Cada año las juventudes racistas de la derecha perpetran más de 4000 agresiones y atentados que son silenciados por los medios.

Son datos del informe Raxen que el Movimiento Contra la Intolerancia. Es el resumen de 74 asesinatos cometidos por odio en España en los últimos años. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, ha explicado las cifras: “27 inmigrantes, la mayoría marroquíes, 20 sin techo, indigentes, seis jóvenes antifascistas, cuatro aficionados al fútbol y 17 jóvenes que se cruzaron con ellos por su camino, sin más”.

En los últimos años se han multiplicado los grupos fascistas. Este informe ha analizado la situación en 200 municipios y estima que cada año se producen alrededor de 4.000 agresiones racistas. Ibarra insiste en que es necesaria una fiscalía específica para este tipo de delitos.

Una lista de alguna de las agresiones racistas entre 1991 y 2008

Federico Rouquier. 13 de Enero de 1991. Barcelona. Aficionado del Español, miembro de la Brigadas Blanquiazules, muere tras ser apuñalado por un skin nazi de los Boixos Nois del F.C. Barcelona.

– Juan José Rescalvo. 5 de Octubre de 1991. Barcelona. Siete skins nazis, militantes de Vanguardia Nacional Revolucionaria, asesinan al travesti Juan José, conocido por SONIA, y apalean brutalmente a otros 4 mendigos que dormían en la plaza de la Ciutadella.

– Lucrecia Pérez. 13 de Noviembre de 1992. Madrid. La inmigrante dominicana, mientras dormía en la discoteca FOUR ROUSES de Aravaca, es asesinada por un grupo skin neonazi, relacionado con Bases Autónomas y liderado por un guardia civil.

– Hassan Al Yahami. 14 de Noviembre de 1992. Madrid. En Majadahonda, el inmigrante marroquí Hassan muere tras ser agredido por un skinhead racista.

– Susana Ruiz. 9 de Enero de 1993. Madrid. Desaparece la joven de 16 años, Susana Ruiz, tras participar en una fiesta de cumpleaños en un caserón ocupado de Vicálvaro. El 25 de febrero aparece su cadáver muy cerca de donde fue vista por última vez. Aunque la policía y la juez mantienen que su muerte se debió a un paro cardiaco y no hubo violencia, la familia de la víctima mantuvo una versión diametralmente opuesta, sosteniendo que pudo ser estrangulada; versión que después fue confirmada por un skin neonazi arrepentido a quien el juzgado consideró fantasioso.

– Guillem Agulló i Salvador. 11 de Abril de 1993. Castellón. Muere asesinado este joven antirracista de 18 años, apuñalado por el skin-nazi, Pedro José Cuevas de 22 años.

– Indigente. 27 de Mayo de 1993. Valencia. Muere quemado vivo un indigente de 64 años, calcinado en el interior de un coche abandonado, tras ser rociado con gasolina por tres skin neonazis.

– José Herrería. 23 de Octubre de 1993. Barcelona. Muere este joven de Mingriñan. 33 años, vigilante de una discoteca de Molina del Rey asesinado a manos de skinheads nazis.

– Jesús Sánchez Rodríguez. 12 de Noviembre de 1993. Madrid. Muere apaleado este joven toxicómano en la Plaza de las Comendadoras de Madrid. Cuatro cabezas rapadas fascistas le hundieron el cráneo de un golpe con barra antes de apalearlo en el suelo.

– David Furones. 20 de Febrero de 1994. Valladolid. Muere el joven de 19 años David, apuñalado por un grupo de skins nazis, tras ataque sorpresivo. Dejaron pintada una cruz céltica donde falleció.

– Ricardo Rodríguez García. 21 de Mayo de 1995. Madrid. En Costa Polvoranca (Alcorcón), cabezas rapadas de extrema derecha de la sección de cubos, comandados por El Mallorquín (Cristóbal Castejón), hirieron a 4 jóvenes y mataron a Ricardo Rodríguez, de 20 años.

– Gabriel Doblado Sánchez. 3 de Agosto de 1995. Barcelona. Un anciano embriagado, de 60 años, es muerto a golpes por una banda de skins nazis.

