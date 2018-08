Los colectivos sociales solicitan que se convoque la comisión sobre el macrofestival “Amanencer Bailando”

La semana pasada se anunció la nueva ubicación para el macrofestival Amanecer Bailando; el parque municipal Prado Ovejero de Móstoles.

Siendo la primera opción (el parque natural de El Soto)descartada por las protestas de numerosos colectivos sociales, ecologistas, vecinales y políticos. Esta decisión no se ha realizado en el marco de la Comisión de Trabajo y Seguimiento donde, precisamente se iba a consensuar su ubicación con AA.VV, partidos políticos y Ecologistas en Acción había solicitado su participación.

El Concejal de Parques y Jardines Miguel Ángel Ortega, informó el viernes pasado de la comunicación telefónica que tuvo con el portavoz del PSOE sobre la nueva ubicación. Según el concejal de Ganar Móstoles, se propuso el parque Prado Ovejero, situado al límite con la urbanización Fuente Cisneros de Alcorcón, como lugar del macrofestival Amanecer Bailando, pero con una reducción significativa del formato, dos escenarios en una única zona y aforo de 5.000 asistentes. Sin embargo, informa el edil, cuando le facilita el plano con la distribución del evento puede comprobar que sigue habiendo cinco escenarios y por todo el parque.

Esta situación pone, de nuevo, en alerta al conjunto de la ciudadanía para volver a protestar contra esta decisión que se ha tomado sin la colaboración de los colectivos implicados en la mejora de esta ciudad. Desde asociaciones vecinales, ecologistas, sociales y políticas ya se han hecho llegar la declaraciones del mal estar creado. Incluso Ganar Alcorcón se ha pronunciado al respecto porque esta ubicación va en contra también de sus vecinos/as próximos a este parque.

En un primer momento, viendo que el área de festejos del ayuntamiento de Móstoles cejó en su empeño en hacerlo en el parque El Soto y con la reducción de asistentes y acotado del espacio para el espectáculo, se declaró que no gustaba la decisión porque los parques no son para este tipo de eventos, sin embargo podía haber cierta comprensión y ceder solo por este año. No obstante, con la información que difunde Ortega en sus redes sociales, estas opiniones han cambiado: “El parque Prado Ovejero, como todos los parques de la ciudad, es un ecosistema en sí mismo que alberga cantidad de beneficios para la ciudad y las personas que disfrutamos de ella. Castaños de Indias, almeces, olmos, sauces, erizos, murciélagos, cárabos y las olvidadas herbáceas y los insectos y otros invertebrados serán atropellados por miles de personas en un fin de semana. El daño no se puede reparar con dinero, los años que necesitan los árboles para desarrollarse o los murciélagos para crear una colonia no se pueden recuperar”, nos cuenta Sole Pacho, portavoz de Ecologistas en Acción Suroeste.

Desde las AA.VV no pueden entender cómo se propone este parque, muy próximo a las viviendas tanto de Móstoles como de Alcorcón y no muy alejado de un hospital, para hacer un macrofestival que estará toda la noche del 8 al 9 de septiembre sonando a un volúmen elevadísimo. Además de las complicaciones referentes a la elevada afluecia de vehículos y asistentes, así como la cantidad de residuos que generan estos festivales multitudinarios. “Es un despropósito que se esté decidiendo de manera unilateral sin democracia participativa” Nos cuenta un representante vecinal.

También se suman a la protesta el sindicato CGT Zona Sur porque, además de defender los parques y jardines como bienes comunes que no deben estropearse por el lucro de la empresa privada, señalan que este tipo de eventos suelen traer consigo precariedad laboral.

Todos los colectivos implicados en la defensa de los parques mostoleños están de acuerdo en que los parque no están para hacer estos eventos y que hay alternativas compatibles con la diversidad de ocio y cultura y con el disfrute de los parques y jardines de la ciudad.

“Para ello se procederá convocar las concentraciones que sean necesarias para impedir que se destroce nuestro patrimonio natural. Así como la solicitud de una reunión inmediata de la Comisión creada para poder solucionar esta problemática.” Concluye la portavoz.

Javier Pérez (Socialismo Mostoleño)

Juan Yuste Álvarez (Representante vecinal)

Sole Pacho (Ecologistas en Acción Suroeste)

Raúl Navarrete ( EQUO Móstoles)

Móstoles, 14 de agosto de 2.018