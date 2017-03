Segovia: ACTO HOMENAJE A ANTONIO MACHADO

Un año más ha tenido lugar el homenaje poético que el Colectivo Republicano Antonio Machado rinde al insigne poeta sevillano. Desde el Colectivo se ha querido señalar que no se trata de un acto más, donde se alaba la figura del poeta, pues si solo hiciéramos eso estaríamos faltando a la verdad. La vida de todo escritor está indisolublemente unida a sus vivencias personales, vitales y sociales, si separamos eso estaríamos haciendo un recorrido sesgado por la vida del personaje, como hoy en día se hace con demasiada frecuencia. De hecho el ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo, ha estado en Soria en un homenaje al Machado, pero obvio todo significado a su faceta republicana. Pero por mucho que se empeñen, no se puede separar su producción literaria, que no solo incluye poemas, sino artículos periodísticos, crónicas o discursos, en los que se remarca su decidido apoyo a la República. Por lo tanto no podemos, ni debemos olvidar esta actitud vital, pues sino estaríamos condenando al poeta a una segunda muerte, que no se merece de ninguna manera.

El acto en sí estuvo presentado por la compañera Sonsoles, que realizó una breve semblanza del poeta y recito un fragmento de la obra del mismo. A continuación dio la palabra a la joven Lucía que recito, “Pegasos, lindos Pegasos” y “Recuerdo infantil”, los cuales arrancaron los aplausos del público.

A continuación empezó la actuación del cantautor cubano Orlis Pineda, que centró su actuación en los temas que componen su último disco titulado “Baracoa yo te canto”. También interpretó dos temas de Antonio Vega.

Pero quizá las canciones que más llegaron a los asistentes fueron la conocida “Hasta siempre comandante Che Guevara”, que fue coreada por muchos asistentes con el puño en alto y la popularmente conocida Guajira. El acto terminó con todos los asistentes bailando en el salón de actos, a los sones del trovador cubano.