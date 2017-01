La Fundación Franco rehúsa devolver la Medalla de Oro de Palencia

Acusa a los todos los concejales de haber provocado que sus antepasados se revolvieran en sus tumbas y afea al alcalde, del Partido Popular, que no haya apelado la decisión judicial.

MADRID.- “Lamento mucho más que, en su sesión del 15 de diciembre, la totalidad de los concejales, incluyéndole a usted, votaran a favor de solicitar la devolución de la citada Medalla, voto que con seguridad ha sido hecho en contra de la vida y la obra de la mayoría de sus antepasados, que se habrán revuelto en sus tumbas“. De esta manera ha contestado la Fundación Nacional Francisco Franco a la petición del Ayuntamiento de Palencia, gobernado por el Partido Popular, de que fuera restituida la Medalla de Oro que en su día fue entregada al dictador.

La misiva, a la que ha tenido acceso Público, comunica al Consistorio que no entregará la Medalla, en el caso de que formara parte de los fondos de la Fundación, y que, además, no dará traslada de la solicitud de restitución a ninguna otra persona. “Considero una afrenta en toda regla la solicitud de devolución de la Medalla citada, solicitud obviamente ilegal y cuyo único objetivo es intentar echar tierra sobre la inmensa obra llevada a cabo por Francisco Franco en su ciudad”, prosigue la carta firmada por Gonzalo Fernández de la Mora, presidente ejecutivo de la Fundación, que afea especialmente al alcalde Alfonso Polanco (PP), no haber recurrido la decisión judicial que obligaba al Consistorio a cumplir con la Ley de Memoria Histórica.

El largo proceso que ha terminado con la decisión de retirar la Medalla de Oro al dictador en Palencia comenzó en el año 2014. Izquierda Unida presentó una moción en el Pleno de la localidad para que fuera retirado el reconocimiento al dictador en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, en ese momento, el Partido Popular y el propio alcalde Alfonso Polanco rechazaron la moción de IU, por lo que la coalición de izquierdas, acompañada de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, acudió a los tribunales.

La respuesta de la Justicia llegó en mayo de 2016 e instó al Consistorio a eliminar toda simbología franquista o fascista de la ciudad, entre las que se encuentra el nombre de diferentes calles y las medallas y títulos honoríficos concedidos a personajes de la dictadura, entre ellas la concedida a Franco. El Ayuntamiento, por su parte, apeló en parte de esa sentencia, sobre todo en lo relativo a nombres vinculados a la ciudad, pero acató la decisión de retirar la insignia al dictador. De esta manera, el Consistorio votó por unanimidad retirar la Medalla de Oro al dictador y comunicó por carta dicha decisión tanto a la Fundación como a los familiares del dictador.

La respuesta de la Fundación, como se ha señalado anteriormente, no ha podido ser más contundente: no, no y no. “Entiendo que todavía estarán vivos muchos familiares tanto suyos como de los restantes concejales que hayan conocido la España de Franco, y que ya les habrán afeado su comportamiento”, dice la Fundación del tirano.

Juan Gascón, miembro de Izquierda Unida y concejal por Ganemos Palencia que ha impulsado este proceso, señala que la respuesta de la Fundación Francisco Franco muestra que “sigue viviendo en el franquismo”. “No ya en el franquismo sociológico, como una parte del PP, sino en la dictadura más rancia”, apunta Gascón, que celebra que el consenso en el Ayuntamiento de Palencia, ahora sí, de que los dictadores no pueden disfrutar de ningún reconocimiento.

Preguntas en el Congreso

La contestación de la Fundación Francisco Franco, asimismo, será llevada por Izquierda Unida al Congreso de los Diputados. La coalición de izquierdas preguntará al Gobierno si esta Fundación puede negarse a cumplir con un requerimiento realizado por una administración local, como es el Ayuntamiento de Palencia y cuáles serían las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer cumplir la ley y los acuerdos del Pleno en caso de que continuara en su desobediencia. Por último, IU también solicitará conocer si la institución privada percibe o ha percibido subvenciones públicas por parte del Estado.

