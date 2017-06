¡Alfon, libertad!: Así fue la Jornada de lucha para exigir su libertad

A las múltiples campañas en las redes sociales y eventos solidarios para exigir su libertad al cumplirse dos años de ser encarcelado, se suma la manifestación de hoy dia 17 convocada por la Plataforma por la Libertad de Alfon y diferentes movimientos sociales y activistas políticos, sociales y culturales en Madrid y otras ciudades del Estado español.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

COMUNICADO 17J ALFON

Alfon desde la cárcel:

Hoy mi situación debe ser entendida como el catalizador de una indignación y de un afán solidario que vayan mucho más allá de la misma.

Hoy, junto a cada grito en el que se haya exigida mi liberación, tiene que haber presencia de nuestras más firmes y absolutas reivindicaciones así como un abj:d:n7 total de la hipocresía y la indiferencia con las que en ocasiones son tratados y tratadas otras presas politica, aquellos y aquellas que no dudaron en empeñar sus vidas por dichas reivindicacianes, tales como la libertad, la fraternidad y la emancipación.

Hoy vosotros y vosotras me concedéis la calma y el honor de retornar a las calles y las plazas de mi hogar, y desde mi celda saboreo la victoria que podemos sentir cuando la solidaridad reduce su perversa maquinaria de cemento, porras y burócratas a la más insignificante y reducida parcela de la nada, vuelvo a corretear y esconderme por las calles de Palomeras como aquel niño que fui, vuelvo para bravuconear y retar como aquel adolescente que se comia el mundo ante la mirada lastimera de los bloques, vuelvo como el hombre que me obligaron a ser antes de tiempo, como el terco militante antifascista producto de su familia y del mornento histórico que me toco vivir.

Y hoy, puesto que me otorgáis el privilegio de volver para combatir en las calles un dia más, aprovecho para tratar de trasmitiros el aliento frenético que nos quema por dentro a los que queremos cambiar las tornas y desterrar para siempre el privilegio y el abuso de la mente de los seres humanos, un aliento que nos ahoga en este maldito templo de la rutina y de las lineas rectas pero que nos mantiene alerta nos recuerda que nunca es suficiente, que la lucha solo empieza, que la lucha es el único camino.

A todos y todas, sois nuestro ejemplo y esperanza, el más sólido lazo que nos ata con el otro lado del muro.

iVENCEREMOS!i i