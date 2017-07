Carta abierta en respuesta a la hermana de M. A. Blanco que está circulando en las redes

Desde diversas redes nos han hecho llegar a Federación de Republicanos esta carta abierta y sin firma que está circulando por internet como respuesta a las declaraciones de la hermana de Miguel Angel Blanco.

Dedicado a la hermana de Miguel Angel Blanco y toda la recua de fascistas que lo siguen

En memoria de mi, tu, su, nuestr@, vuestr@ abuelo asesinado en la represión franquista, gracias Carmena. Mari Mar he de dedicarte estas palabras en memoria de tod@s los homenajes olvidados.

¿Dónde está el homenaje a los asesinados, con un tiro en la cabeza, en mitad de un bosque, abandonados en las cunetas, enterrados en fosas comunes, víctimas de la represión franquista que ni cobran pensión ni tienen una sepultura digna, con los que no se mercadea con su sangre y a los que aunque queráis borrarlos de la historia, jamás los olvidaremos? Aún quedan más de 114.000 desaparecidos en España, tras Camboya que nos lleva ventaja, somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Crímenes contra la humanidad, impunes, de los que ni tan siquiera os habéis dignado a pedir perdón. Crímenes que no os interesa desenterrar pasándoos el Convenio Europeo de Derechos Humanos por vuestras partes más íntimas desoyendo a la ONU.

Mari Mar ¿dónde está el homenaje a los asesinados en la guerra sucia? Rosario Arregui, Argala, Enrique Korta, Martín, Patu… asesinados. Lasa, Zabala, Naparra… desaparecidos. (…)

Mari Mar ¿dónde está el homenaje a los asesinados en la guerra de Irak? El 8 de abril se cumplieron 14 años del asesinato de José Couso.

Mari Mar ¿dónde está el homenaje a los asesinados por los recortes en la sanidad, por los desaucios… Víctimas de un gobierno corrupto?

Mari Mar ¿dónde está el homenaje a los asesinados en el atentado de Madrid, víctimas de vuestra política?

¿Acaso no eran tod@s personas? Los muertos Mari Mar, no tienen color.

¡Estáis podridos!

Sois tan sinvergüenzas que más allá de E.T.A. no veis terrorismo, cuando sois los mayores terroristas de estado.

Sois tan carroñeros y ruines que usasteis la fundación de tu hermano para vuestros trapicheos, mercadeando con su sangre.

Sois un refugio de miserables que deberíais de estar ilegalizados; y mientras los que mataron a tu hermano, cumplen su condena, los que mataron a mi, tu, su, nuestr@, vuestr@ abuelo sois los que gobernáis.

¡Menos homenajes Mari Mar y más vergüenza!