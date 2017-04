Vecinos del barrio del Pilar se resisten al cierre del instituto Pérez Galdós

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de cerrar este centro de secundaria, que cuenta con 290 alumnos, para convertirlo en una Escuela Oficial de Idiomas.

Este curso será previsiblemente el último en el que las aulas del instituto público Pérez Galdós acogerá a sus 290 alumnos. Los vecinos del madrileño barrio del Pilar se niegan al cierre de este centro de secundaria.

Este instituto se convertirá el curso que viene en la Escuela Oficial de Idiomas de Valdezarza. Este cese supondrá, además, la desaparición de una de las 4 aulas TEA (alumnos con Trastornos del Espectro Autista) que existen actualmente en la Comunidad de Madrid.

Padres, madres y estudiantes denuncian la situación que acabará cerrando su centro educativo. “Vamos a luchar hasta el final, tenemos 12.000 firmas para evitar el cierre del Pérez Galdós”, denuncia Olga, una madre de una de las estudiantes del Instituto.

La Asociación de Padres y Madres (AMPA) del Peréz Galdós afirma que la Consejería “aduce el cierre a la falta de alumnado”. Denuncian que es la propia Administración quien está “poniendo barreras para que el instituto pierda alumnos”, según ha explicado a Público un miembro del AMPA del centro educativo.

En los últimos años este instituto ha dejado de impartir el Ciclo de Grado Superior, Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD), lo que supone 80 alumnos menos.

Además el AMPA denuncia que ellos han pedido que su instituto sea bilingüe y la Consejería se lo niega. “Nos niegan el bilingüismo, y de los diez institutos de la zona somos el único que no tenemos este sistema, por lo tanto no se matriculan los alumnos en nuestro centro”, denuncia un miembro del AMPA del instituto madrileño.

EQUO también denuncia esta situación. “Nos parece gravísimo el cierre de este centro, ya que no hay una razón concreta”, comenta Clotilde Cuellar, portavoz de EQUO Madrid. Además explica la formación política, Primavera Europea, denunciará ante la Unión Europea que ” se vaya a cerrar un instituto que recibe dos líneas de financiación de los fondos europeos”.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid argumenta que el centro se cierra por la baja tasa de natalidad del barrio lo que provoca que sobren plazas en los institutos.

“El Pérez Galdós actualmente cuenta con 290 alumnos, cuando en 2005 tenía 462 alumnos, esto provoca un descenso en el registro de matriculaciones que hace que la Consejería se plantee la viabilidad del centro”, explica un portavoz de la Consejería de Educación a Público.

Actualmente, según los datos de la Consejería, el instituto tiene adscritos a 10 centros, es decir, puede recibir alumnos de otros colegios que no cuentan con enseñanza obligatoria. De estos, solo ha recibido 24 reservas de plaza, lo que lo convierte en un instituto de línea 1, es decir solo cuenta con un grupo por curso.

La Consejería ha tomado la decisión de que el Pérez Galdós sea, a partir del curso que viene, la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Valdezarza.

Encierro en el instituto: “El Pérez Galdós no se cierra”

Estudiantes, y familias han decidido movilizarse ante la decisión de la Comunidad de Madrid. El jueves de esta semana tuvo lugar un encierro,en el que se reunieron la viceconsejera de Educación, Cristina Álvarez, el director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Juan José Nieto, la directora del instituto y un miembro del AMPA. El representante de las familias expresó sus reivindicaciones.

En la reunión, la Consejería ratificó su decisión de cerrar el instituto. “La decisión está tomada, se creará una Escuela de Idiomas en beneficio de todos, es una mala decisión dejar morir este centro educativo”, ha afirmado un portavoz de la Consejería a este diario.

Los padres, madres y alumnos concentrados no están de acuerdo con el resultado de la reunión y denuncian que fue “un paripé de la Comunidad de Madrid”.

Al finalizar la reunión, los allí presentes despidieron a los miembros de la Consejería de Educación entre abucheos y gritos de “dimisión” o “El Pérez Galdós no se cierra”.

La Policía Nacional entró en el instituto y fue entonces cuando se vivieron momentos de tensión entre la Policía y los allí congregados. El enfrentamiento se saldó con la detención de un menor.

Testigos del arresto afirman a Público que “en medio del revuelo una joven cayó al suelo tras un empujón de un policía, momento en el que un joven arremetió contra el policía y se lo llevaron detenido”.

El menor fue acusado de un delito de atentado a la autoridad y tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores ya está en libertad.

Tras este incidente los miembros del AMPA decidieron desconvocar el encierro previsto y finalizarlo de forma pacífica. Los padres de los alumnos afirman que no se van a rendir. “Dejaré de luchar cuando a mi me convenzan de que realmente es instituto no es viable, mi hija nunca va a estar en sitio mejor que este”, afirma una portavoz del AMPA.

Alumnos autistas sin aula

EQUO denuncia el hecho que 5 alumnos TEA (con Trastornos del Espectro Autista) se queden sin aula. “Nos preocupa especialmente esta situación que agrava el problema, no se puede expulsar del sistema a estos niños. No se está respetando a estos niños y nos indigna su respuesta a este problema”, explica Clotilde Cuellar

El instituto Pérez Galdós es uno de los cuatro en la Comunidad de Madrid que cuenta con un aula TEA, estas aulas acogen a alumnos con Trastornos del Espectro Autista. Con el cierre del centro desaparecerá también.

Desde el AMPA del instituto denuncian que “no se ha tenido en cuenta a estos alumnos ya que el proceso de adaptación para ellos en un nuevo centro será enorme”.

La Consejería de Educación explica que estos 5 alumnos serán reubicados en cualquiera de los otros tres centros que existen en la Comunidad de Madrid. Además, informan que se creará un aula TEA en el Instituto Gregorio Marañon al que podrán acudir estos estudiantes.

