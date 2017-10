El franco discurso de Felipe VI desconcierta a la prensa internacional

Los diarios más influyentes del mundo pedían antes de ayer en sus respectivos editoriales una solución negociada en el conflicto entre Cataluña y España. Apelaban al diálogo, rechazaban la declaración unilateral de independencia y pedían negociación para solucionar el conflicto catalán. Por eso, cuando la noche del 3 de octubre vieron el discurso de Felipe VI, que no pedía diálogo si no que abonaba el camino para la intervención de Cataluña, quedaron sorprendidos.

Esa extrañeza se ha reflejado en los principales diarios de la prensa internacional. Por ejemplo, en el Financial Times, su editor, Lionel Barber, asegura: “España necesita mediación internacional, no la intervención de la monarquía, que parece un último lanzamiento equivocado de dados en Cataluña”.

Spain needs international mediation – not monarchy intervention which looks like a mistaken last throw of the dice on Catalonia https://t.co/pwMRwlNKRc — Lionel Barber (@lionelbarber) 4 de octubre de 2017

Barber enlaza a otro tuit, escrito por el periodista del diario Paul Mason, que califica el discurso de Felipe VI de ‘kamikaze’.

La editora de la BBC Europa, Katya Adler, también hizo notar que Felipe VI no había dicho nada sobre ‘la violencia del domingo’.

Spanish King didn’t once mention the violence on Sunday in his televised address on #Catalunia — katya adler (@BBCkatyaadler) 3 de octubre de 2017

Y, del mismo modo se expresó, el corresponsal del diario The Times: “Parece que el rey Felipe ha perdido la oportunidad de dialogar mientras la crisis catalana se profundiza. Ni una palabra para los cientos de heridos”.

It seems like King Felipe missed a chance to call for dialogue as the Catalan crisis deepens. No word about the hundreds hurt — grahamkeeley (@grahamkeeley) 3 de octubre de 2017

El diario The Times publica el contundente titular: ‘ El rey Felipe de España desprecia los catalanes heridos‘.

The Guardian considera inusual y agresiva la intervención de Felipe VI. Y destaca: “No hizo ninguna mención a la violencia que destruyó el referéndum cuando los agentes de policía irrumpieron en los colegios electorales, agredieron votantes y dispararon balas de goma contra la gente.”

El diario francés Le Figaro habla también ‘de un discurso tan extraño como agresivo’, y destaca mucho que ‘no hay ninguna apelación al diálogo’ y que ‘no se hizo ninguna mención a los novecientos heridos por las cargas policiales que han impactado tanto a los catalanes como a los españoles ‘.

Entre la prensa francesa, se destaca el titular que hace el Libération sobre el discurso de Felipe VI: El rey de España ataca con violencia los independentistas. ‘

Este mismo diario pone el rey español Felipe VI boca abajo en la portada de mañana. “¿La historia se ha vuelto loca?”, titula el diario. Y cita a Cataluña, el ataque de Las Vegas y Corea del Norte.

En Italia, La Repubblica dice que el rey español ‘no hace ninguna referencia a la violencia de la policía enviada desde Madrid’.

Incluso algunos de estos medios se han fijado en la escenificación del mensaje de Felipe VI. Euronews le dedica a esto un tema aparte, en el que explica el retrato que había detrás: ‘Es un retrato de Carlos III, el antepasado Borbón del rey actual, que impuso la lengua española en detrimento del catalán en el sistema educativo en 1768.’