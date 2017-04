Socialismo Mostoleño: comunicado ante el caso Lezo

Socialismo Mostoleño (SOMOS) como partido político al servicio única y exclusivamente del pueblo de Móstoles, no ha dejado de trasladar propuestas y sugerencias al gobierno local en sus siete años de trabajo ininterrumpido por la mejora y el desarrollo de nuestro municipio. Por ello, hemos sido la primera organización política que ha hablado públicamente de la necesidad de que el Ayuntamiento de Móstoles se una a la acusación del denominado Caso Lezo (una de las múltiples tramas criminales que el Partido Popular desarrolló para el saqueo de los recursos públicos) comunicándole el pasado 24 de abril al partido satélite de Podemos, Ganar Móstoles, a través de la red social Twitter, nuestra pretensión de que el Pleno Municipal incluyera una moción por la vía de urgencia en la que el gobierno local aprobase esa medida judicial. El día 26, tras una cuidadosa puesta en escena, Ganar Móstoles anunció su decisión de presentar una moción por vía de urgencia en el Pleno Municipal del 27 de abril en el sentido exacto de lo expuesto por SOMOS dos días antes.

Felicitamos a Ganar Móstoles tanto por recoger las propuestas de SOMOS y trasladarlas al máximo órgano representativo de Móstoles una vez más (ya que esta maniobra no es nueva por su parte) como por dar el paso de incluir a nuestro gobierno en la acción judicial contra los saqueadores, pero de nuevo nos vemos en la necesidad de recordar que la humildad no es incompatible con la acción política y que el reconocimiento a las iniciativas ajenas no resta valor a los actos de quienes gozan del privilegio de tener acceso a los resortes del poder representativo.

De nuevo una iniciativa de SOMOS ha sido eclipsada por el partido institucional que la traslada al Pleno, pero ello no será obstáculo para que nuestra labor política continúe en la misma dirección ya que los hechos nos reafirman en lo acertado de nuestros análisis y propuestas.

Se da la circunstancia de que el mismo Pleno incluye además otra moción, del Grupo Municipal denominado IUCM-LV, que propone la adhesión de Móstoles a la Red de Municipios por la Tercera República, propuesta literal que fue igualmente lanzada en primera instancia por SOMOS, a través de documento oficial con registro de entrada Nº 59.060, Nº 59.063 y Nº 59.065 dirigidas a los Grupos Municipales de PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV en diciembre de 2015, y que ya fue recogida (sin reconocimiento alguno a nuestra autoría) por IUCM-LV en el Pleno Municipal de enero de 2016, siendo rechazada por los votos en contra de los grupos PSOE y PP

De nuevo, pese a nuestras humildes fuerzas, la corrección de nuestros análisis y nuestro trabajo cotidiano hacen que marquemos la agenda institucional de Móstoles, demostrando que somos más que aptos para el trabajo político en todos los campos; institucional y popular.

EN DEMOCRACIA, EL PUEBLO MANDA Y EL GOBIERNO OBEDECE.

Comisión de Comunicación de Socialismo Mostoleño (SOMOS)

Móstoles 27 de abril de 2017