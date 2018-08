Homenaje a las 13 rosas y los 43 claveles en el 79 aniversario de su asesinato

El próximo 5 de agosto de 2018 a las 11 horas se celebrará en la tapia del Cementerio del Este, Puerta O’donell un acto en recuerdo de las mujeres y hombres que fueron fusiladas por el hecho de ser fieles a la Segunda República española. Bajo el lema “Que mi nombre no se borre en la historia”, familiares y amigos les rendirán un sentido homenaje.

La Fundación 13 rosas, la Fundación Domingo Malagón, el PCE, así como diversas asociaciones de recuperación de la memoria histórica vienen participando cada 5 de agosto en homenajes a las Trece Rosas, tiene lugar desde 1988, año en que se colocó la primera placa conmemorativa en la tapia del cementerio de la Almudena, en un lugar cercano a donde fueron fusiladas.

En 2005 se creó la Fundación Trece Rosas, con dirigentes históricos del PSOE y del PCE, hoy está presidida por José Cepeda con el objetivo de profundizar en la memoria histórica, la igualdad y la justicia social.

En verano de 2005 se publica la canción “Trece Rosas” del grupo de rock zaragozano Vinos Chueca, dentro del disco Gente que no sabe nada de la vida. La pieza cierra el disco y lleva letra de Fernando Bastos.

En mayo de 2006 se inauguró en Getafe la Fuente de las Trece Rosas. Está situada en la confluencia de las Avenidas de España y de Juan de Borbón. Está compuesta por trece grupos de chorros de agua. Cada uno de ellos cuenta con una escultura de acero que simboliza una vida truncada en la que está insertada una rosa y el nombre encastrado de cada una de las trece mujeres.

El 5 de agosto de 2009 se conmemoró el 70 Aniversario de su fusilamiento en el cementerio de la Almudena, donde se instaló una placa conmemorativa, donde por primera vez, tras 70 años de silencio aparecieron inscritos el nombre y el apellido de las Trece Rosas. Hoy dicha placa, junto a la recientemente restaurada instalada en 1988, ambas instaladas en la tapia del cementerio de la Almudena, configuran el tributo del Pueblo de Madrid a aquel asesinato.

El 3 de noviembre de 2009 el grupo de rock Barricada lanza su último trabajo llamado La tierra está sorda en homenaje a las víctimas del franquismo, en el cual dos canciones recuerdan a las Trece Rosas: “Hasta siempre, Tensi” y “Pétalos”.

En 2011, el rapero español Nach lanza su canción «Disparos de Silencio» en la que homenajea a distintas personas, entre ellas las Trece Rosas.

En el barrio de Getafe (Madrid) llamado El Bercial hay un parque llamado El Parque de las Trece Rosas en homenaje a estas trece jóvenes.

El 5 de agosto de 1939, trece mujeres, la mayoría menores, fueron ejecutadas ante las tapias del cementerio del Este. Conocidas como las “Trece Rosas” su historia sigue viva hoy en forma de libros, teatro, documentales y cine.

Dos días antes habían sido juzgadas en el tribunal de las Salesas, junto a cuarenta y cinco compañeros más del PCE y de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. La sentencia fue implacable, siendo condenados a muerte cincuenta y siete de los cincuenta y ocho acusados: “Reunido el Consejo de Guerra Permanente número 9 para ver y fallar la causa número 30.426 que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra los procesados (…) responsables de un delito de adhesión a la rebelión (…) Fallamos que debemos condenar y condenamos a cada uno de los acusados (…) a la pena de muerte”. [1]

Todo comenzó a finales de marzo, tras la entrada de las tropas de Franco en Madrid. Con la mayoría de los dirigentes encarcelados o en el exilio, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, se hizo cargo de la JSU y el partido, con la intención fundamental de ayudar a los camaradas presos y a sus familias y esconder a los perseguidos.

Poco pudieron hacer, salvo la creación de algunos grupos. En mayo de 1939, casi todos los integrantes del Comité Provincial de la JSU y parte de los dirigentes del recién reorganizado PCE en Madrid habían sido ya detenidos, al igual que miles de personas cuyo único delito era ser “rojas”.

Una de las acusaciones que se les imputaron a los jóvenes de la JSU detenidos fue la colocación de unos pasquines en algunas calles madrileñas con anterioridad a la celebración del día del desfile de la Victoria que decía: “Menos Viva Franco y más pan blanco”.

A las cuatro de la madrugada del día cinco de agosto, un camión viejo y destartalado se detenía ante la puerta de la cárcel de Ventas. Poco después salieron las trece jóvenes que desde hacía varias horas permanecían en capilla. Según comentaría María del Pilar Parra, una presa que se encontraba en aquel momento asomada a la ventana: “Pasaban repartidores de leche con sus carros. La Guardia Civil los apartaba. Las presas iban de dos en dos; tres guardias civiles escoltaban a cada pareja. Las presas fueron subidas en grandes camiones. Desde donde yo estaba, en el cuarto piso, no se las podía ver con claridad. Pero parecían tranquilas. Llevaban la cabeza muy levantada”. Primero fueron fusilados los hombres y posteriormente las mujeres. Los tiros de gracia de “Las trece Rosas” se oyeron hacia las ocho.

Sobre la mesa del despacho de Carmen Castro, directora de la cárcel de Ventas, quedaron las solicitudes de indulto que cada una de las condenadas había redactado el día 3, al volver de la vista en las Salesas, para pedir clemencia al Caudillo, y que la directora no había querido tramitar.

En realidad se trataba de un acto de venganza del franquismo por la muerte del oficial de la guardia civil Isaac Gabaldón, su hija y el conductor en las cercanías de Talavera de la Reina, según señalaba el diario ABC en su edición del día 6 de agosto:

“Decisiva e inflexible, la Justicia ha quedado cumplida en sus leyes más elementales con motivo del espantoso crimen que hace muy pocos días costó la vida, por España, al comandante de la Guardia Civil D. Isaac Gabaldón, a su hija, de diecisiete años, y al agente conductor D. José Luis Díez. A las pocas horas del atroz suceso –atroz, además, por las circunstancias en que se produjo- habían sido detenidos, no solamente todos los ejecutores materiales, sino una compacta y considerable banda de inductores, reclutados en los fondos más siniestros del marxismo y de la criminalidad social, alentados desde algunos centros tenebrosos de la revolución comunista. Respecto de esta banda de inductores, quedó cumplida, en la mañana de ayer, la sentencia que dictó el Consejo de guerra correspondiente.”

