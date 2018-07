Móstoles. Ganan los ciudadanos: el Festival “Amanecer Bailando” no se celebrará en el Parque El Soto

Los vecinos, Ecologistas en Acción y Socialismo Mostoleño tuercen el brazo al gobierno local del PSOE y ganan el pulso para que el macrofestival no se haga en el Parque Natural de El Soto

Ayer se celebró la concentración en la plaza del Pradillo de Móstoles en contra de la realización del macrofestival en el parque natural de El Soto. Varios centenares de vecinos acudieron a la convocatoria pese a que pocas horas antes el gobierno local del PSOE emitió un precipitado y ambiguo comunicado asegurando haber tomado “la decisión de no celebrar el Festival en dicho parque”.

A la movilización, promovida inicialmente por Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal con sus AAVV de Móstoles, se sumó activamente Socialismo Mostoleño y la apoyaron la Agrupación Republicana de Móstoles, PCE(m-l), JCE(m-l), Federación de Republicanos (RPS), Amigos de la Tierra, Plataforma de pensionistas y jubilados de Móstoles entre otros colectivos que se unieron a última hora.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Desde que hace algo mas de un mes saltó la noticía de que iba a celebrarse un macrofestival en el parque natural, se han desencadenado una serie de hechos que aun exigen respuesta y han puesto en evidencia cómo funciona la coalición tripartita que tiene el gobierno local, que iba a traer el “cambio” y que lo único que ha demostrado en estos años es una total incompetencia e inoperancia a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos mostoleños.

Tras un tenso pleno del ayuntamiento salieron a relucir las graves contradicciones que hay en el gobierno tripartito (PSOE, GM-PODEMOS e IUCM-LV) y el empecinamiento por parte del PSOE en hacer el macrofestival en El Soto. En ese pleno no quedó claro por qué los informes previos de la concejalía de Medio Ambiente (de la que es responsable GM-Podemos) no llegaron a la Concejalía (responsabilidad del PSOE) que autorizó el concierto. Tampoco quedó claro porque la concejalía de la que es responsable el PSOE sigue adelante las negociaciones con los promotores del concierto sin haber exigido que se les hiciera llegar el informe pertinente. Contradicciones sin responder ni aclarar que nadie del gobierno ha aclarado aun.

Tras el esperpento del pleno, el PSOE se refugia en el silencio, dejando que la amenaza contra El Soto se acerque paso a paso. GM-Podemos no ha dicho esta boca es mía desde entonces. El PP sólo repite lo dicho una y otra vez e IUCM amagó con acciones legales.

Nadie puede entender como en este gobierno tripartito una de las patas actúa contra las otras dos sin consecuencias. ¿Una oposición mayoritaria en el Pleno que no sirve de nada? ¿Solo por un festival de música? Nadie puede entender, desde fuera del ayuntamiento, que los socios del gobierno aún no tomaran medidas contundentes contra la minoría del PSOE, mientras se seguían vendiendo entradas para un evento concreto en un lugar concreto.

Es el momento en que son las organizaciones ajenas al gobierno y las asociaciones vecinales quienes aportan el principal empuje contra este atropello democrático y ecológico. Ante tal situación AAVV, Ecologistas en Acción y el apoyo de Socialismo Mostoleño comenzaron una serie de acciones (llamada a una concentración, videos explicativos, carteles, preguntas a las concejalías implicadas pasadas por registro y de obligada respuesta, etc) encaminadas a parar este despropósito y que las AAVV de Móstoles hicieron suyas tomando como primer medida el abandono de los órganos de participación municipal en respuesta a la imposición del festival “Amanecer Bailando”.

Frente a la obstinación del PSOE y la inmovilidad de sus socios de GM-Podemos e IUCM, el pueblo de Móstoles está decidido a defender su parque natural. Y estamos hablando de un pueblo acostumbrado a luchar hasta las últimas consecuencias porque nadie les ha regalado nunca nada en su historia. Móstoles no tiene miedo de escribir una página más en su capítulo de luchas vecinales, que cuenta con brillantes victorias como el Hospital Público, las camionetas hasta Madrid, el agua corriente, el asfaltado de calles, por ejemplo.

