14 de Abril: Magníficas celebraciones del 86 aniversario de la República española en Bobigny y París

El 14 de abril de 2017 por la mañana acompañamos al republicano español Daniel Serrano (combatiente en varios frentes de 1937 a 1939) al único lugar por ahora existente en la Región parisina para homenajear a todos los republicanos españoles, la calle de los Republicanos españoles de Bobigny. Allí cantamos alegremente, leímos un texto de las Jornadas Republicanas de Orihuela de 2016 con el que estamos en perfecto acuerdo (¿ Qué República queremos ? firmado en particular por la Asociación de Víctimas del franquismo 17 de noviembre) ; dimos vivas a la República y pusimos flores tricolores en la placa de la querida calle, adornada un momento con la efigie de la Niña Bonita. Nos entrenamos alegremente para la tarde parisina.

Por la tarde, a la plaza de la République acudió mucha gente a pesar de ser día laboral pero “viernes santo” y de vacaciones escolares.

Paseamos alrededor de la magnífica estatua recién limpiada, con una fiesta del nuevo año bengalí celebrada de espaldas a la estatua. Nosotros habíamos dado cita frente a la estatua, mirándola a los ojos, bien altos, en el cielo soleado de abril.

Galería fotográfica:

Al dar la vuelta, vimos del lado derecho, cara a la estatua, una estela de piedra ocre con los nombres de los “Caídos de la Francia Combatiente el día 25 de agosto de 1944”, día de la liberación oficial de París[1].

Llegaron los amigos, entre ellos un republicano español de 90 años, que espera ver la Tercera. Se sentaron debajo del león (tan parecido al de la Niña Bonita) a escuchar a los oradores. Paul leyó el texto de Jean Ortiz, con el que compartimos (entre otras opiniones) la manera de ver las celebraciones del 14 de Abril. Se distribuyeron esloganes del tipo « los borbones a las elecciones », « rey impuesto, pueblo decontento » y se nos juntaron con una larga bandera tricolor que iluminó la estatua de la República francesa, con sus espléndidos colores republicanos españoles, unos jóvenes de la emigración de Canarias, de Valencia, de Andalucía.

Se leyeron y fueron muy aplaudidos los textos (publicados en esta web) del Colectivo ANEMOI y el de la Fundación Domingo Malagón de Madrid y el de Jean Ortiz con quienes compartimos la visión de la lucha por la Tercera, no solo necesaria, sino imprescindible.

Annette intervino sobre el papel (nefasto) de la Iglesia católica en la guerra y el franquismo y comentó la cuestión de la susodicha orientación « estalinista » de la República, mencionada por Jean Ortiz en su texto sutil y entusiasta.

Por fin cantamos el pacífico Himno de Riego del Coro de niños republicanos en el exilio mexicano, el Paso del Ebro, unas coplas de la Estaca en catalán y otros cantos revolucionarios (ya que se nos juntaron también los amigos del Choeur Debout (Coro De Pie) que a eso se dedican los viernes tarde), entre ellos la Internacional en francés y en castellano, con gran entusiasmo. También tuvimos la suerte de que se nos juntara Michel Taupín de Cuba Sí, en recuerdo de querido nuestro amigo Jacques Milhás, siempre presente para nosotros.

Las amigas se llevaron las flores tricolores que alegraron este 14 de Abril la place de la République, a depositarlas en el monumento del Père-Lachaise a los deportados españoles y en el de los deportados a Mauthausen, trágicos monumentos ante los que no caben cantos alegres, sino que basta el silencio, no el silencio al que el fascismo y el franquismo condenaron España, sino el silencio de recogimiento y de respetuosa memoria.

Esperamos que la Alcaldía de París conceda pronto a los Republicanos españoles un lugar propio de homenaje y de regociijo en París, como el de Bobigny, para su « día nacional », el de la legítima República, el 14 de Abril, para depositar flores y entonar cantos de alegría y solidaridad.

¡ Viva la República !

¡ Viva la Tercera !

París, 15 de Abril de 2017

Rose-Marie Serrano (Amigos de los Republicanos españoles en Región parisina)

[1] A propósito del 24 o del 25 de agosto, personalmente estoy (desde 2012, en que obtuvimos que la bandera tricolor española constara entre las demás banderas de la Resistencia en las celebraciones del 25 de agosto, día oficial de la Liberación de París) por que se homenajee a los Republicanos españoles, quienes ayudaron a dicha liberación el mismo día, o sea el 25 de agosto, sin separarlos de los demás resistentes, ya que si empezaron la Resistencia al fascismo, solos no pudieron vencerlo en su patria y para mí no se debe aislarlos con un día especial de homenaje : ser aislada no le vino bien a la II República. Estoy por homenajear a « todos los republicanos españoles » el 25 de agosto, entre todos los Resistentes, invitando a los viejos republicanos aún vivos y a sus asociaciones, a todos unidos bajo la Tricolor. Tal es mi sueño desde 2010 en que vi cómo se actúa en Alta Saboya, invitando a todas las celebraciones de la Resistencia a la Asociación de la Resistencia española de Alta Saboya. Pero « los sueños sueños son » y la realidad es muy compleja y mi sueño no parece granjearse la « unanimidad » aquí en París : muchos dicen estar totalmente satisfechos de que haya también grandes homenajes el 24 de agosto a la Nueve y al parecer habrá más homenajes generales ( dicen que a todos los republicanos españoles) este 24 de agosto del 2017. ¿ Estaremos todos invitados al Jardín de la Nueve o a inaugurar la placa al Resistente José Barón Carreño en el Boulevard Saint-Germain el 24 de agosto ? Por ahora no se sabe.