Barrero Aguado, Carmen

Comunista, natural y vecina de Madrid. Modista de 24 años. Afiliada al PCE desde diciembre de 1936, durante la guerra estuvo trabajando en talleres de intendencia en Valencia. Entre mayo y agosto de 1939 formó parte de la dirección del partido comunista en Madrid, tras la detención de Matilde Landa y antes de la llegada de Enrique Sánchez García. Encargada por los dirigentes del comité nacional clandestino de elaborar un plan de trabajo político destinado a las mujeres, el programa elaborado la señala como una mujer interesada no sólo por la creación de espacios exclusivamente femeninos y especializados en tareas de solidaridad y asistencia -como la propuesta de creación de la “Unión de Mujeres contra la Guerra”-, sino por el desarrollo político de las militantes. Detenida, el 17 de mayo de 1939 ingresó en la cárcel de Ventas. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas ejecutadas el 5 de agosto de 1939 frente a la tapia del cementerio madrileño del Este, La Almudena. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Según comentaría María del Pilar Parra, una presa que se encontraba en aquel momento asomada a la ventana y las vio salir: “Pasaban repartidores de leche con sus carros. La guardia civil los apartaba. Las presas iban de dos en dos; tres guardias civiles escoltaban a cada pareja. Las presas fueron subidas en grandes camiones. Desde donde yo estaba, en el cuarto piso, no se las podía ver con claridad. Pero parecían tranquilas. Llevaban la cabeza muy levantada”. Primero fueron fusilados los hombres y posteriormente las mujeres. Los tiros de gracia de “Las trece Rosas” se oyeron hacia las ocho.

Barroso García, Martina

Natural de Gilbuena (Ávila); vecina de Chamartín de la Rosa (Madrid). Modista de 22 años. En marzo de 1937 entró en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Hasta finales de 1938 estuvo cosiendo en un taller de su organización y posteriormente trabajó en un comedor social hasta el final de la guerra. Integrante de un grupo creado en Chamartín de la Rosa, Madrid, por Julián Muñoz Tarraga, al mando de Sergio Ortiz González, para tomar parte en los trabajos clandestinos de la JSU. Ingresó el 6 de junio de 1939 en la cárcel de Ventas, siendo enviada al departamento habilitado para menores de edad. Era una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en el cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a la JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Carmen Machado evocaba así el momento en que Martina Barroso, Anita López y Victoria Muñoz volvieron de juicio, ya sentenciadas a muerte: “Ellas fueron a juicio el día tres; cuando vinieron por la noche, era muy tarde, vinieron con pena de muerte, y entonces se vio rápidamente que aquel asunto era muy serio y, además, muy rápido por la forma en que se las había juzgado, sumario de urgencia… Como mi letra era clara, la noche del cuatro estuvimos haciendo instancias, porque todavía el gobierno de Franco en Burgos y aquella mañana del cinco tenían que venir muy temprano familiares de estas chicas para ir a llevarlas rápidamente, solicitando el indulto”.

Brisac Vázquez, Blanca

Comunista, natural de San Sebastián; vecina de Madrid. Hija de un próspero empresario francés, era la mayor de tres hermanas; casada con Enrique García Mazas “Aguado”, uno de los encargados en el sector Sur de la JSU de la recolección de armas perdidas durante la guerra o que algún camarada pudiera tener en su casa. Trabajó como pianista y, tras su boda, como costurera en su casa. Miembro del Comité Provincial del PCE. Tenía 29 años cuando ingresó en la cárcel de Ventas el 24 de mayo de 1939. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas ejecutadas el 5 de agosto de 1939 frente a la tapia del cementerio del Este, en Madrid. Al parecer la primera descarga dejó con vida a Blanca Brisac, que gritó pidiendo auxilio hasta que fue rematada. Su marido había sido detenido con ella y condenado a muerte en el mismo proceso, siendo fusilado unas horas antes que Blanca. Se les acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Según el testimonio de Manuela de la Hera, en su casa se celebraban “[…] reuniones clandestinas a las que acuden individuos afiliados al Partido Comunista, en las que tratan de preparar un complot para atentar contra el Generalísimo en el día que se verifique el desfile en Madrid”. La hipótesis del atentado fue finalmente descartada por las autoridades judiciales, ya que no figura en el texto de la sentencia dictada el 3 de agosto.

Carta de Blanca Brisac a su hijo

“Querido, muy querido hijo de mi alma. En estos últimos momentos tu madre piensa en ti. Sólo pienso en mi niñito de mi corazón que es un hombre, un hombrecito, y sabrá ser todo lo digno que fueron sus padres. Perdóname, hijo mío, si alguna vez he obrado mal contigo. Olvídalo, hijo, no me recuerdes así, y ya sabes que bien pesarosa estoy.

Voy a morir con la cabeza alta. Sólo por ser buena: tú mejor que nadie lo sabes, Quique mío.

Sólo te pido que seas muy bueno, muy bueno siempre. Que quieras a todos y que no guardes nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres, eso nunca. Las personas buenas no guardan rencor y tú tienes que ser un hombre bueno, trabajador. Sigue el ejemplo de papachín. ¿Verdad, hijo, que en mi última hora me lo prometes? Quédate con mi adorada Cuca y sé siempre para ella y mis hermanas un hijo. El día de mañana, vela por ellas cuando sean viejitas. Hazte el deber de velar por ellas cuando seas un hombre. No te digo más. Tu padre y yo vamos a la muerte orgullosos. No sé si tu padre habrá confesado y comulgado, pues no le veré hasta mi presencia ante el piquete. Yo sí lo he hecho.

Enrique, que no se te borre nunca el recuerdo de tus padres. Que te hagan hacer la comunión, pero bien preparado, tan bien cimentada la religión como me la enseñaron a mí. Te seguiría escribiendo hasta el mismo momento, pero tengo que despedirme de todos. Hijo, hijo, hasta la eternidad. Recibe después de una infinitud de besos el beso eterno de tu madre.”

Bueno Ibáñez, Pilar

Natural de Sos del Rey Católico (Zaragoza); vecina de Madrid, vivía desde los cuatro en casa de sus tíos, en la calle Príncipe de Vergara. Modista de 26 años, trabajaba en un taller que cosía para gente “bien” por un escaso jornal que la obligaba a prolongar su jornada en casa si quería llegar a fin de mes, ya que la muerte de su tío había convertido su salario en el único ingreso de la familia. Nada más iniciada la guerra, Pilar se ofreció voluntaria para trabajar como voluntaria en una de las numerosas casas-cuna que se abrieron en la ciudad para acoger a los niños huérfanos y atender a los hijos de los milicianos que iban al frente. El 25 de noviembre de 1936 ingresó en el PCE. Empezó a llevar las cuentas del Radio Norte, siendo elegida para formarse como dirigente en la Escuela de Cuadros del partido, de donde salió como secretaria de organización del Radio Norte (zona de Cuatro Caminos). Al acabar la guerra entró en contacto con Federico Bascuñana, trabajando con éste en la dirección del sector Norte (zona de Cuatro Caminos). En una reunión celebrada en un descampado, cerca del depósito de aguas del Lozoya, a la que asistió entre otros Enrique Castro, se decidió crear un Comité Provincial, determinándose que el sector Norte, ante la desorganización existente, asumiera sus funciones. Pilar fue nombrada responsable de organización del Comité de Madrid, encargándose de elegir enlaces y dirigentes para los sectores. Una labor complicada por la feroz represión que vivía la ciudad. Su domicilio se convirtió en el centro de reunión de la nueva dirección del partido. Fue detenida el 15 de mayo de 1939 junto a Federico Bascuñana, ingresando en la cárcel de Ventas dos días más tarde.