– David Martín Martín. 14 de Octubre de 1995. Arganda del Rey (Madrid). Muere el joven de Pinto, de 21 años, como consecuencia de la brutal paliza que le dieron varios miembros skins de la banda de los pastilleros. Según el informe elaborado por 111 Comandancia de la Guardia Civil, los agresores comparten una ideología neonazi.

– Miguel Blanco. 17 de Noviembre de 1995. Barcelona. Asesinado este joven de 29 años, toxicómano, por un skin fascista, al pedirle un cigarrillo en el barrio barcelonés de La Mina.

– Aracelli Guillén. 8 de Enero de 1996. Madrid. Prostituta muerta tras ser golpeada brutalmente y arrojada en el metro de Antón Martín contra la escalera desde la calle, rompiéndose el cráneo. La agresión fue presenciada por un indigente que afirmó ver a los cabezas rapadas (lógicamente, nazis) como autores de la misma.

– David González Rubio. 20 de Enero de 1996. Madrid. Asesinado de una puñalada en el corazón, este joven de 20 años, tras una pelea con cabezas rapadas de ultraderecha, y ser perseguido por tres ultras armados.

– Sergio Fernández Barrera. 3 de Marzo de 1997. Alcalá de Henares (Madrid). Fallecía tras quince días en coma, este joven paracaidista de 22 años, a causa de una agresión perpetrada por tres skins neonazis. Uno de los agresores le pateó la cabeza golpeándose con el bordillo de la acera.

– Mourad al Abidine. 20 de Junio de 1997. Madrid. Joven marroquí de 19 años, muerto por disparos de un agresor racista, ex-guardia civil, Miguel Ángel Martínez Used, sujeto que ya tenía antecedentes, por secuestro e intento de violación de una joven.

– Fernando Bertolá. 27 de Junio de 1997. Madrid. Asesinado en Majadahonda, de una puñalada en el corazón este joven de 21 años, estudiante de derecho, por el conocido skin nazi Antonio de Lucas Andreu, alias el Mechina. El autor del apuñalamiento había sido detenido en 7 ocasiones y en cuatro se le retiraron armas blancas.

– Aitor Zabaleta. 9 Diciembre de 1998. Madrid. Tras un ataque criminal perpetrado por 20 cabezas rapadas del grupo neonazi BASTION, contra seguidores donostiarras en los aledaños del campo de fútbol del Atlético de Madrid, moría asesinado el joven donostiarra Aitor a manos de Ricardo Guerra, que se encontraba en el tercer grado al cumplir condena por otros delitos.

– Alejo Aznar. 24 de Abril de 1999. Getxo (Vizcaya). Indigente de 33 años muy apreciado por los vecinos murió como consecuencia de la paliza que le propinaron un grupo de 4 jóvenes xenófobos.

– Indigente. 1 de Mayo de 1999. Alicante. Un indigente muere calcinado en un contenedor de basura en San Vicente de Raspeig (Alicante). Todo apuntó a un fuego intencionado, probablemente obra de jóvenes racistas.

– Indigente. 9 de Octubre 1999. Madrid. Una joven toxicómana indigente apareció muerta de madrugada, en la calle Alameda, cerca de Atocha, con un fuerte golpe en la cabeza, envuelta de un gran charco de sangre. Se descarta móvil de drogas. La zona es un lugar frecuentado por rapados y bakalas.

-Indigentes. 10 de Octubre de 1999. Madrid. Dos toxicómanos murieron calcinados por las llamas entre las ruinas de un antiguo taller-escuela del poblado de las Barranquillas. Según fuentes próximas, el incendio podía haber sido provocado. 12 de Octubre de 1999. Madrid. La policía detiene a cabezas rapadas como autores de la agresión a dos indigentes que sufrieron lesiones en el Parque del Oeste, así como por su participación en actos violentos de Ultrassur y Frente Atlético. Se sospecha que grupos neonazis están detrás de la mayoría de las agresiones a indigentes.

– Inmigrante ecuatoriano. 14 de Marzo de 2000. Barcelona. El cadáver de un ciudadano ecuatoriano a pareció en el interior de un piso de la localidad barcelonesa de Mongat, en el que el africano trabajaba como cuidador de ancianos. Apareció desnudo, degollado, con varias puñaladas y con una frase encima de su pecho escrita con sangre que decía ‘Hitler tenía razón’.

