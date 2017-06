Apagón en el Hospital de Móstoles: los recortes de la sanidad pública

No ha pasado un día de la manifestación vecinal en apoyo al Hospital de Móstoles y compañeros y trabajadores del mismo denuncian que ayer vivieron una situación caótica que solventaron eficazmente con los pocos medios en su haber, al quedarse sin luz en urgencias y sin agua en varias plantas.

Según nos han comunicado a las once de la noche de ayer la mitad de las instalaciones de urgencias se queda sin luz en los boxes de Urgencia Vital. Se tuvo que habilitar en la zona con luz dos boxes con el material que había quedado de la zona a oscuras. También estaban sin luces de emergencia. Tuvieron que habilitar 2 Qx de emergencia con alargaderas .Los rayos X estaban sin luz.

Ante esta deplorable situación tuvieron que pedir al 112 la derivación de todos los pacientes urgentes a otros hospitales. En reanimación que estaban igualmente sin luz, los profesionales tuvieron que solventar los primeros momentos con la luz de los móviles. Gracias al esfuerzo de todo el personal de guardia, que en todo momento demostraron su gran profesionalidad, dieron solución atendiendo a todos los pacientes hasta la resolución del problema que duró varias horas.

Al parecer uno de los equipos electrógenos de emergencia falló y al menos en la sexta planta además de estar sin luz también se quedaron sin agua ya que la bomba funciona con electricidad y ello obligó a limpiar a los pacientes con suero. Puede ser una avería “normal”, una falta de mantenimiento por parte de las contratas y desde luego producida por los recortes en su mantenimiento que llevan padeciendo desde hace años gracias a las políticas privatizadoras del Gobierno de Cifuentes y del PP. Varios pacientes de urgencias ante la situación creada y las explicaciones del personal facultativo, se fueron voluntariamente a otros centros.

Un hecho mas que pone en evidencia que la lucha en defensa de la Sanidad Pública, como de todos los derechos que nos han sido arrebatados, no solo no ha terminado si no que se debe organizar, unificar e incrementar en todos los lugares. Una demostración más de que lo que necesitamos es la ruptura con este régimen corrupto y traer el verdadero cambio para las clases populares: la III República.