Conesa Conesa, Julia

Natural de Oviedo; vecina de Madrid. Modista de 19 años. Ingresó en las Juventudes Socialista Unificadas (JSU) en 1936/1937; gran aficionada al deporte, llegó a ser secretaria deportiva del Sector Oeste. Fue detenida, junto a un numeroso grupo de militantes de la JSU, acusado, entre otras cosas, de la colocación de pasquines en algunas calles madrileñas con anterioridad a la celebración del día del desfile de la Victoria que decían: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Ingresó en la cárcel de Ventas el 18 de mayo de 1939. Según señala Hernández Holgado, en el auto-resumen de fecha 7 de julio se menciona, como cargo en su contra, el de “haber sido cobradora de tranvías durante la dominación marxista”. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio madrileño del Este, y enterradas en el mismo. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. El 4 de agosto, Julia Conesa mandó una carta a su madre en la que la pedía que fuera a las Salesas a ver las “tablillas de penados” y solicitara cuanto antes el indulto, en compañía de las madres de sus amigas Adelina García y Julia Vellisca. También la pedía avales que adjuntar a las firmas de vecinos que testificaran su buen comportamiento, y solicitara la revisión de causa para las tres. Si bien aún se estaba a tiempo a tramitar el indulto, lo cierto es que ni la directora de Ventas, Carmen Castro, llegó a cursar las instancias de indulto entregadas al capellán, ni se esperó el enterado de Franco, el cual se firmó el día 13 de agosto, ejecutándose la sentencia el día 5.

Adiós de Julia Conesa a su familia

“Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Cuidar a mi madre. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente

Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada

Adiós, madre querida, adiós para siempre.

Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar.

Besos para todos, que ni tú ni mis compañeras lloréis.

Que mi nombre no se borre en la historia.”

García Casillas, Adelina

Natural de Hoyocasero (Ávila). Modista de 19 años. Pertenecía a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) desde primeros de 1937. Ingresó en la cárcel de Ventas el 18 de mayo de 1939. A pesar de contar con menos de 21 años no fue a parar al departamento habilitado para menores, creado a iniciativa de María Sánchez Arbós. Encargada de repartir las cartas entre las presas. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio madrileño del Este, actual de La Almudena, y enterradas en el mismo. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”, como la colocación de pasquines, con anterioridad a la celebración del desfile de la Victoria, con la siguiente leyenda: “Menos Viva Franco y más pan blanco”.

Gil Olalla, Elena

Natural y vecina de Madrid. Ingresó en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en 1937. Al final de la guerra se encontraba en Murcia, desde donde regresó a Madrid a primeros de abril de 1939. Junto a Victoria Muñoz se integró en un grupo de la JSU madrileña en Chamartín de la Rosa cuyo secretario general era Manuel González Gutiérrez. Ingresó en la cárcel de Ventas el 3 de junio de 1939. A pesar de tener menos de veintiún años no fue destinada al departamento habilitado para menores de edad en la cárcel. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Tenía 20 años.

González García, Virtudes

Vecina de Madrid. Modista de 19 años. Afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en agosto de 1936, fue secretaria femenina del club “Pablo Vargas” antes de pasar a la Comisión de Organización de Comité Provincial. El 27 de marzo de 1939 fue elegida como nueva miembro del Comité Provincial de la JSU madrileña. Ingresó en la cárcel de Ventas el 17 de mayo de 1939. A pesar de tener menos de veintiún años no fue destinada al departamento habilitado para menores de edad en la cárcel. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Novia de Valentín Ollero, encausado y fusilado en el mismo proceso, quien dirigía el sector Oeste. Mientras estuvieron encarcelados mantuvieron contacto por escrito, confiando ella en verle antes de la ejecución. Sin embargo, cuando llegaron las chicas al cementerio, los chicos ya habían sido fusilados.

López Gallego, Ana

Natural de La Carolina (Jaén); vecina de Madrid. Modista de 21 años. Estudió en la Escuela Nacional de Castillejos, en el barrio de Tetuán. Seis años de enseñanza primaria antes de aprender corte y confección. Militante de la JSU, durante la guerra fue secretaria femenina del Radio de Chamartín de la Rosa. En febrero de 1937 conoció a Francisco Agudo, en una de sus visitas al frente para aprovisionar de ropa a los jóvenes que luchaban contra el fascismo. El 1 de abril de 1939, el batallón San Quintín entraba en Madrid por Chamartín y acampaba frente a su casa. Fueron días de miedo y angustia. Sin nada que comer, su padre recogía llantas de coche, y ella y sus hermanos iban al frente a por tablones para hacer leña, o aguardaban largas colas para conseguir una barrita de pan y una sardina del Auxilio Social. Amiga de Martina Barroso salían cada tarde a pasear por el barrio, y fue así como se encontraron con Julián Muñoz Tárrega, al que conocían de la JSU. Entusiasmado, Julián les contó que la JSU volvía a funcionar en el barrio y les pidió que se incorporaran al grupo que dirigía Sergio Ortiz en Chamartín de la Rosa, del que también formarían parte Luisa Rodríguez, Victoria Muñoz y Elena Gil Olaya. El 6 de junio de 1939 ingresó en la cárcel de Ventas. Fue a parar al departamento habilitado para menores de edad, creado a iniciativa de María Sánchez Arbós, presa por aquel entonces. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

López Laffite, Joaquina

Natural de Trubia (Asturias), donde estaba destinado su padre, comandante del Ejército; vecina de Madrid. Estudiante de 23 años. La más pequeña de cuatro hermanos huérfanos de padre y madre desde 1931. Se afilió a la JSU en septiembre de 1936, ocupando los puestos de secretaria de cultura del sector Este y ayudante del secretario administrativo del Comité Provincial. El 23 de marzo de 1939, Ignacio Gallego, uno de los dirigentes de la JSU que aún permanecían en Madrid, dejó las riendas de la organización en manos de Severino Rodríguez, siendo nombrada Joaquina responsable de Agitación y Propaganda. Tras la llegada de José Pena a Madrid, en abril de 1939, éste asumirá la dirección, con Joaquina López como secretaria femenina y encargada de los enlaces. Con el objetivo de adquirir fondos para hacer frente a los diferentes gastos que tenían, Severino Rodríguez, Joaquina López, Sinesio Cavada, Rubén Muñoz y Nieves Torres planearon asaltos a varios cines, como el de Tetuán y el Europa o a la estación de Cuatro Caminos para quedarse con la recaudación. El intento que estuvo más preparado fue el atraco a una tienda de combustibles de la calle Dulcinea para apoderarse de la recaudación. Justo en el momento de entrar en el establecimiento reconocieron a varias personas sospechosas, decidiendo no seguir, ante el temor a ser denunciados. Fue detenida el 18 de abril de 1939, junto a sus tres hermanos, su cuñada y una amiga que había ido a verla: Concepción Pérez. Ingresó en la cárcel de Ventas, donde también se encontraban sus hermanas Lola, condenada a veinte años de reclusión, y María a seis. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio madrileño del Este junto a 43 compañeros más del PCE y la JSU. Se la acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Manzanero Salas, Dionisia

