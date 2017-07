La Plataforma Salvemos el Hospital Público de Móstoles responde a la moción del PP

El pleno municipal del mes de julio en Móstoles ha sido testigo de cómo el partido popular entiende el afrontar los problemas del municipio.

En plena ofensiva institucional por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contra la sanidad pública en general y de nuestro hospital Universitario en particular, ha presentado una moción en la que insta al resto de grupos municipales a tres cosas: 1) No usar la situación del hospital público de Móstoles como arma política (esto es, no airear los ataques que el PP continúa lanzando desde la Consejería de Sanidad y cortar el apoyo que instituciones, partidos y ayuntamientos están aportando al movimiento en defensa de la sanidad pública) 2) Restringir el debate a los órganos institucionales (con objeto de anular a los órganos de participación popular como esta plataforma, sin ir más lejos) y 3) que “se respete” al hospital y se usen datos contrastados en su defensa.

Dicho esto desde el partido político que encabeza el ataque contra la sanidad pública desde hace décadas, nos produce tanta indignación como orgullo, al comprobar cómo el PP se siente herido y acorralado en su aventura privatizadora, en gran parte gracias al trabajo de colectivos, organizaciones y plataformas como la nuestra que, siempre a través de datos contrastados de primera mano, señalan la labor de asalto privatizador, a sus responsables y sus efectos en la sanidad de todos y todas debido a los intereses de empresas privadas como Quirón salud o Fresenius Helios en el caso de Móstoles.

La única respuesta posible ante esta moción debe ser mantener la lucha digna y coherente que esta plataforma ha puesto en marcha, dejando en evidencia las maniobras traicioneras que los responsables de nuestros servicios públicos, sean del partido que sean, pongan en marcha contra los derechos y servicios tan duramente conquistados por los trabajadores y trabajadoras.

Si quieren respetar el hospital y la sanidad pública, sólo tienen que posicionarse junto a los profesionales, usuarios, partidos, sindicatos, organizaciones y colectivos y frente a quienes trabajan en favor de la sanidad privada a costa de la pública. Nuestras puertas siguen abiertas para todos ya que el ataque continua.

Aprovechamos para reiterar nuestro agradecimiento a los partidos políticos que han impedido que la hipócrita maniobra del Partido Popular fuera aprobada para vergüenza de nuestro pleno municipal.

La sanidad no se vende, se defiende.

Móstoles, 12 de julio de 2017

Plataforma Salvemos el Hospital Público de Móstoles