Ante el avance de la protesta vecinal, de la que se hacen eco todos los medios a nivel nacional, la reacción del PSOE es utilizar el medio local “Sur Madrid”, financiado en parte por el ayuntamiento, en su edición para Móstoles del martes 24 de julio de 2018 que en su portada y sus páginas 2 y 3 publica un extenso dossier, con clara intención de desprestigiar el movimiento ciudadano rebelde, sobre la multa impuesta y pagada por Ricardo Zamora, Presidente de la Asociación de Vecinos de El Soto y de las Asociaciones de Vecinos Coordinadas de Móstoles, en el año 2010 por la contratación ilegal de una persona sin documentación reglada.

Lejos de conseguir su objetivo, las AAVV de Móstoles, organizaciones políticas, ecologistas, censuran la actitud, en diversos comunicados, del alcalde en funciones Roberto Sánchez (del PSOE) ante este ataque desproporcionado y fuera de lugar.

Tras ello y en el mismo día de la concentración, apenas horas antes, el ayuntamiento saca el siguiente comunicado:

COMUNICADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Fecha de publicación:26/07/2018 0:00

Ante las opiniones contrarias a la ubicación del Festival Amanecer Bailando y aunque seguimos creyendo que el Parque de El Soto sería un sitio idóneo igual que otros parques urbanos de la ciudad para realizar actividades culturales y de ocio. Y después de haber soportado el Gobierno acusaciones e insinuaciones injuriosas de tener intereses ilícitos en la celebración de dicho evento.

Hemos tomado la decisión de no celebrar el Festival en dicho Parque para que quede claro la independencia y libertad de este Gobierno ante cualquiera.

Esperemos que pueda celebrarse en otra ubicación y que los que se han opuesto a una actividad de ocio juvenil no consigan su objetivo, que no ha sido otro que pensar en sí mismos y no en los jóvenes de la ciudad.

Y sus socios de GM-PODEMOS emiten el siguiente twitter en la cuenta de su portavoz, Gabriel Ortega:



La intencionalidad de GM-PODEMOS no es otra que hacerse la foto, porque como ya hemos dicho, no ha hecho nada para movilizar e informar a los vecinos ni tampoco para cuestionar el gobierno en el que está, antes al contrario, tras la concentración mandó otro mensaje dirigido a tranquilizar a sus aliados y correligionarios:

En cuanto al comunicado del gobierno municipal se nota el nerviosismo y las prisas en que se redactó pero también la beligerancia hacia quienes han llevado la campaña contra el macrofestival. Las “acusaciones e insinuaciones injuriosas” a las que se refiere no son mas que las dudas mas que razonables de los vecinos ante un pleno lleno de contradicciones y unas declaraciones vacias de contenido que nunca han aclarado nada sobre cómo se estaba llevando la negociación con los promotores. Falta absoluta de transparencia por parte de todo el gobierno que hacia gala de que iba a ser el mas transparente. Luego tratan de echar las culpas de su incompetencia y falta de sensibilidad en que, quienes se han opuesto a su decisión, “ se han opuesto a una actividad de ocio juvenil”. En ningún momento nadie se ha opuesto al ocio juvenil pero sacar los hechos de su contexto para justificarse, es algo a lo que ya nos tiene muy acostumbrados el PSOE desde hace muchos años. Cuando no se tienen argumentos, cuando se es opaco en la información, cuando lo que se pretende se reduce a los intereses –del tipo que sean- de un reducido círculo, la única salida que se tiene es hacer comunicados como éste o contar la verdad avalándola documentalmente.

Pese a la victoria, los mostoleños están convencidos de aquí no acaba el asunto y que ahora el gobierno municipal debe buscar una nueva ubicación para el concierto que es a lo que se ha comprometido. Cuál va a ser esa ubicación es toda una incógnita y en qué condiciones, aun más, dado que las fechas para la realización del mismo son para la primera semana de septiembre y el próximo pleno municipal no será hasta ese mes. Algunos incluso no descartan que el gobierno municipal decida no hacerlo e indemnizar a la empresa (con el dinero de todos). Pese a lo que pudiera parecer los sables siguen en alto y si de algo ha servido esta movilización es para poner en candelero que solo unitaria y organizadamente es como las clases populares consiguen sus derechos.