Comunista, natural y vecina de Madrid. Modista de 20 años. Tercera de los seis hijos de una familia del barrio de Cuatro Caminos. Su padre era militante de la UGT. Durante la guerra, hizo de todo en la retaguardia, desde prestar auxilio a familias necesitadas, o hacer de enfermera en el hospital de las Brigadas Internacionales, a empuñar un rifle en el frente, en el batallón Octubre. Se afilió al PCE en abril de 1938, después de que un obús matara a su hermana Pepita y a otros niños que jugaban en un descampado próximo a su domicilio. Trabajó para el partido como mecanógrafa en el sector de Chamartín de la Rosa. Amiga de Pilar Bueno, al acabar la guerra colaboró con ella, actuando como enlace entre los dirigentes del partido que se quedaron en Madrid. Ingresó en la cárcel madrileña de Ventas el 17 de mayo de 1939. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas, ejecutadas el 5 de agosto de 1939. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Según refiere María Manzanero, hermana de Dionisia, cuando llegaron a la cárcel el día 5 a recoger firmas solicitando el aplazamiento de sentencia, les dijeron que ya las habían fusilado. De Ventas se fueron directamente al cementerio: “No había nadie por allí. Los guardias no estaban y entramos al depósito, sin que nadie nos viera. Entonces, ¡Dios mío!, las vimos metidas en las cajas de madera. No me fijé en cuantas eran, sólo buscaba a mi Dioni. Tampoco sé el tiempo que estuvimos allí. Sólo sé que llegó un cura y al vernos llorando y dando gritos, nos obligó a salir” [2].

Carta de Dionisia Manzanero a su familia

“Queridísimos padres y hermanos. Quiero en estos momentos tan angustiosos para mí poder mandaros las últimas letras para que durante toda la vida os acordéis de vuestra hija y hermana, a pesar de que pienso que no debiera hacerlo, pero las circunstancias de la vida lo exigen.

Como habéis visto a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar en la sociedad de la Revolución Nacional Sindicalista. Pero no os apuréis, conservar la serenidad y la firmeza hasta el último momento, que no os ahoguen las lágrimas, a mí no me tiembla la mano al escribir. Estoy serena y firme hasta el último momento. Pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea.

A Bautista le he escrito, si le veis algún día darle ánimos y decirle que puede estar orgulloso de mí, como anteriormente me dijo.

A toda la familia igual, como no puedo despedirme de todos en varias cartas, lo hago a través de ésta. Que no se preocupen, que el apellido Manzanero brillará en la historia, pero no por crimen.

Nada más, no tener remordimiento y no perder la serenidad, que la vida es muy bonita y por todos los medios hay que conservarla.

Madre, ánimo y no decaiga. Vosotros ayudar a que viva madre, padre y los hermanos. Padre, firmeza y tranquilidad.

Dar un apretón de manos a toda la familia, fuertes abrazos, como también a mis amigas, vecinos y conocidos.

Mis cosas ya os las entregarán, conservar algunas de las que os dejo.

Muchos besos y abrazos de vuestra hija y hermana, que muere inocente.” Dioni.

Muñoz García, Victoria

Natural y vecina de Madrid. En 1936 se incorporó a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Al acabar la guerra su amigo Julián Muñoz Tárrega la incorporó al grupo que dirigía Sergio Ortiz en el sector de Chamartín de la Rosa, del que también formaron parte Ana López, Elena Gil, Luisa Rodríguez y Martina Barroso. Victoria era la hermana de Gregorio Muñoz “Goyo”, responsable “militar” del sector, y no costó mucho convencerla. Tenía dieciocho años al ingresar en la cárcel de Ventas el 6 de junio de 1939. Su hermano Juan había muerto en comisaría a consecuencia de las palizas recibidas y su otro hermano, Gregorio, había sido fusilado el 18 de mayo. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Su hermano mayor, Juan, había muerto días antes como consecuencia de las torturas sufridas en comisaría.

Rodríguez de la Fuente, Luisa

Comunista, natural y vecina de Chamartín de la Rosa (Madrid). Modista de 18 años. Ingresó en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) al declararse la guerra, colaborando en trabajos de retaguardia. Al acabar la guerra se encontró un día con Julián Muñoz mientras paseaba por la que había sido Avenida de la Libertad, en el barrio de Tetuán, junto a su amiga Antonia Torres. Julián les informó que la JSU se había vuelto a organizar, animándoles a unirse al grupo dirigido por Sergio Ortiz en Chamartín de la Rosa, del que también formaría parte Ana López, Victoria Muñoz, Elena Gil, y Martina Barroso. Fue detenida el 28 de abril de 1939, denunciada por el agente de Policía Manuel Fernández, que conocía de su filiación comunista durante la guerra. Según sus declaraciones, Julián le habría ofrecido el cargo de jefe de un grupo del sector de Chamartín de la Rosa, para el que tenía que buscar a cinco jóvenes dispuestos a formar parte de él. Cuando fue detenida tan sólo había tenido tiempo de convencer a su primo Isidro Hernández de la Fuente, secretario del Círculo de Vicente Barrios. Ingresó en la cárcel de Ventas en mayo de 1939. Fue una de las 13 jóvenes, conocidas como “Las Trece Rosas”, de un conjunto de 56 personas ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en el cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot.

Torres Llera, Antonia

Comunista, natural y vecina de Madrid. Trabajadora de una fábrica de sobres de 19 años. En octubre de 1936 ingresó en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Tras la guerra civil, formó parte de un grupo, al mando de Sergio Ortiz, organizado en Chamartín de la Rosa (Madrid), para tomar parte en los trabajos clandestinos de la JSU pero no llegaron a realizar ninguno porque fueron detenidos rápidamente. Fue encarcelada en la prisión madrileña de Ventas el 3 de junio de 1939. Fue una de las 57 personas condenadas a muerte en la causa 30.426, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. 56 de ellas fueron ejecutadas el 5 de agosto de 1939, mientras que Antonia Torres lo fue el 19 de febrero de 1940. La causa de tal retraso se debió a que figuraba, por error, como Antonio Torres Yera, debiéndose comprobar su auténtica identidad.

Álvaro Blanco, Joaquín “Marxista”.

Comunista, natural y vecino de Madrid. Empleado de 21 años. Ayudante de Sinesio Cavada, jefe militar del Comité Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Actuó dentro de las filas de la FET y JONS a favor de la JSU. Tenía un certificado de haber estado en la cárcel “durante el dominio rojo por haber robado una máquina de escribir”. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de las JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Arranz Martín, Felipe.

Natural de Chamartín de la Rosa (Madrid). Albañil de 20 años. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Chamartín de la Rosa (Madrid). Formaba parte de un grupo que tenía como misión la recogida de armas. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio madrileño del Este.

Azuaga Yonte, Delfín.

Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Detenido en mayo de 1939, junto a otros muchachos de la JSU a los que acusaron de tramar un complot y colocar pasquines en las calles de la capital, días antes del desfile de la Victoria, con la leyenda: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Muchos de ellos habían formado parte durante la guerra del Círculo Aida Álvarez, una de las numerosas organizaciones culturales de la JSU. El juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina (Toledo). En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Bascuñana Sánchez, Federico.