– Carlos Javier Robledo. 1 de Abril del 2000. Barcelona. La víctima salía de un ‘atfer hour’ de la Villa Olímpica acompañado de dos amigos, cuando 15 cabezas rapadas fascistas la emprendieron a golpes y le destrozaron la cabeza. El autor material del asesinato era menor y experto en artes marciales.

– Omar Amhandi. 11 de Julio 2000. Barcelona. Dos skins neonazis fueron detenidos por la policía el 14.7.00, como responsables del asesinato a golpes de este ciudadano magrebí en Sant André de la Barca. Los agresores atacaron brutalmente a la víctima con un bate de béisbol y una barra metálica en el Parque Pedemonte.

– Hamid Saada. 14 de Septiembre 2000. Barcelona. El ciudadano español de origen magrebí murió de un disparo en la cabeza delante de un pub de la calle Aribau. La policía detuvo a dos de los siete acusados por el asesinato desvelando que son skins de los Boixos Nois (nazis). El autor del disparo expreso que lo hizo para que ‘hubiera un árabe menos’.

– Julio Jesús Millán Salavona. 30 de Septiembre de 2000. Zaragoza. La muerte del indigente de 78 años se produjo por traumatismo craneoencefálico a consecuencia de las brutales patadas que recibió en la cabeza por un grupo de jóvenes rapados ultraderechistas. Un joven de 20 años, Aitor G.M., fue imputado como autor material del crimen.

– Slimane Razmaqui. 24 de enero de 2001. Zamora. Este joven magrebí recibió seis cuchilladas que acabaron con su vida en las instalaciones del matadero de Corese donde trabajaba desde hacía varios meses junto a otros compañeros magrebíes. Se sospecha de un crimen racista.

– Inmigrante tunecino. 11 de Octubre de 2001. Valencia. Un grupo de cuatro jóvenes asesinó a un joven tunecino de 25 años, al que le asestaron varios navajazos y pedradas en el barrio de Ruzafa. La agresión tuvo su origen al ser increpado sobre el terrorismo de Bin Laden.

– Augusto Ndombele Domingos. 20 de julio de 2002. Madrid. Angoleño de 16 años, víctima de un crimen racista cuyo presunto autor, el portero de discoteca José David Fuertes alias ‘Tocho’, le apuñaló en el abdomen y corazón, junto con Pablo Gómez que cumplía condena por homicidio frustrado, posteriormente muerto. Ambos eran conocidos como ultras rapados neonazis.

– Antonio Micol Ortiz. 28 de agosto de 2002. Madrid. Indigente de 57 años que murió con el cráneo destrozado y apuñalado en el costado. Fue atacado por 4 cabezas rapadas ultraderechistas a las 6 de la mañana en el Pº de Santa María de la Cabeza.

– Félix Luis Pérez Santiago. 15 de Diciembre de 2002. Madrid ciudadano puertorriqueño de 41 años, fue hallado muerto en el Paseo de Recoletos con Bárbara de Braganza. Un joven aseguró a la policía haber sido testigo de cómo 4 o 5 cabezas rapadas (nazis), ataviados con cazadoras bomber de colores, propinaban una fuerte paliza al inmigrante.

– Roger. un anarquista que en Barcelona es asesinado de una puñalada por un nazi en plenas fiestas del barrio de Gràcia del año 2004.

– Ramón. De 17 años, fue apuñalado junto al corazón en San Sebastián de los Reyes el 19 de octubre de 2005, por un nazi en las inmediaciones de su casa, finalmente consiguió salir adelante.

– Carlos Palomino. De 16 años, asesinado por un militar neonazi en Legazpi, acuchillado de muerte el 11/11/07 sin que hubiera ningún tipo de provocación previa como han demostrado ya las imágenes en el juicio.

Historial detallado de agresiones desde Noviembre:

– 1-11-2007 Agresión nazi multitudinaria a plena luz del día en Chamartín [Madrid] contra 4 chicos (2 de ellos negros).

– 6-11-2007 Pegan una paliza a un colombiano en Las Rozas, Madrid al grito de ‘¡Viva España!’. El agredido tuvo que ser hospitalizado después de que también intentaran atropellarle con un coche.

