Algeciras: Multitudinaria manifestación en defensa del tren

Más de cinco mil personas han participado esta tarde en Algeciras en la manifestación en defensa de la mejora de la línea férrea entre Algeciras y Bobadilla. De nuevo, la presencia de una marea naranja de los estibadores, con su ya típico grito de “Ni un paso atrás”, incrementó el número de participantes, y también los gritos contra el gobierno y el PP.

La manifestación la encabezaba una pancarta con el lema “El tren de la Comarca”, acompañado de la fase “La única vía”, y estaba convocada por los sindicatos, a la que se han adherido asociaciones, empresarios, instituciones y partidos políticos (a excepción del PP).

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la práctica totalidad del equipo de gobierno, ha participado en esta manifestación, que partió a las 20 horas de la estación de Renfe y finalizó en la Plaza Alta, con la lectura del manifiesto a cargo del cura José Chamizo, aprobado en la primera reunión de la comisión técnica conformada para la organización de la iniciativa. Además, cargos como el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; la presidenta de la Diputación, Irene García; los secretarios regionales de CCOO y UGT, varios alcaldes de la comarca, diputados, representantes de organizaciones empresariales, y u nutrido número de cargos políticos de varios partidos participaron en la manifestación.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que “los vecinos del Campo de Gibraltar hemos sido excesivamente prudentes y precavidos durante los 6 años de gobierno del señor Rajoy, durante los 6 años en los que se han ido presentando presupuestos generales del estao en los que únicamente ha habido castigo, marginación, y discriminación hacia nuestra comarca”.

“Desgraciadamente los más de 13 mil millones de euros que han ido invirtiendo en el corredor levantino en el corredor del litoral, se contrapone con la nada en cuantía que se ha ejecutado en el corredor Algeciras-Bobadilla”.

El alcalde asegura que “únicamente se ha pintado en los presupuestos una suma que no superan los 100 millones de euros y los cuales todavía afecha de hoy no se ha ejecutado absolutamente nada”.

“Seguimos esperando en la comarca del Campo de Gibraltar el inicio de la obra del gobierno del señor Rajoy, después de que el gobierno de Zapatero trabajase durante el 60 kilómetros y con una inversión de más de 202 millones de euros en el tramo entre San Pablo y Ronda y falta que se inicien las obras en el Algeciras-Almoraima, en el primer tramo del Campo de Gibraltar ,en estos primero 20 kilómetros que deben unir el municipio de Algeciras atravesando Los Barrios y San Roque y llegando a Castellar de la Frontera”.

Denuncia Ruiz Boix que “hasta la fecha únicamente promesas y nada de inversión. No se ha colocado una traviesa y no sé ha realizado ni un sólo kilómetro de ferrocarril en el gobierno del señor Rajoy”.

El alcalde entiende que “esa conexión ferroviaria es vital para nuestra economía, para nuestro puerto. La modernización de la Algeciras-Bobadilla es vital para el empleo en la comarca. Es una reivindicación histórica ”.

Ruiz Boix, ha denunciado reiteradamante “el continuo maltrato, discriminación y castigo” del Gobierno de la Nación al Campo de Gibraltar al consignar tan sólo 20 millones de euros en el borrador del Presupuesto General del Estado para 2017 con destino a la modernización del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. Exige el primer edil a los máximos responsables del PP andaluz que “alcen la voz” para remediar la situación antes de la aprobación definitiva en las Cortes de las cuentas estatales.

“Como alcalde de San Roque -dijo- debo denunciar ese trato continuo contra los ciudadanos de esta zona en la principal obra pública que corresponde al Gobierno Central (la modernización del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla), un castigo reiterado durante los últimos seis presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno del PP”.

“Si el Gobierno dice -añadió el alcalde- que los de este año son unos presupuestos más expansivos respecto a los pasados, con mayor volumen de gasto, y nos cuentan que la economía va remotando y no hay ningún tipo de recorte, no entendemos que se vuelva a castigar a la comarca y al municipio al no contemplarse una inversión tan necesaria para la Zona de Actuaciones Logísticas de la Estación de San Roque”.

Para Ruiz Boix, esta actitud responde al “castigo que el PP realiza contra Andalucía porque los ciudadanos confían en otras fuerzas políticas para gobernar la Junta. El señor Rajoy ha prometido en Barcelona inversiones por más de 4.200 millones de euros para Cataluña y principalmente en materia de ferrocarril. Por eso no entiendo que para el tramo entre Algeciras y Bobadilla, donde nacen los dos corredores europeos, el mediterráneo y el atlántico, sólo aparecen 20 millones”.

“Con esa cuantía -apuntó- no hay ni para actualizar la vía en el tramo entre Algeciras y la Estación de San Roque, y por supuesto no llegará a La Almoraima ni a Jimena. Y eso si al final se ejecuta alguna obra, porque la experiencia de los cinco años de gobierno del PP es que se pintan las cuantías y luego no se ejecutan”.