Comunista, natural y vecino de Madrid. Casado. Metalúrgico de 32 años. Vivía en una de las primeras casas de la calle Orense. Miembro de la dirección del sector Norte del PCE, zona de Cuatro Caminos. Enlace entre la JSU y el PCE, colaboró con Francisco Sotelo “Cecilio” en la reorganización del PCE en Madrid, junto a Luis Sanabria y Pilar Bueno Sanabria, una de las “Trece Rosas”, a cuya casa solía ir a comer. Además de Pilar Bueno captó para la organización a varias muchachas de Cuatro Caminos con las que había coincidido durante la guerra, como Dionisia Manzanero, otra de las “Trece Rosas”. A finales de abril, la estructura del PCE aparecía configurada con Francisco Sotelo y Luis Sanabria a la cabeza, Carmen Barrero como responsable femenina y Federico Bascuñana y Pilar Bueno encargados de la organización en Madrid. El primero como enlace con la JSU y la segunda como responsable de crear los radios o sectores. Tras la llegada de Enrique de Castro a Madrid ocupó la secretaría del Comité Provincial. Fue detenido el 15 de mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Bedmar Arcas, David.

Natural de Linares (Jaén); vecino de Madrid. Casado. Albañil de 32 años. Durante la guerra fue secretario de organización de batallón y brigada, y después del 21 Cuerpo de Ejército. Secretario de organización de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) del sector Norte, con José Pena como secretario general del Comité Provincial. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina (Toledo). En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Bustamante Sánchez, Enrique.

Natural y vecino de Madrid. Fotógrafo ambulante de 23 años. Secretario de propaganda del sector Norte de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Madrid, con Faustino Jiménez como secretario general. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Criado Pérez, Vicente.

Natural de Linares (Jaén); vecino de Chamartín de la Rosa. Dependiente de comercio de 26 años. Miembro de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) del sector de Chamartín de la Rosa (Madrid), dirigido por Ricardo Gómez, el cual tenía como misión la recogida de armas. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina (Toledo). En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio madrileño del Este.

Diego de Diego, Máximo de.

Natural de Chamartín de la Rosa (Madrid). Soltero. Fumista de 25 años. Miembro de uno de los grupos de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) del sector de Chamartín de la Rosa (Madrid), el cual tenía como misión la recogida de armas. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Dodigmon López, Esteban.

Natural de Cádiz; vecino de Madrid. Casado con Francisca Blas Rodríguez. Músico de 46 años. Integrante del sector Sur de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), formó parte de un grupo al que se encargó la recolección de armas. Fue detenido, junto a Enrique García Mazas, Blanca Brisac y otros, acusados de preparar un complot contra Franco el día del desfile de la Victoria. Tras prestar declaración en las dependencias que la División de Investigación Política tenía en la calle Almagro, ingresó en la cárcel de Yeserías, en Madrid. El juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio madrileño del Este.

Domínguez Palazuelo, Alfonso.

Natural y vecino de Madrid. Dependiente de comercio de 20 años. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Detenido en mayo de 1939, junto a otros militantes de la JSU a los que acusaron de tramar un complot y colocar pasquines en las calles de Madrid, días antes del desfile de la Victoria, con la leyenda: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. El juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Escribano Rilova, Jorge.

Comunista, natural de Alcalá de Henares (Madrid); vecino de Madrid. Soltero. Empleado de 23 años. Miembro de la organización clandestina del PCE en la posguerra. Colaboraba en el sector Oeste de la JSU para los trabajos clandestinos y en la búsqueda e introducción de nuevos individuos a la organización. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Fernández Galán, Celedonio.

Natural de Escalona del Alberche (Toledo); vecino de Madrid. Oficinista de 19 años. Secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en el sector de Ventas, con José Pena como secretario general del Comité Provincial de la JSU madrileña. En las semanas que estuvo en este puesto organizó tres escuadras con militantes como Hernando Guerra Micó, Mauricio Robledo o Ginés Sarabia. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Fernández González, Francisco.

Natural de Madrid. Marmolista de 19 años. Miembro de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Madrid en el sector de Chamartín de la Rosa, el cual tenía como misión la recogida de armas. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio madrileño del Este.

Fernández Peña de Secade, Ramón.

Se le cita en actividades de la checa de Fomento. Enlace entre la dirección de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y los sectores Este, Ventas y Oeste de Madrid. Detenido en mayo de 1939 junto a un numeroso grupo de compañeros de la JSU y del PCE, el juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid.

Fuertes Moreno Peñuelas, Antonio.

Natural y vecino de Madrid. Fotógrafo de 23 años- Integrante de la organización clandestina de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Detenido, fue acusado de colocar pasquines en algunas calles de Madrid, con anterioridad a la celebración del desfile de la Victoria, con la siguiente Leyenda: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en el cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”. Muchos de ellos habían formado parte durante la guerra del Círculo Aida Álvarez, una de las numerosas organizaciones culturales de la JSU.

García Mazas, Enrique “Agudo”.

Comunista, natural y vecino de Madrid. Casado con Blanca Brisac Vázquez, una de “Las Trece Rosas”, con la que tenía un hijo de once años. Músico de 35 años, miembro del Sindicato de Profesores de Orquesta. Se conocieron tocando en la banda de música que, a pie de pantalla, amenizaba las películas mudas que se proyectaban en el cine Alcalá. Tras casarse se fueron a vivir al barrio Maravillas. Para ganarse la vida, Enrique tocaba el violín en el café Europeo, en la glorieta de Bilbao, y Blanca cosiendo en casa. El alzamiento cogió a Enrique en el balneario de Corconte, en Santander, al que acudía cada verano a tocar con la orquesta de los hermanos Aquino. Estuvieron a punto de ser fusilados pero finalmente quedaron libres, regresando Enrique a Madrid. Al ser estrecho de pecho no fue movilizado al frente, pero quedó adscrito como platillero a la banda de música del Regimiento de Ingenieros, acudiendo de vez en cuando a tocar en algún desfile militar o con motivo de algún mitin republicano. Ingresó en el PCE unos meses después de que estallara la guerra, porque así se lo recomendó Esteban Dodignon y Juan Canepa, presidente y secretario, respectivamente del sindicato. El fin de la guerra hizo que perdiera el contacto con Canepa, hasta que a primeros de abril éste se puso en contacto con él para que le ayudara a encontrar algún trabajo. Integrante de la JSU del sector Sur. Formaba parte de un grupo, encargado de la recolección de armas y la constitución de un depósito. Fue acusado por Manuela de la Hera, cuñada de Juan Canepa, de que en su domicilio se celebraban reuniones clandestinas a las que acudían individuos del Partido Comunista, entre otros Juan Canepa, que preparaban un complot contra Franco el día del desfile de la Victoria. Como consecuencia de la denuncia fueron detenidos Enrique y Blanca, así como Juan Canepa, Esteban Dodignon, la familia García Batanero y una sobrina de ésta que vivía en su casa, Victoria Batanero, y el marido de ésta, Domingo Cándido Luengo. Trasladados a las dependencias con que contaba la División de Investigación Política en la calle Almagro, todos ellos negaron las acusaciones. Juan Canepa, en cuya casa encontró la policía varias armas, se suicidó en los calabozos. La familia García Batanero, así como su sobrina, Victoria, fueron puestos en libertad, siendo trasladados Enrique y Esteban a la cárcel de Yeserías y Blanca a la de Ventas. El juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio del Este, en Madrid..

González Hernández, Ignacio “Rubio”.

