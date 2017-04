Catorce años sin José Couso: “Nos manifestaremos hasta que se haga justicia y su asesinato no quede impune”

Se cumplen 14 años del asesinato del cámara de televisión, que falleció en Irak por el impacto del disparo de un tanque estadounidense – Centenares de personas se han concentrado en la embajada de Estados Unidos en Madrid para exigir justicia al grito de “José Couso, crimen de guerra”

Varios centenares de personas han vuelto a recordar que el caso Couso es un “crimen de guerra que sigue impune”. Acompañando a familiares, compañeros y amigos del cámara de Tele 5 José Couso, asesinado en Irak en 2003, se han vuelto a concentrar esta mañana ante la Embajada de EEUU en Madrid para “exigir justicia” en el 14º aniversario de su asesinato.

“Hemos presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, viendo que se violan derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna y que no todos somos iguales ante la ley. Esperamos que se vuelva a iniciar el juicio que se archivó por parte de una administración que hizo uso de la mayoría absoluta para reformar la ley de justicia universal”, ha recordado el hermano del cámara, David Couso.

En el acto que han organizado ha intervenido la batucada Samba da Rua, el teniente Luis Gonzalo Segura, la periodista Patricia López y el músico JaviChispes. La madre de Couso, Maribel Permuy, ha lanzado varios mensaje a su hijo fallecido. “José, ¿quién nos diría que catorce años después de tu asesinato hay personas que se muestran orgullosas de salir en la foto de las Azores?”, ha reseñado su madre”, en alusión a las últimas declaraciones del expresidente José María Aznar en la entrevista que le hizo Bertín Osborne: “Tu asesinato, como el de los iraquíes, es de segunda”.

David Couso también ha insistido en recalcar que estas declaraciones muestran el “desprecio que Aznar lanza” sobre su familia. “Qué triste que un expresidente de este país se enorgullezca de un hecho tan terrible y despreciable para la humanidad”, ha reseñado, recordando el apoyo de Aznar a la guerra de Iraq sin tener en cuenta a los manifestantes que se opusieron a esta decisión. “Desprecia a su pueblo y a las víctimas iraquíes, legitima su mentira y no pasa nada. Se siente impune diciendo que se enorgullecía de salir al lado de sus aliados y olvidándose de las víctimas. Sentir el desprecio es terrible”, ha sentenciado.



“EEUU asesina periodistas”

Como todos los años, desde que asesinaron a Couso, su familia ha montado un pequeño escenario frente a la Embajada, del que colgaba la pancarta: “Estados Unidos asesina periodistas. Basta de impunidad”. A él se ha subido la periodista Patricia López para asegurar que el Gobierno “no ha hecho nada para hacer justicia”, reseñando que tras la reforma de la justicia universal, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2014, la mayoría de causas que se tramitaban en la Audiencia Nacional quedaron archivadas, entre ellas el caso Couso.

Esta reforma acabó con la posibilidad de perseguir judicialmente desde España delitos internacionales como crímenes de guerra cometidos contra españoles fuera de nuestro país, como es el caso Couso. A pesar de existir tres militares estadounidenses procesados y una investigación abierta por el juez Santiago Pedraz, esta nueva legislación zanjó el proceso.

” José Couso, crimen de guerra” o “esta Embajada está ensangrentada” han sido algunos de los gritos que han lanzado los asistentes de la concentración. “Estaremos aquí 14, 15 o 20 veces. Las que sean necesarias hasta que se haga justicia y este asesinato no quede impune”, ha insistido Virginia, una de las asistentes.

Ante el público también ha tomado la palabra Luis Gonzalo Segura, teniente expulsado del Ejército. “Ha llegado la hora de que el Gobierno exija justicia para Couso, para los militares asesinados, para hospitales bombardeados y para Yemen”, ha apuntado. Además ha recordado que estando en activo participó en lapruebas que se hicieron para determinar si este caso fue un crimen o no. “Fue vergonzoso. Las pruebas se hicieron en unas condiciones que no eran las idóneas. Evidentemente el carro de combate no era como con el que se disparó y nosotros no estábamos en la misma planta del edificio en la que se encontraba José”, ha indicado.

José Couso fue asesinado después de que EEUU atacara el hotel Palestina, objetivo civil, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak. El 8 de abril de 2003, en el que el hotel Palestina fue atacado por el ejército norteamericano, también lo fueron la televisión Al Jazeera y Abu Dhabi TV. En total, tres periodistas perdieron la vida y varios más resultaron heridos. Ningún responsable ha sido juzgado.