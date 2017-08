Carta abierta de un vigilante del Prat que está circulando en las redes

A continuación reproducimos una carta abierta de un vigilante del Prat que está circulando masivamente por las redes. Transcribimos el mensaje tal y cómo nos ha llegado a nuestras redes.

Para los que no entiendan nuestro derecho a huelga me levanto a las 2:45 cobrando 1000€ en una Barcelona carisima y trabajando en un sitio q m cobran Parking por aparcar pero eso no es nada duro comparado con lo q viene.

Cuando con la crisis nos fueron quitando el plus de productividad y el plus de Aena q ahora pedimos entre otros derechos expropiados, y encima sin carácter retroactivo, lo entendimos y no dijimos ni media. Hemos estado mas de 5 años sin pedirlo porque aun y así no existían los problemas q hoy sufrimos los vigilantes del Prat desde Julio del año pasado q se fue Prosegur y entro Eulen con una licitación a la baja. Nos tuvieron hasta casi Diciembre en manga corta congelados sin ropa de invierno y sin poder abrigarnos con prendas nuestras al ver q otros compañeros ya lo hicieron y fueron expulsados sin derecho a nada. Eulen poco a poco empezó a recortar el personal para subsanar el error presupuestario q cometió en esta licitación pero se les fue de las manos y empezaron haber faltas de relevos para aseos hasta el punto de ver a una compañera manchando por menstruación sin poder abandonar el puesto. Hace unas semanas estuvimos desde las 5 hasta las 11:30 sin relevos. Lo pedimos porque mi compañero se orinaba mucho y tanto tardaron en venir q se le escapo el pis encima. Al faltar vigilantes, y no solo en relevos si no también en filtros, nos obliga a aumentar el ritmo y realizar atajos en la operativa para q no se creen colas y creanme q, aunque la seguridad del 100% no existe, la velocidad no es compatible con la seguridad y todo ello con controles de calidad de la Unión Europea, del Gobierno y de la empresa metiéndonos bombas de mentira a ver si las detectamos. Si por culpa de las prisas por una mala gestión empresarial se no colase una bomba y matase a un familiar vuestro ¿A q no les gustaría? No impedimos las salidas y entendemos vuestro derecho a la libre circulación. Les ayudamos en lo q podamos pero entiendan ustedes nuestro derecho a huelga. Una huelga q solo va a dejar de funcionar un 10% del servicio. Cuando reforzaron la guardia civil en el Prat no fue para garantizar vuestro derecho a la libre circulación. Fue para instigarnos y multarnos para q llevemos un alto ritmo. Lo q indica q tanto Eulen y Aena como De la Serna no les importa nada vuestra seguridad. Lo único q les importa es seguir disfrutando tranquilamente con el dinero de los demás. Quien les fastidia las vacaciones no somos los trabajadores, si no los políticos y mafiosos del monopolio aéreo. Nosotros únicamente aplicamos el 100% del control de seguridad y llevamos el mismo ritmo q antes cuando estábamos la plantilla al completo antes q entrara esta empresa tan avariciosa y tan incompetente para este servicio llamada Eulen. Vergonzoso lo q Aena y Eulen han hecho con la seguridad de un aeropuerto internacional. Y vergonzoso como actuado el gobierno. Un gobierno competente lo hubiera solucionado rescindiendo el contrato y sacando la licitación en una subasta al alza a partir de un mínimo garantizado calculado según vigilante y hora ingresando la cuota superada sobre ese mínimo la empresa adjudicataria a la concesionaria. Pero el gobierno prefiere cubrir sus intereses aunque tengan q gastarse el doble de lo q nos robaron reforzando las fuerzas y cuerpos y con el dinero de los demás . Así q entiendo vuestras molestias o preocupaciones y no pretendo convencerles de nada. Solo informarles. No obstante mis compañeras y yo les deseamos las menos molestias posibles y q tengan un feliz viaje. Y a todos.