Natural y vecino de Madrid. Carpintero de 19 años. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Detenido en la primavera de 1939, fue acusado de colocar pasquines en las calles de la capital con anterioridad a la celebración del día del desfile de la Victoria, con el lema: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir la JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

González Pérez, Manuel.

Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) madrileñas. Detenido en la primavera de 1939, fue acusado de colocar pasquines en varias calles de Madrid con anterioridad a la celebración del desfile de la Victoria, con el lema: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

González Pérez, Pascual.

Natural y vecino de Madrid. Encuadernador de 24 horas. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) madrileñas. Detenido en la primavera de 1939, fue acusado de colocar pasquines en varias calles de Madrid con anterioridad a la celebración del desfile de la Victoria, con el lema: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Gutiérrez González, José .

Natural y vecino de Madrid, donde sus padres regentaban una vaquería en la calle Ríos Rosas. Estudiante de 18 años. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Madrid. Durante la guerra perteneció a una brigada del XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero republicano en el frente de Guadarrama. Con el fin de conseguir fondos para hacer frente a los diferentes gastos que tenían, la dirección de la JSU planeó la realización de varios atracos, entre ellos al cine Tetuán, en el que intervendrían Sinesio Cavada, José Martín Yuste y José Gutiérrez “Guerrillero”, y el Europa o a la estación de Cuatro Caminos para quedarse con su recaudación. Formó parte de un grupo, dirigido por Silesio Cavada, responsable militar de la JSU madrileña, encargado de la recolección de armas y la constitución de un depósito. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939. Se les acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Hernández de la Fuente, Isidro.

Primo de Luisa Rodríguez de la Fuente, una de “las Trece Rosas”. Secretario del círculo de Vicente Barrios. Integrante de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Chamartín de la Rosa (Madrid), que tenía como misión la recogida de armas, llegando a guardar en un pozo seis pistolas y algunas bombas. Se les acusó de querer acabar con la vida de Franco sin hacer ningún tipo de especificación. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio madrileño del Este y enterradas en el mismo. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Latorre Toledo, Adolfo.

Natural y vecino de Madrid. Cerrajero de 20 años. El 31 de marzo de 1939 regresó a Madrid desde Valencia, Jefe de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) madrileñas en el Sector Norte –Lorenzo Rincón, Francisco Nieto y Marcelino Martín- cuya misión era recorrer los frentes de guerra de los alrededores de Madrid por si quedaba algo de material bélico abandonado. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir la JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Lillo Caballo, Pedro.

Natural de Madrid; vecino de Vallecas (Madrid). Casado con Clara Mate, 2 hijos. Su padre, Josué Lillo, fue miembro de Izquierda Republicana, existiendo una calle en Puente de Vallecas dedicada a su memoria. Conductor y mecánico de 33 años, su familia tenía camiones. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Coincidió con Antonio Buero Vallejo en la cárcel ubicada en la plaza del Conde de Toreno. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Detenido la primavera de 1939 fue acusado de colocar pasquines en la calle de la capital con anterioridad al desfile de la Victoria, con el lema: “Menos Viva Franco y más pan blanco”.

López del Pozo, Antonio “Gordo”.

Natural y vecino de Madrid. Camarero de 20 años. Voluntario en el batallón de milicias “Las Águilas” durante la guerra. Afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) desde febrero de 1937. Secretario de Organización del Comité Provincial de las JSU de Madrid, al que Ignacio Gallego, dirigente de la Comisión Ejecutiva de la JSU, antes de exiliarse, dejó encargado la preparación de la organización comunista juvenil. Secretario de Agit-Prop con Severino Rodríguez Preciado. Con José Pena Brea como secretario general de la JSU, se encargó de los servicios especiales, como el contacto con las demás organizaciones antifascistas y la búsqueda de personas que pudieran introducirse en la Falange y favorecer a la JSU o al PCE. Participó en el atraco frustrado a una tienda de comestibles de la calle Dulcinea con el objetivo de conseguir fondos para la organización. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

López González, Carlos.

Natural y vecino de Madrid. Hermano de Fernando López. Chófer de 21 años. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Detenido en la primavera de 1939, fue acusado de colocar pasquines en las calles de la capital con anterioridad al desfile de la Victoria, con el lema: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

López González, Fernando.

Natural y vecino de Madrid. Hermano de Carlos López. Chófer de 19 años. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Durante la guerra perteneció al SIM. Detenido en la primavera de 1939, fue acusado de colocar pasquines en las calles de la capital con anterioridad al desfile de la Victoria, con el lema: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Luengo Fernández, Domingo Cándido.

Natural de Jaraíz de la Vera, Cáceres. Casado con Victoria Batanero Henche, 28 años. Estudiaba para practicante, alcanzando durante la guerra el grado de capitán de Sanidad Militar del Ejército de la República. La guerra le llevó a Madrid. Vivían en casa de Celestino García Novoa, tío de Victoria, en la calle Lope de Vega. Apenas si salían a la calle por miedo a ser detenidos. Miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en el sector Sur de Madrid. Integrante de un grupo dirigido por Sinesio Cavada, responsable militar de la JSU madrileña, que tenía como misión la recolección de armas y la constitución de un depósito. Fue detenido, junto a Enrique García Mazas, Blanca Brisac y otros, acusados de preparar un complot contra Franco el día del desfile de la Victoria. Tras prestar declaración en las dependencias que la División de Investigación Política tenía en la calle Almagro, ingresó en la cárcel de Yeserías. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en el cementerio del Este, en Madrid.

Martín Acirón, Vicente.

Comunista, natural de Villacorza (Guadalajara); vecino de Chamartín de la Rosa (Madrid). Constructor de mosaicos de 29 años. integrante de la organización clandestina del PCE madrileño. Detenido en mayo de 1939, fue condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto. Es una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 frente a las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Martínez Pérez, Julio.

Nació en Santa Fe (Argentina) el 21 de julio de 1920. Pintor decorador, realizó algunos pasquines de propaganda. Ingresó en el cuerpo de carabineros al poco de estallar la guerra. Luchó en varios frentes, entre ellos el de Brunete. En 1939, tras contactar con Rafael Muñoz Coutado “Falín” se incorporó a un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Chamartín de la Rosa (Madrid)encargado de la recogida de armas, llegando a guardar en un pozo seis pistolas y algunas bombas. Días más tarde, Joaquín Ferreira, un antiguo compañero carabinero, le ofreció un fusil para la organización. Lo que Julio Martínez no sabía es que Joaquín era uno de los muchos policías que en aquellos días se hacían pasar por “rojos” para localizar y detener a los comunistas que quedasen libres en Madrid. Julio Martínez mordió el anzuelo y se convirtió, sin saberlo, en uno de los hilos que iba a llevar a la madeja de la JSU. Detenido en mayo de 1939, acusado de querer acabar con la vida de Franco sin hacer ningún tipo de especificación. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 frente a las tapias del cementerio madrileño del Este. Se les imputaba el intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Montilla Torres, Francisco.

