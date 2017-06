Leganés: Mónica y la PAH acampan frente a la Casa Consistorial en busca de una solución

Mónica y su hijo serán desahuciados el próximo día 15 de junio. Por ello, ha decidido realizar una sentada frente a la fachada principal de la Casa consistorial ya que “a 7 días del desahucio no tengo solución ninguna y lo único que hacen es pedirme papeles, papeles y papeles”.

Aunque Mónica, junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, haya promovido dicha sentada, en la actualidad no parece tener muchas esperanzas por solucionar el problema: “Ya estoy en la desesperación de tener que venir al Ayuntamiento a hacer una sentada para ver si el Señor Alcalde ve en la desesperación de una madre que no podemos hacer frente a esta situación tan caótica y nos da una solución, aunque lo dudo mucho, porque ya quedan 7 días y no tenemos donde ir”.

Según cuenta la propia afectada, en una reunión con representantes del Ayuntamiento de Leganés “Me intentaron convencer de que no fuera a los medios de comunicación ni a la Plataforma de Afectados. La reunión se centró en eso. De ahí salí más hundida porque no me dieron ninguna solución”.

Además de dicha sentada, donde pasarán la noche si nada se lo impide, durante el pleno del Ayuntamiento de Leganés del día 8 de junio, realizarán una reivindicación por la emergencia habitacional: “Hay gente que está sufriendo y yo en concreto porque tengo el desahucio el día 7 y parece que el alcalde de Leganés es de piedra, porque no nos ha tenido en cuenta en ningún caso”, comenta la propia afectada.

Por último y como solución, Mónica plantea que desde EMSULE se le deje alguna de las viviendas vacías con un alquiler social: “Se pueden agilizar las cosas, ya que hay 140 viviendas vacías de EMSULE, que no se quieren dar como alquiler social y le está pasando la pelota a la Comunidad de Madrid sin tener en cuenta nuestro sufrimiento y desesperación ante el día 15”.

