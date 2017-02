El rapero Valtonyc : “Sólo los pobres van a la cárcel”

Una plataforma de apoyo al rapero mallorquín pone en marcha una campaña para recaudar fondos para pagar el recurso al Tribunal Supremo, sin embargo Facebook ha retirado el anuncio por no cumplir con sus normas comunitarias.

“Tiene sólo 23 años y lleva desde adolescente componiendo letras de rap desde el pueblo mallorquín de Sineu”, explica a Público María, miembro del grupo de apoyo a Josep Miguel Arenas, alias Valtonyc, el rapero de las Islas Baleares que conoció en la tarde de ayer la sentencia de la Audiencia Nacional quye le condena por tres delitos presuntamente cometidos en sus canciones: injurias a la corona, enaltecimiento al terrorismo y amenazas.

Con casi 400 seguidores en su nueva cuenta de Twitter, el apoyo a Valtonyc no para de crecer a medida que pasan las horas en cada rincón de España. “Estamos treinta personas coordinando redes, campañas, vídeos en su canal de YouTube”. Todo cabe para salvar a este rapero mallorquín de una grave sentencia que, según fuentes cercanas, “lo ha llevado a paralizar todos sus proyectos por una grave lesión a la libertad de expresión”.

María, compañera y amiga de Valtonyc, relata que el rapero se encontraba trabajando en la tarde ayer en una tienda de productos agrícolas cuando recibió la llamada de su abogado. “Se tuvo que sentar para digerirlo y ha sido muy fuerte para él ver que se enfrenta, no sólo a tres años y seis meses de cárcel sino a una multa de tres mil euros”. Un juicio político que no ha logrado callar a Valtonyc, un joven que lleva prácticamente toda la vida trabajando desde que finalizó el instituto para poder salir adelante. “Ha tenido que gastarse todos sus ahorros para ir hasta Madrid y pagar todo lo relacionado al juicio. Es una persona corriente que sólo ha hecho canciones”, destaca Toni, otro miembro de la plataforma.

Jorge Campo, presidente del Círculo Balear ha sido el promotor de esta polémica y el que ha denunciado a Valtonyc, tras conocer que hacía mención a él, a la desaparecida banda ETA y a la Corona en sus canciones. “Si vives en Mallorca sabes qué tipo de grupo es. Todos son de ultraderecha. Van contra cualquier movimiento social y callan los focos de libertad de expresión que hay en la isla”, apuntan desde la Plataforma.

Al llegar a su casa en la noche de ayer, Valtonyc se encontraba consternado por la situación. Así lo resumía en su cuenta de Twitter. “Lo llego a saber y me cargo a alguien. Me hubiera salido más barato”.

Primeras muestras de solidaridad

La plataforma de apoyo ha recibido muestras de solidaridad de políticos de todo el panorama nacional como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el líder del grupo Mes per Mallorca, Biel Barceló. La lucha por los derechos de Valtonyc sólo acaba de empezar. “Mañana comenzará el trabajo efectivo. Necesitamos que la gente nos apoye, afianzar líneas estratégicas y Valtonyc tiene que preparar un buen recurso al Tribunal Supremo para quitarse esta condena”, afirma María con rotundidad.

La sentencia de la Audiencia Nacional lo condena a dos años por enaltecimiento del terrorismo, a uno por injurias a la corona y seis meses por amenazas. “El abogado insiste que se trata de una canción de ficción y que no puede haber amenaza real en una situación ficticia expresada en una canción de Valtonyc”.

Las muestras en contra de la condena de Valtonyc ya han provocado las primeras manifestaciones convocadas para mañana día 23 en Leida, Sineu, su pueblo natal y Valldemosa, otro municipio del norte de Mallorca.

Número de cuenta para pagar el recurso en el Supremo

La noticia, caída como un jarro de agua fría, no ha dejado a Valtonyc fuera de las redes, donde ha movilizado a sus seguidores a través de una cuenta bancaria para que le ayuden a pagar las altas costas que le ha supuesto el juicio de la Audiencia Nacional. Así lo ha señalado el rapero desde su cuenta en Facebook y Twitter.

El llamamiento también detalla los gastos que le va a suponer a Valtonyc realizar un recurso ante el Tribunal Supremo, ya que destaca que, además de la multa de 3.000 euros, “el procurador ha pedido 500 euros para poder presentar el recurso y así evitar entrar a prisión directa, y esperar a la sentencia del Supremo que retrasará un poco todo”. La desesperación del joven rapero recuerda que no hay tiempo “de pedir un abogado de oficio. Me han fundido todo lo que he ido ahorrando desde que empecé a currar con 18 años. Sólo los pobres van a la cárcel”.

Sin embargo, Facebook ha eliminado el llamamiento hecho por el rapero porque, según la red social, “no cumple las normas comunitarias”.

Público