Natural de Málaga; vecino de Madrid. Peluquero de 22 años. Voluntario del Ejército republicano. Amigo de Rubén Muñoz Arconada, quien se alojaría en su casa tras salir del campo de concentración de Chinchón. Responsable del Sector Este de Madrid de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), dirigida por José Pena. Detenido en mayo de 1939, fue condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto de 1939. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Muñoz Arconada, Ruben.

Natural de Astudillo (Palencia); vecino de Madrid. Empleado de 23 años. Hasta el 5 de abril de 1939 estuvo internado en el campo de concentración de Chinchón. Su hermano, Felipe, había sido el primer líder de la JSU en Madrid tras la unificación de las juventudes socialistas y comunistas. Veintitrés años. Secretario de organización del Comité Provincial de la JSU madrileña, con Severino Rodríguez, tras el nombramiento de José Pena como nuevo secretario general de la JSU pasó a desempeñar el cargo de secretario de agitación y propaganda, para lo que contaba con tres multicopistas, una de ellas en su casa. Participó en al asalto frustrado al dueño de una tienda de comestibles en la calle Dulcinea, organizado para conseguir fondos para la organización. Rubén se quedó fuera vigilando. Dadas las dificultades para desarrollar su trabajo como responsable de agitación y propaganda, se encargó de la organización del sector Norte, eligiendo a Faustino Jiménez como secretario general del mismo. El 12 de mayo de 1939 fue detenido, junto a la mayor parte de los miembros de la JSU en Madrid. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Muñoz Coutado, Rafael “Falín”.

Natural y vecino de Madrid. Fumista de 22 años. Durante la guerra luchó en la sierra, en el batallón Capitán Condes, perdiendo la pierna izquierda, siendo posteriormente elegido concejal del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa en representación de los jóvenes comunistas. Incorporado por Gregorio Muñoz y José Bustillo, formó parte de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Chamartín de la Rosa (Madrid) que tenía como misión la recogida de armas, llegando a guardar en un pozo seis pistolas y algunas bombas. Se les acusó de querer acabar con la vida de Franco sin hacer ningún tipo de especificación. Detenido en mayo de 1939, junto a numerosos miembros de la JSU madrileña. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 frente a las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Nieto Arroyo, Luis.

Comunista, natural de Madrid; vecino de Vallecas (Madrid). Pintor-decorador de 33 años. Integrante de la organización clandestina del PCE en Madrid. Detenido en mayo de 1939, fue condenada a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto. Es una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Nieto Vaquerizo, Francisco.

Natural y vecino de Madrid, barrio de Cuatro Caminos. Ebanista de 21 años. Formó parte de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en el sector norte de Madrid, encargado de recorrer los frentes de guerra y recuperar el material bélico abandonado. Detenido en mayo de 1939, fue condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto. Es una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Nogueira Martín, Gil.

Natural y vecino de Chamartín de la Rosa (Madrid). Aprendiz de tornero de 18 años. Formó parte de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en el sector de Chamartín de la Rosa, Madrid, que tenía como misión la recogida de armas, llegando a guardar en un pozo seis pistolas y algunas bombas. Detenido en mayo de 1939, fue condenado en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto. Fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Ollero Paredes, Valentín.

Natural y vecino de Madrid. Empleado de banca de 20 años. Novio de Virtudes González, una de las “Trece Rosas”. Responsable del sector Oeste de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Madrid, con José Pena como secretario general. Colaboraban con Valentín, militantes como Jorge Escribano Rilova y Fermín Guerrero. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Pena Brea, José.

Comunista, natural y vecino de Madrid. Empleado de seguros de 21 años. Ingresó en la Juventud Comunista en 1935, desempeñando el cargo de secretario de organización de varios sectores antes de la guerra. Durante ésta fue secretario general del sector Este, secretario general del Comité del Frente de Brunete y del de Guadalajara, miembro del Comité Provincial de Madrid y de la Comisión Ejecutiva de Euzkadi, secretario de cuadros y administrativos de la Comisión de Educación al soldado del Ejército del Centro y del Ejército de Extremadura, secretario de la Escuela Nacional de Cuadros dirigentes “Trifón Medrano” y secretario de Educación Técnica del Ejército del Centro. Tras intentar salir por el puerto de Alicante, fue detenido e internado en los campos de concentración de Los Almendros y Albatera. El 7 de abril quedó en libertad, marchándose a Madrid, donde llegó tres días más tarde. Tras reunirse con Severino Rodríguez, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), y ponerle éste al tanto de la situación, todo el Comité Provincial acordó nombrar a José Pena secretario general de la organización, pasando Severino a ocupar el puesto de secretario de organización. Su primer objetivo fue contactar con el partido, para lo que Severino le facilitó un enlace, Federico Bascuñana, el cual vivía en una de las primeras casas de la calle Orense, donde era muy conocido. Pena intentó que Bascuñana le facilitara un contacto directo con la dirección del PCE, pero Bascuñana se negó por razones de seguridad. Detenido en la madrugada del 11 de mayo de 1939, fue llevado a la comisaría de Puente de Vallecas donde le interrogaron hasta conseguir que les hablara del PCE y la JSU. El juicio tuvo lugar el 3 de agosto en las Salesas, siendo condenados a muerte 57 de los 58 procesados por un “delito de adhesión a la rebelión”. Aquel mismo día se celebraba en la Iglesia de Jesús una misa por el eterno descanso del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su conductor, asesinados en extrañas circunstancias por el llamado “Grupo de Audaces” de la JSU el 29 de julio en Talavera de la Reina. En represalia por ello, fue fusilado dos días más tarde, junto a las “Trece Rosas” y cuarenta y dos compañeros más, en las tapias del cementerio madrileño del Este. El 9 de septiembre serían ejecutadas 27 más, relacionadas al igual que las primeras con la organización clandestina del PCE y de la JSU en Madrid.

Prieto Martín, Román.

Natural de San Miguel de Corneja (Ávila); vecino de Chamartín de la Rosa (Madrid). Mecánico de 29 años. Miembro de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) del sector de Chamartín de la Rosa (Madrid), encargado de la recogida de armas, llegando a guardar en un pozo seis pistolas y algunas bombas. Se les acusó de querer acabar con la vida de Franco sin hacer ningún tipo de especificación. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Rodríguez Preciado, Severino “Gordito”.

Comunista, natural de Almagro (Ciudad Real). Vaciador de 19 años. La guerra le llevó a Madrid. Pocos días antes de su final fue nombrado máximo responsable de la JSU en la capital. Al finalizar la guerra, la primera decisión que tomó fue intentar contactar con los amigos y compañeros que aún conservaban la vida y no habían sido hechos prisioneros. La estación de metro de Goya, el bar Chumbica, junto a la de Cuatro Caminos, y la Mallorquina, en la Puerta del Sol, eran zonas habituales de encuentro. Un piso en la calle Coloreros y otro en la de Dulcinea pasaron a ser lugares de reunión. Intentó contactar con el PCE a través de Juan Canepa pero no le encontró, consiguiéndolo finalmente a través de Federico Bascuñana. Miembro del Comité Central del PCE, dirigido por Enrique Castro, en representación de la JSU. Tras la llegada de José Pena a Madrid, Severino le propuso como nuevo Secretario de la JSU, pasando a desempeñar el cargo de secretario de organización. Para la adquisición de recursos económicos se planearon diversos atracos, si bien no se llevó a cabo ninguno, al ser detenido el 13 de mayo, junto a la mayoría de los integrantes del Comité Provincial de la JSU y parte de los dirigentes del PC en Madrid. Severino se ofreció a ayudar a la captura de sus camaradas por encontrarse desengañado de los que habían sido sus compañeros. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Sanabria Muñoz, José Luis.