– 8-11-2007 Agresión fascista al PCPE durante una jornada de pegada de carteles. [Madrid]

– 8-11-2007 Atime condena ‘la agresión racista’ a un joven marroquí que la Guardia Civil niega [Méntrida, Toledo] (posible)

– 10-11-2007 Una mujer argentina denuncia agresión policial xenófoba en Menorca.Miembros de la Policía Nacional la insultaron de forma xenófoba y la emprendieron a golpes con ella hasta el punto de que acabó en el hospital con traumatismo de cráneo y una lesión renal.

– 11-11-2007 Un antifascista asesinado (Carlos) y varios heridos a manos de un soldado que iba a una manifestación fascista de Democracia Nacional [Madrid]. Los atacó con un cuchillo de grandes dimensiones sin que hubiera habido ningún tipo de provocación previa, como así ha demostrado el vídeo (una vez levantado el secreto de sumario).

– 11-11-2007 Otro jóven antifascista sufrió una agresión por la tarde de tres nazis en las afueras del ‘Mad House’ [Oviedo](Bar de la zona de San Lázaro donde acostumbran a estar). Fue atacado por uno de ellos con el rostro tapado que le asestó un puñetazo. Al verse en minoría el compañero tuvo que escapar de la zona.

– 15-11-2007 Muere el jóven catalán que fue apuñalado en el Lumbreras Rock por un legionario [Puerto Lumbreras, Murcia].

– 17-11-2007 Un grupo fascista perfectamente organizado (Varios eran militantes de Democracia Nacional) ataca en León la sede de la Asociación Cultural-Popular ‘Internacionalista’.

– 18-11-2007 Asestan dos puñaladas a un libanés al grito de ‘¡moro de mierda, vete a tu país!’ [Valencia]. El agredido tuvo que ser ingresado en el hospital, ya que una de las puñaladas le perforó un pulmón y la hoja se quedó a tres centímetros del corazón.

– 21-11-2007 Una juez permite en una rueda de reconocimiento que los agresores (soldados de la brigada paracaidista de Alcalá de Henares y neonazis de Democracia Nacional ), identifiquen a la víctima que habían agredido gravemente 1 año antes, tras lo cual la amenazan de muerte con insultos racistas e intentan agredir. [Madrid]

– 23-11-2007 Otro ataque homófobo a un bar ‘de ambiente’ en Salamanca. Llevan 2 años de contínuos ataques.

– 23-11-2007 Un nazi apuñala a un antifascista en Cáceres, el cual tuvo que ser ingresado.

– 24-11-2007 Un grupo de neonazis agrede a una pareja de jóvenes en plena Plaza Mayor de León. Los agresores reclamaron a la jóven que se quitara un pañuelo que llevaba al cuello. Tras negarse, se produjo la agresión que provocó diversas heridas a los jóvenes.

-24-11-2007 Agresión xenófoba a un jóven colombiano, portero de un equipo de fútbol juvenil. [Valencia]

– 28-11-2007 Nazis atacan una ONG de ayuda a inmigrantes y los negocios de dos sudamericanos en Valladolid. Destrozaron los cristales de los locales y pintaron ‘Poder Blanco’.

– 29-11-2007 Atentado de la ultraderecha blavera: Un artefacto de fabricación casera hizo explosión frente al portal del edificio en que está la sede Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), en Valencia.

– 29-11-2007 Intento de agresión neonazi y amenazas contra militantes de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, Valladolid. Iban encapuchados y armados.

– Cada dos días se registra una denuncia por actos xenófobos en Catalunya (lavanguardia.es). El Movimiento contra la Intolerancia, que lleva 15 años realizando un seguimiento exhaustivo de las agresiones racistas en España, tiene contabilizadas 4.000 agresiones anuales (casi 11 diarias!!) de lo que denominan ‘delitos de odio’, informa Luis Izquierdo. Éstas se componen principalmente de violencia xenófoba, aunque también incluyen los ataques contra mendigos, homosexuales y otro tipo de colectivos minoritarios.

– Un congoleño que ha quedado tetrapléjico en febrero del 2007, tras una agresión racista, denuncia que sus agresores siguen libres.

