por la Tercera República. La moción ha sido rechazada gracias a la defensa de PP y los “republicanos” del PSOE, pero eso desgraciadamente no es nada nuevo.

Decimos que la moción ha sido una sorpresa por varias razones; la primera porque IUCMLV ya presentó en enero de 2016 exactamente la misma moción (obteniendo el mismo resultado) a raíz de una petición institucional realizada por el partido local Socialismo Mostoleño (SOMOS) en diciembre de 2015. No habiendo cambiado la posición ideológica de ninguno de los grupos municipales, la esperanza de aprobación de la moción era nula.

Otra de las razones de sorpresa ha sido el mismo acto en sí. Después de que IUCMLV no haya mostrado la más mínima intención de participar en los distintos espacios de coordinación republicana de Móstoles (Junta Republicana primero y Agrupación Republicana después) negándose incluso a participar en los actos conmemorativos del aniversario de la proclamación de la II República, esta moción parece un acto más vacío y propagandístico que destinado a trabajar por la necesaria III República Española.

Otra desagradable sorpresa ha sido escuchar a la portavoz de Podemos (Ganar Móstoles) apropiarse en nombre del gobierno municipal del acto en homenaje a las Brigadas Internacionales ante el monumento en su honor de Móstoles en el año 2015. Aquel acto fue organizado desde la Junta Republicana de Móstoles y los partidos institucionales, como el suyo, acudieron únicamente como comparsas del alcalde. La prueba de ello es que el homenaje del año 2016 no tuvo ningún interés ni apoyo por parte de los partidos de gobierno, que no sólo no acudieron al mismo sino que el propio Concejal de Cultura y portavoz de Ganar Móstoles definió como un acto “sectario”

Lo que no ha causado ninguna sorpresa ha sido, como decíamos arriba, el rechazo del PSOE a la moción recurriendo a los típicos tópicos que llevan agitando desde los años 70 para negarse a la plena democratización del estado español, empezando por su jefatura. Los mismos “republicanos” del PSOE que el pasado día 21 se fotografiaban bajo una bandera tricolor en un “cocido republicano” la tarde del 27 no tuvieron ningún empacho en defender la monarquía y repudiar la república. Nada nuevo bajo el sol de los oportunistas.

La Agrupación Republicana de Móstoles no se apartará ni un ápice de su camino, lento pero seguro, de construcción de la Tercera República Española, más necesaria que nunca en el contexto de descomposición del régimen del 78, sin dejarse distraer por los juegos de artificio de los oportunistas que agitan la bandera tricolor sólo cuando “toca” o sólo cuando es rentable electoralmente.

Sin ruptura, sin República, no habrá cambio

Agrupación Republicana de Móstoles

28 de abril de 2017