Comunista, natural y vecino de Madrid. Dorador de 32 años. Afiliado al PCE, al estallar la guerra fue uno de los pocos que no se movió de Madrid. Trabajó como mecanógrafo en la Comisión de Agitación y Propaganda del sector Norte. Tras la ocupación de Madrid por los franquistas, colaboró con Francisco Sotelo Luna en la reorganización del PCE en Madrid, junto a Federico Bascuñana y Pilar Bueno, una de las “Trece Rosas”, a cuya casa solía ir a comer. A finales de abril, la estructura del PCE aparecía configurada con Francisco Sotelo y Luis Sanabria a la cabeza, Carmen Barrero como responsable femenina y Federico Bascuñana y Pilar Bueno encargados de la organización en Madrid. Miembro de la dirección del PCE en Madrid, junto a Enrique Castro y Carmen Barrero. Detenido en mayo de 1939, fue condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto. Es una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

SÁNCHEZ PÉREZ, Enrique “El Cardiaco”.

Natural de Valladolid; vecino de Madrid. Mecánico montador de 21 años. Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Detenido en la primavera de 1939, fue acusado de colocar pasquines con anterioridad al día del desfile de la Victoria, con el lema “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Muchos de ellos habían formado parte durante la guerra del Círculo Aida Álvarez, una de las numerosas organizaciones culturales de la JSU. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

SANDOVAL GARCÍA, Gregorio.

Natural y vecino de Madrid. Calefactor de 24 años. Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en Madrid. Detenido en la primavera de 1939, fue acusado de colocar pasquines en las calles de la capital con anterioridad al día del desfile de la Victoria, con el lema: “Menos Viva Franco y más pan blanco”. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue uno de los 56 militantes del PCE y la JSU, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del cementerio del Este, en Madrid. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

SOTELO LUNA, Francisco “Cecilio”.

Comunista, natural de Sevilla, donde se afilió al PCE en 1933. Camarero de 40 años. Al estallar la guerra huyó oculto en el buque carbonero Luis Adaro, que le llevó a Asturias, marchando más tarde a Francia. Regresó a España, primero a Barcelona y en septiembre de 1936 a Madrid, donde se enroló en el batallón “Voluntarios Andaluces”, con el que luchó en el frente hasta abril de 1937. De vuelta a Madrid trabajó como ordenanza en la sede de Comité Central del PCE, en la calle Serrano 6. Al final de la guerra su quinta fue movilizada, volviendo al frente. La derrota le llevó a Alicante con la intención embarcarse, quedando como tantos otros atrapado. Preso en el campo de concentración de Albatera (Alicante), fue encargado por Jesús Larrañaga y Casto García Rozas, máximos dirigentes del partido en el mismo, de escapar y dirigirse a Madrid para hacerse cargo del mismo tras la detención de Matilde Landa. El primer contacto en la capital fue Luis Sanabria Muñoz quien mantenía relación con el grupo de Cuatro Caminos que se habían salvado de las detenciones practicadas por la policía tras la caída de Matilde Landa. El más destacado era Federico Bascuñana, quien actuaba como enlace con los jóvenes de la JSU. Dado que carecía de una vivienda fija, se alojó en casa de Pilar Bueno, una de las “Trece Rosas”, donde también acudían a comer Luis Sanabria y Federico Bascuñana. En uno de los paseos se encontró con Carmen Barrero Aguado “Marina”, otra de las “Trece Rosas” a la que había conocido en Valencia, incorporándola a la organización como responsable femenina. La estructura organizativa del PCE quedaba configurada a finales de 1939 con Francisco Sotelo y Luis Sanabria a la cabeza, Carmen Barrero como responsable femenina y a Federico Bascuñana y Pilar Bueno encargados de la organización en Madrid. Fue detenido el 15 mayo de 1939, junto a la mayoría del Comité Provincial de la JSU y parte de los dirigentes de PCE madrileño. Condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Madrid el 3 de agosto, fue una de las 56 personas, entre las que se encontraban “Las Trece Rosas”, ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del Cementerio del Este, en Madrid. Se les acusaba de intentar reconstruir a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), así como de intervenir en “actos de sabotaje e intentos de complot”.

Dos de las Trece Rosas

Sin identificar

BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTOS…

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARLOS: “Madrid clandestino. La reestructuración del PCE, 1939-1945”. Fundación Domingo Malagón. Madrid, 2002

FONSECA, CARLOS: “Trece rosas rojas. La historia más conmovedora de la guerra civil”. Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 2004

GARCÍA MUÑOZ, Manuel: Los fusilamientos de La Almudena. Madrid, La Esfera de los Libros, 2012

HERNÁNDEZ HOLGADO, FERNANDO: “La prisión de Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941”. Marcial Pons Historia. Madrid, 2003

NÚÑEZ DÍAZ-BALART, MIRTA Y ROJAS FRIEND, ANTONIO: “Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945)”. Compañía Literaria. Madrid, 1997

ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE LA DEFENSA, Tribunal Militar Territorial 1º, fondo Madrid, causa 30.426

ARCHIVO HISTÓRICO DEL PCE, Represión política, caja 44, carpeta 41/2

[1] Junto a las “Trece Rosas” fueron juzgados y fusilados el 5 de agosto de 1939: Joaquín Álvaro Blanco, Felipe Arranz Martín, Delfín Azuaga Yonte, Federico Bascuñana Sánchez, David Bedmar Arcas, Enrique Bustamante Sánchez, Domingo Cándido Luengo Fernández, Vicente Criado Pérez, Máximo de Diego de Diego, Esteban Dodignon Gómez, Adolfo Domínguez Palazuelos, Jorge Escribano Rilova, Celedonio Fernández Galán, Francisco Fernández González, Ramón Fernández Peña de Secade, Antonio Fuertes Moreno Peñuelas, Enrique García Mazas, Ignacio González Hernández, Pascual González Pérez, Manuel González Pérez, José Gutiérrez González, Isidro Hernández de la Fuente, Adolfo Latorre Toledo, Pedro Lillo Carballo, Antonio López del Pozo, Carlos López González, Fernando López González, Vicente Martín Acirón, Julio Martínez Pérez, Francisco Montilla Torres, Rubén Muñoz Arconada, Rafael Muñoz Coutado, Luis Nieto Arroyo, Francisco Nieto Vaquerizo, Gil Nogueira Martín, Valentín Ollero Paredes, José Pena Brea, Romás Prieto Martín, Severino Rodríguez Preciado, Gregorio Sandoval García, Luis Sanabria Muñoz, Enrique Sánchez Pérez y Francisco Sotelo Luna. Todos ellos formaban parte tanto del PCE como de la JSU.

[2] GARCÍA BLANCO-CICERÓN, Jacobo (1985): “Las trece rosas”, en Historia 16, núm. 106, febrero de 1985

Fuente: La Historia en la Memoria

Nueva Tribuna