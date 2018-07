El lenguaje inclusivo salta de la calle a las instituciones

Los académicos difieren en la necesidad de retocar el texto de la Constitución para traerlo al siglo XXI

Si la Real Academia Española (RAE) considera que el texto de la Constitución se puede retocar con un lenguaje inclusivo donde se sientan representados tanto los hombres como las mujeres, el académico Arturo Pérez-Reverte ha prometido abandonar la institución. Como en los viejos lances de capa y espada, ha empeñado su palabra en un tuit. Y después ha hecho mutis. Él verá.

Algunos de sus colegas no se han puesto tan en guardia, no en vano se trata solo de un informe no vinculante para echar un vistazo a cómo se redactaba en la Administración española de los años setenta. “El tema está en la calle, en la prensa, en los bares. Claro que hay que echar un vistazo a la Constitución y hablar de todo”, dice Soledad Puértolas, también escritora y miembro de la Academia.

Tampoco le parece mal que se estudie este asunto a Inés Fernández-Ordóñezporque considera, como su colega, que el debate está en la calle. “En los textos administrativos se puede hacer constar la presencia de la población femenina y recogerlo de una forma sensible. Si se empieza una conferencia con un “señores y señoras” en otras situaciones también se puede marcar, de entrada, esa presencia femenina”.