Premio CIUDADANO EUROPEO 2017 a la Plataforma de Afectados por Hepatitis C

El pasado 7 de junio, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C – PLAFHC, recibió la comunicación de haber sido galardonada por el Parlamento Europeo con el prestigioso Premio CIUDADANO EUROPEO 2017

En palabras del propio Parlamento informamos de que: “El Parlamento Europeo concede todos los años el Premio del Ciudadano Europeo. El premio se concederá a ciudadanos, grupos, asociaciones u organizaciones que hayan obtenido logros excepcionales y/o hayan mostrado un compromiso excepcional en los siguientes ámbitos:

• Actividades de promoción de una mejor comprensión mutua y una mayor integración entre ciudadanos de los Estados miembros o de la cooperación transfronteriza o transnacional dentro de la Unión Europea.

• Actividades que impliquen una cooperación cultural transfronteriza o transnacional a largo plazo que contribuya al refuerzo del espíritu europeo.

• Proyectos relacionados con el Año Europeo en curso.

• Actividades que expresen de forma concreta los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Es por tanto para la PLAFHC una satisfacción y un enorme honor, y agradecemos profundamente el hecho de que la gran lucha que esta Asociación ha llevado a cabo –y sigue llevando- en pro de la justicia y de la vida, sea reconocida incluso a nivel europeo, lucha que no hubiera podido tener la repercusión tan enorme a la que ha llegado sin el empuje y la ayuda de los medios de comunicación que, en todo momento se han hecho eco de nuestro movimiento y reivindicaciones, así como la enorme ayuda de los grupos y organizaciones políticas y sindicales. Por supuesto, todo ello con la presión ejercida por la sociedad en pleno que comprendió desde el principio nuestro problema, lo hizo suyo, y se volcó junto a nosotros en defensa de los derechos fundamentales de las personas y, concretamente en este caso, en uno de los pilares fundamentales que consiste en el derecho a la salud y la vida, ya que, hasta abril de 2015, fecha en que conseguimos que el Gobierno aprobara un Plan para la Hepatitis C, solo en España morían unas 12 personas/día a causa del virus de VHC, existiendo en el mercado, como ya existía, un medicamento que podía salvarles.

No está todo hecho, el problema de la Hepatitis C aún colea, aún queda mucho por hacer, pese a que se haya creído erróneamente lo contrario, y por eso la PLAFHC sigue al pie del cañón, porque su lema es y ha sido “Tratamiento para tod@s” y en condiciones en que los precios no supongan un detrimento para el Sistema de Salud Pública. Nos queda rematar que los F0-F1 se integren de pleno derecho en el Plan de Abordaje, nos queda conseguir que los acuerdos en materia de Financiación se cumplan, nos queda la prevención, la eliminación total del virus del VHC y, nos queda expandirnos más aún fuera del territorio nacional para acabar con la enfermedad de forma digna.

En lo que se refiere a la parte de lucha en que la PLAFHC ha contactado directamente con Europa, esta Asociación-Plataforma ha realizado 3 visitas al Parlamento Europeo, donde fue invitada a participar activamente. En la 2ª de ellas, presentó a la mesa el borrador de un Plan para la Eliminación de la Hepatitis C en Europa, elaborado minuciosamente por la PLAFHC y con la ayuda valiosa del Dtor. Rodríguez Agulló, socio de honor de La PLAFHC y que ha colaborado activamente con la Plataforma desde su constitución en el año 2014.

Hemos de señalar que Europa ha aprobado, posteriormente, para debate un Plan Europeo para la Eliminación de la Hepatitis C en Europa que deseamos siga adelante, y nos sentimos muy orgullosos de haber dado el pistoletazo de salida y seguir formando parte de la solución también mucho más allá de nuestras fronteras.

El premio, que será comunicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de la que se hará la máxima publicidad, tal como apunta el propio Parlamento, tiene un valor simbólico y consiste en una medalla de honor, de la que se hará entrega en una ceremonia oficial.

También queremos felicitar públicamente a los compañeros del CERMI, que han sido galardonados con el mismo distintivo que lo ha sido la PLAFHC y les deseamos mucho éxito en sus proyectos y trabajos.