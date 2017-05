Las Marchas de la Dignidad toman Madrid para exigir “pan, trabajo techo e igualdad”

A su llegada a la glorieta de Cádiz, la Columna Libertad ha realizado una parada frente al río. Después de comer, continuarán la marcha rumbo a Neptuno para reunirse con el resto de las columnas a las 16:30. Interrumpimos la transmisión en directo hasta dicha hora.

13:42

Unas 5.000 personas procedentes de Andalucía y Castilla-La Mancha centro marchan hacia Neptuno, según ha asegurado el responsable de las Marchas de la Dignidad en Andalucía, Pepe Caballero. Los organizadores esperan una manifestación masiva cuando confluyan todas las columnas esta tarde en Madrid. Respecto a la disminución de la afluencia en las movilizaciones de los últimos meses, Caballero considera que la gente “se está despertando”. “Todos los partidos políticos, incluidos los de izquierdas, necesitan a gente en la calle reivindicando mejoras para los trabajadores. Las luchas se consiguen en la calle y se pierden en los despachos y gobiernos”, ha añadido.

13:19

“Que no, que no queremos pagar su deuda, por la salud y la educación”, han coreado los manifestantes de la Columna Libertad, a su paso por el Hospital Doce de Octubre, donde han recordado uno de los objetivos de esta marcha: decir no al pago a la deuda e invertir ese dinero en una sanidad pública y de calidad.

13:08

El portavoz nacional del SAT y diputado de Podemos, Diego Cañamero, ha asegurado que los motivos que les llevan a salir a la calle este 27-M son los mismos que en 2014. “Queremos recuperar los derechos que nos han sido arrebatados con el Gobierno del PP”, un Ejecutivo que favorece a “las minorías y a las élites”. “Hace falta que la política esté pensada para la mayoría, y no para el PP y sus ‘amigotes’”, ha recalcado.

12:55

Una vez más llegamos a Madrid desde Andalucía pidiendo Pan, Trabajo y Techo, pidiendo que se rescate a las familias y diciendo no al pago de la deuda”, han declarado desde la organización de las Marchas de la Dignidad a su paso por la Avenida de los Poblados. “Salid todos a la calle, desde Orcasitas, Vallecas, Andalucía o Galicia. Tenemos que echarlos, merecemos un futuro en nuestra tierra”, han agregado.

12:35

La Columna Libertad, con representación del SAT, Izquierda Unida Andalucía, PCE Andalucía y CGT, entre otros grupos, ha iniciado su marcha por la Calle Gran Avenida, en Orcasitas, desde donde parte para llegar a Neptuno a las 16:30. A su paso, los colectivos corean frases como “La lucha sigue cueste lo que cueste”, “Pan, trabajo y techo, son nuestro derecho” o “La crisis que la paguen los capitalistas”.

11:50

Bajo el lema “Pan, trabajo, techo e igualdad”, las Marchas de la Dignidad toman Madrid este sábado 27M para denunciar las políticas neoliberales y reclamar la derogación de las reformas laborales para un empleo estable y digno, el rechazo al pago de la deuda, la lucha contra el feminicidio, la defensa de las pensiones y los servicios públicos, así como la amnistía de los presos y procesados por protestar, la igualdad real entre hombres y mujeres y el fin de los desahucios.

En esta ocasión, más de un centenar de autobuses ha llegado a la capital, la cual recorrerán en cuatro columnas –formadas por colectivos procedentes de todas las Comunidades Autónomas– y dos bloques, el combativo y el de los pensionistas y defensores de la memoria histórica.

cuartopoder.es transmite en directo estas Marchas de la Dignidad del 27M, comenzando el recorrido con la Columna Libertad, formada por Andalucía y Castilla-La Mancha centro, que parte a las 12.00 horas desde la Plaza de la Asociación, en Orcasitas. La Columna Solidaridad (Galicia, País Vasco, Navarra, Asturias, Castilla y León y Cantabria) sale a las 15.00 horas de Nuevos Ministerios; la Columna Unidad (Extremadura y Castilla-La Mancha oeste) parte de Aluche a las 14.00 horas; y la Columna Igualdad (Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha este y Murcia) de Vallecas a las 12.00 horas. En cuanto a los otros dos bloques, los pensionistas y defensores de memoria histórica inician la movilización a las 16.00 horas en la Puerta del Sol y el Bloque Combativo a esa misma hora en la Puerta de Alcalá, para confluir todas ellas en Neptuno a las 16.30 horas.