DICIEMBRE 2007

– 1-12-2007 Fascistas hacen pintadas en la «herriko» de la Txantrea (Pamplona). Quinto ataque a una H.T en menos de un año. Hicieron pintadas nazis y dianas.

– 4-12-2007 El Foro Social de la Sierra de Guadarrama denuncia amenazas nazis en Alpedrete (Madrid).

– 5-12-2007 Ataque fascista con cócteles molotov al C.S.O. ‘Los 15 Gatos’ en Granada .

-7-12-2007 Otra agresión fascista a compañera de CSA la Quimera a la cual dejaron inconsciente tras tenderle una emboscada Mislata, Valencia.

– 8-12-2007 Un inmigrante magrebí denuncia a la Guardia Civil de Fuerteventura (Canarias) por propinarle una paliza ropiéndole una pierna y abandonarlo posteriormente en un descampado, cuando iba a denunciarlos por malos tratos.

– 9-12-2007 Más de 50 ultras del Valencia con simbología nazi y portando numerosas armas provocan numerosos incidentes en Pamplona.

– 15-12-2007 Nueva agresión neonazi a un militante de la organización juvenil de ICV en Terrassa. Es la segunda agresión que sufre este joven en lo que va de año, después que el pasado mes de febrero fuera agredido junto a otros tres compañeros de la organización.

– 17-12-2007 Ataque fascista a la ikastola Argia de Tudela (Navarra). El ataque ha supuesto daños en el mobiliario y fachada a las instalaciones.

Agresión xenófoba en un bar de ultraderechistas a 3 jóvenes iberoamericanos estudiantes de la Universidad de Salamanca. Uno de los agresores es David Herranz, delegado de ‘Democracia Nacional Joven’ en Salamanca.

– 21-12-2007 Neonazis armados destrozan, agreden e intentan quemar el Centro Cultural La Piluka Madrid. 3 compañeros tuvieron que recibir asistencia médica, y el local ha sufrido grandes daños materiales.

– 22-12-2007 Ataque Ultraderechista en Uribarri (Vizcaya). 5 ultraderechistas provocaron y agredieron a la gente de la kultur Elkartea (Herriko Taberna), destrozando el mobiliario.

– 23-12-2007 Agresión Fascista a un miembro de la UJC-Madrid por un miembro de PROSEGUR en la estación de tren de cercanías.

– 23-12-2007 Agresión nazi a una compañera de Barberá (Sabadell)

– 27-12-2007 Brutal paliza a un jóven homosexual de Iruñea tras salir de un bar de ambiente gay

– 28-12-2007 Atacada por grupos fascistas una clínica en Madrid. La escalada de agresiones nazis continúa.

– 29-12-2007 Agresión a un jóven antifascista cuando volvía a su casa por un grupo de neonazis en Granada.

– 29-12-2007 Atacan la oficina de ‘Atime’ en Cartagena y pintan su fachada con frases racistas

– Veinte colectivos (sindicatos, asociaciones de izquierdas…) denuncian haber sufrido «actos vandálicos» de «grupos fascistas» [Gasteiz]

– El Informe ‘Raxen’ estima que en 2007 hubo, al menos, 600 agresiones neonazis. (El País. 07/02/2008). (-Casi 2 cada día-)

ENERO 2008

– 1-1-2008 Agresión nazi en Teruel a unos jóvenes, A uno de los cuales se le quedó grabado en la frente un símbolo neonazi por puñetazos con un ‘guante de hierro’, además de romperle dos dientes y sufrir varios hematomas.

– 1-1-2008 Malos tratos policiales xenófobos [Madrid]. Sin proceder a una correcta identificación comenzaron los primeros golpes, después, trasladados a la comisaría y mientras permanecían esposados, recibieron más golpes acompañados por comentarios tipo ‘colombianos de mierda..’.

– 3-1-2008 Brote racista y xenófobo en Torredelcampo (Jaén). Palizas a inmigrantes. Los vecinos han manifestado que se trató de un brote «racista y xenófobo» en toda regla. Y que no es el primero que ocurre en el pueblo en las últimas semanas.

– 6-1-2008 Nueva agresión nazi en Granada. Varios neonazis persiguen a unos antifascistas simulando disparos con armas de fogueo.

