Guardar lealtad “a la clase trabajadora” (y no al rey), el reivindicativo juramento de una nueva abogada de Granada

Durante la solemne ceremonia que le convertía oficialmente en letrada, Lizeth Rosa se saltó la fórmula que le obligaba a “guardar lealtad al rey”

“No se me puede exigir que jure guardar lealtad al rey. Por eso no lo hice”. Y prometió, eso sí, “cumplir fielmente las obligaciones de la profesión de abogado”. Lizeth Rosa se saltó muy conscientemente el protocolo y la vieja fórmula en el solemne acto del Colegio de Abogados de Granada celebrado en la mañana del pasado viernes. Como se aprecia en el vídeo, el decano le instó a mencionar al rey en su juramento pero la letrada, de 24 años, se resistió y se le invitó a situarse al final de la sala.

Por su pensamiento ideológico, republicano, evitó esa parte de “guardar lealtad al rey”, si bien aceptó “acatar la Constitución” porque es “la actual forma política”. La joven explica a eldiario.es Andalucía que su gesto ha servido para que el Colegio granadino se replantee la fórmula para próximas graduaciones de este tipo, de “tradición centenaria”, como refleja su web, en cuya noticia no se hace mención al gesto de la joven, una de los 41 nuevos colegiados.

Lizeth Rosa comenta que procede de clase obrera, que colabora con Stop Desahucios y que ella prometía ejercer “por aquellos que están sosteniendo este país, pero no por el rey”, explica, convencida de que su original promesa sirva para que el Colegio cambie esa aspecto en la ceremonia, como así parece que será, según asegura. “La mayoría de los nuevos abogados no lo comparte, porque he recibido muchas felicitaciones por esto”, señala.

“Lo siento, pero yo no puedo guardar lealtad al rey”, dice que pensó al ver la fórmula a recitar apenas dos días antes de la ceremonia. Y así lo hizo. Su juramento, o promesa, mejor dicho, no se ha considerado válido, pero esta joven abogada laboralista se muestra muy satisfecha de su actuación y de que, sobre todo, el Colegio vaya a cambiar esa cuestión para futuros letrados granadinos.