– 7-1-2008 Agresión fascista a un simpatizante de sólo 14 años de CNT en el Campo de las Naciones, [Madrid]. Un grupo de 10 fascistas le increparon, insultaron y finalmente le agredieron, propinándole varios golpes en la cara.

– 8-1-2008 Agresión racista a una estudiante universitaria mexicana en Salamanca.

– 11-1-2008 Agresión a inmigrantes sudamericanos en en el metro de Barcelona por agentes de seguridad.

– 11-1-2008 Nuevo intento de agresión por parte de un grupo de neonazis en la zona de Moncloa a dos jovenes antifascistas. [Madrid]

– 11-1-2008 Agresión nazi en el centro de Madrid. Le pegan una paliza a un jóven de 15 años mientras gritaban lemas nazis.

– 11-1-2008 Nazis intentan atacar por el barrio de Las Delicias de Málaga a 3 compañeros antifascistas. En el coche de uno de los nazis (legionario en activo), se encontraron gran cantidad de armas.

– 16-1-2008 Brutal agresión de varios nazis a un chaval de 18 años en la estación de tren de cercanías de Torremolinos, Málaga. Queda con puntos de sutura en la cabeza y contusiones, pero no denuncia.

– 17-1-2008 Ataque fascista: prenden fuego al ‘Ateneo Ferrolám’ [Ferrol], un centro cultural y social de la comarca.

– 18-1-2008 Agresión nazi a dos personas en Valencia. El grupo de ultras – de entre ocho y doce miembros- irrumpió en la Plaza del Glop agrediendo a todas aquellas personas que se encontraron a su paso. Los agresores portaban armas -porras extensibles, correas y puños americanos- y fruto de su ataque, aleatorio e indiscriminado, dos personas sufrieron heridas de gravedad en la cabeza.

– 19-1-2008 Otra agresión fascista a un miembro de CNT en Moncloa [Madrid]. Iba de vuelta a su casa, cuando recibió un puñetazo en la cara al encontrarse con cuatro skinheads nazis.

– 19 y 20-1-2008 Policías Nacionales de Guadalajara se implican en agresiones neonazis. Golpea brutalmente a un jóven, tras huir una emboscada neonazi.

Los neonazis atacan el CS Octubre.

Un policía amenaza pistola en mano a un jóven de la Coordinadora Antifascista.

– Numerosas agresiones fascistas al local sindical de CNT en Villaverde Alto [Madrid]

– 24-1-2008 Nuevo ataque fascista al ‘Bosque de la Memoria’ de Calviá [Mallorca]

– 24-1-2008 Ataque fascista al monumento a los 142 almerienses asesinados en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Güsen [Almería]

– 25-1-2008 Asaltan el local de SOS Racismo en Iruñea -Pamplona- , roban información y pintan una esvástica.

– 27-1-2008 Nuevas agresiones fascistas de la ultraderecha en Valencia, con diversos ataques a varios locales (sede del Bloc en Benicàssim, local de la entidad cívica Ca Revolta en el barrio del Carmen), prendiéndoles fuego. Ya han sufrido varios ataques similares en los últimos meses.

– 27-1-2008 Agresión a un compañero antifascista por parte de una veintena de personas pertenecientes a un grupo extrema derecha. [Málaga]

-27-1-2008 Skinheads neonazis agreden a varias personas en la Plaza del Cedro de Valencia, resultando un jóven gravemente herido por puñalada.

– 30-1-2008 Agresión fascista a un jóven de Sabadell al que atacaron por la espalda. Tuvo que ser atendido en el hospital y recibió varios puntos.

-31-1-2008 Neonazis amenazan a judíos en una sinagoga. Barcelona.

FEBRERO 2008

– 2-2-2008 Jóven francés asesinado en Valladolid. Un testigo que era amigo del fallecido afirma que los agresores eran skinheads.

– 3-2-2008 Numerosas agresiones nazis en Xixón de madrugada. El grupo organizado (de unos 20 nazis) estaba formado por varios simpatizantes de Democracia Nacional. Entre los que se encontraba Raúl Palacio, cabeza de lista de Democracia Nacional.

– 3-2-2008 Nueva agresión nazi en la linea L5 del buhómetro [Madrid]. 4 nazis agredieron a un jóven inmigrante rumano que iba con un chico antifascista cuando volvían de un concierto en el CSOA ‘La Casika’. Ante la repulsa del resto de viajeros y el conductor, al que por poco también agraden, fueron espulsados del búho.

– 8-2-2008 Neonazis atacan un local de ocio de colectivos antirracistas y lanzan amenazas de muerte. [Castellón]

– 8-2-2008 Agresión xenófoba en el cuartel barcelonés de El Bruc: Una decena de militares enmascarados da una paliza a tres soldados inmigrantes.

– 9-2-2008 Neonazis graban una esvástica en la cara de un jóven vinculado a colectivos antiracistas [Castellón]

– 10-2-2008 Otro grupo de neonazis amenaza a judíos en una sinagoga. Barcelona.

– 14-2-2008 Denuncian agresiones neonazis a inmigrantes y vecinos en Otero [Oviedo]. La Coordinadora Antifascista d´Asturies denunció ayer la existencia de un foco de violencia neonazi contra militantes de la izquierda ovetense, inmigrantes y vecinos en el barrio de Otero. La organización dijo tener constancia de que se han producido varias agresiones en los últimos meses en los alrededores de la calle San Mateo. La Coordinadora apunta al bar Madhouse, situado en dicha calle, como punto de reunión de personas ligadas a la extrema derecha.

– 14-2-2008 Un vigilante del metro de Madrid (ayudado por otros), insulta, amenaza de muerte y agrede a una inmigrante nigeriana que cuando iba a trabajar. Además de las contusiones y un esguince cervical, padece estrés postraumático. ‘No paraba de gritarme que él era racista y que me iba a matar’. ‘Estoy aterrorizada. No quiero volver al metro’, afirma la víctima.

– 18-2-2008 Aparecen numerosas pintadas con amenazas nazi-fascistas en casas, comercios, locales de colectivos… en Castellón.

– 21-2-2008 Asaltan el gaztetxe Txorimalo y dibujan una esvástica. [Algorta, Getxo]

– 22-2-2008 Brutal agresión con palos y cadenas de un gran número de nazis a una pareja y a dos compañeros antifascistas en Alcalá de Henares, Madrid.

– 22-2-2008 Agresión neonazi a unos jóvenes (unos eran inmigrantes, y otros de estética rapera o punk) en el centro de Madrid.

– 23-2-2008 Nueva agresión neonazi en un parque del centro de Madrid a los mismos jóvenes del día anterior.

– 26-2-2008 14 neonazis menores atacan el ‘Casal Popular’ e hieren de arma blanca a uno de los jóvenes por la espalda [Castellón]

– 28-2-2008 Medio centenar de militantes de España 2000 revienta el mitin de ERPV en Silla (Valencia).

La policía escolta a un grupo de nazis que se manifestaba en Madrid en un barrio obrero y con gran presencia de inmigrantes y reprime duramente a los contramanifestantes: Usaron armas de fuego, al menos 3 heridos de consideración (una persona perdió un ojo por un disparo) y hubo 7 detenidos. Una chica fue brutalmente apaleada en el suelo por la policía nacional.

– 29-2-2008 Un grupo de unos 9 nazis entran al bar ‘Machina’ (Granada) mientras otros vigilaban en la puerta. Cantan y hacen gestos fascistas, y posteriormente comienzan a destrozar el establecimiento.

MARZO 2008

– 3-3-2008 Violencia racista en Villaverde-Alto [Madrid]. Una testigo cuenta: ‘Le han pegado sin ni siquiera explicarle qué querían, y cuando intentó escaparse le ha mordido el perro.’

– 4-3-2008 Esquerra Unida denuncia ataque fascista a su sede en Gandía (Valencia), con pinturas fascistas. Asímismo denuncia que ha sufrido ya más de 50 acciones delictivas con agresiones físicas, amenazas, pintadas en sus sedes…

– 7-3-2008 En la estación de Atocha (Madrid), numerosos vigilantes de seguridad con perros, agreden a un inmigrante borracho que se negaba a pagar el ticket. Intentó grabarse la agresión, pero un policía amenazó al que grababa.